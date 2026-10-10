Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Kamil Jurek
  20:16

Lenka Neprašová během kvalifikace na Velkou pardubickou. | foto: CTK / Vondrous RomanČTK

136. ročník Velké pardubické se koná v neděli 11. října od 15:30. Sledujte tento i všechny ostatní dostihy v přímém přenosu u Tipsportu, navíc dostanete zajímavý bonus.
Velká pardubická 2026 - sledujte hlavní závod živě u Tipsportu

Velká pardubická 2026 živě: sledujte live stream u Tipsportu a Chance

Druhá říjnová neděle patří tradičně Velké pardubické, termín letošního 136. ročníku je 11. října 2026. Hlavní závod je posledním z celého dne, začít by se mělo okolo 15:30. Sledujte všechny napínavé souboje živě u Tipsportu.

Velká pardubická

Sázková kancelář Tipsport je hlavním partnerem dostihového sportu, kromě live streamů si nově zaregistrovaní přijdou na bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky lze využít pro sázky třeba právě na dostihy, zbytek pak využijí zájemci v online casinu.

Přímé přenosy jsou dostupné také u Chance – klikněte zde. Bonus je zde rovných 200 Kč, za které si můžete ihned vsadit.

Tyto dvě české sázkové kanceláře jsou jediné, které nabízí stream z nejprestižnějšího dostihu u nás, který má tradici už od roku 1874.

Velkou pardubickou v TV vysílá kanál ČT sport

Živé vysílání Velké pardubické 2026 v televizi má jako obvykle na starosti ČT sport, přenos začíná už od 10:30. Dostupná by měla být i online platforma ČT sport Plus.

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Lenka Neprašová během kvalifikace na Velkou pardubickou.

136. ročník Velké pardubické se koná v neděli 11. října od 15:30. Sledujte tento i všechny ostatní dostihy v přímém přenosu u Tipsportu, navíc dostanete zajímavý bonus.

10. října 2026  20:16

Velká cena Singapuru formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru, tradičním nočním závodem na městském okruhu Marina Bay. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky,...

10. října 2026  19:21

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

10. října 2026  17:22

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

10. října 2026  14:03

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

10. října 2026  12:49

Bartůňková - Andrejevová v TV: Kde sledovat semifinále v Pekingu živě, kurzy

Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková po suverénní výhře nad Karolínou Muchovou postoupila do svého premiérového semifinále na turnaji WTA 1000. V sobotu 10. října od 9:00 se o postup do finále utká s...

10. října 2026  10:23

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

10. října 2026  9:39

Dostihy Pardubice dnes (10. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

V Pardubicích začíná největší dostihový víkend roku. V sobotu 10. října 2026 uvidíme 7 závodů. hlavní je Křišťálový pohár s dotací 500 000 Kč. Sledujte všechny závody živě.

10. října 2026  9:33

Manchester United – Tottenham: Dočká se Kinský výhry? Kurzy, statistiky

Antonín Kinský vyhazuje balon v utkání s Nottinghamem.

Manchester United a Tottenham patří mezi největší zklamání úvodu Premier League. Domácí vyhráli jediný z pěti ligových zápasů, hosté na první vítězství stále čekají a uzavírají tabulku. V brance...

10. října 2026  7:59

Plzeň - Ml. Boleslav v TV: Kde sledovat Chance Ligu, sázkové kurzy, statistiky

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Viktorie Plzeň přivítají v 10. kole Chance Ligy Mladou Boleslav. Zatímco Západočeši se pokusí ukončit výsledkovou mizérii, proti Středočechům se jim dlouhodobě daří – v lize s nimi...

10. října 2026

WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...

9. října 2026  22:31

Bohemians - Baník Ostrava v TV: Kde sledovat živě, sázkové kurzy, statistiky

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Šimona Černého.

Fotbalisté Bohemians přivítají v sobotu 10. října od 18:00 v rámci 10. kola Chance Ligy Baník Ostrava. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou aktuální sázkové kurzy a předpokládané sestavy? V článku...

9. října 2026  18:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.