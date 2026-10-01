Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze deset koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993.
Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023).
Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse, který je podle bookmakerů hlavním favoritem.
Vizitky účastníků, sázkové kurzy:
FINAL ORDERS
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|FINAL ORDERS (GB), 10 v.
|70,0
|10
|Keith Donoghue
|Gavin Cromwell
|C.M.D.Syndicate (IRE)
Velká pardubická
Irský valach má za sebou více než 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase. Loni absolvoval také Grand National v Aintree, kde skončil sedmý. Jeho velkým úspěchem je vítězství v Glenfarclas Cross Country Chase, v němž porazil o 21¼ délky Stumptowna, loňského vítěze Velké pardubické! Do Pardubic se tak vrací trenér Gavin Cromwell, v sedle Final Orderse bude loňský vítězný žokej Keith Donoghue.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 2,88:1
GODFREY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|GODFREY (FR), 10 v.
|70,0
|9
|Jan Faltejsek
|Dalibor Török
|DS Pegas
Desetiletý Godfrey vyhrál Velkou pardubickou v roce 2024, kdy se o vítězství podělil se Sexy Lordem. Letos se vrátil po delší dostihové pauze a svůj návrat završil vítězstvím ve čtvrté kvalifikaci. V ní 5. září porazil Zarateho o devět délek. Původně měl v sedle nastoupit Jan Faltejsek, kvůli jeho zranění ho ale zastoupila Lenka Neprašová.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3:1
HIGH IN THE SKY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|HIGH IN THE SKY (FR), 9 v.
|70,0
|3
|Ondřej Velek
|Dalibor Török
|DS Pegas
Francouzský valach loni při své první účasti ve Velké pardubické obsadil druhé místo. V sedle s Janem Faltejskem tehdy nestačil pouze na vítězného Stumptowna. Letos už absolvoval dvě pardubické kvalifikace – v květnu skončil třetí a v září čtvrtý. V první kvalifikaci ho vedl Lukáš Matuský, ve čtvrté Gauvain Faivre-Picon.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 8,5:1
SACAMIRO
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|SACAMIRO, 13 v.
|70,0
|7
|Lenka Neprašová
|Eva Petříková
|Jezdecký oddíl Beňov
Šampion z roku 2023 a nejstarší kůň letošního startovního pole. Po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se letos do Velké vrací. Letos běžel pouze v červnové druhé kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou. V sedle měl Lenku Neprašovou.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 10:1
HARD ROC DE KERSER
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|HARD ROC DE KERSER (FR), 9 v.
|70,0
|1
|Jean-Stephane Lebrun
|Patrice Quinton
|Haras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)
Devítiletý francouzský valach v kariéře absolvoval 25 dostihů, šest z nich vyhrál. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet. Limitovat ho může vzdálenost Velké – dosud běžel nejvíce 5 300 metrů. Trenérem je Patrice Quinton, který má s pardubickým závodištěm dlouholeté zkušenosti. Jeho stájí prošla také trojnásobná vítězka Velké pardubické Orphee des Blins a Quinton je také sedminásobným vítězem celkového hodnocení trenérů Crystal Cupu.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1
ANGKOR WAT
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ANGKOR WAT (GB), 10 v.
|70,0
|2
|Jan Odložil
|Stanislav Popelka
|Joly
Desetiletý valach se letos před Velkou pardubickou objevil ve dvou kvalifikacích. V kratší (5 200 m) červnové druhé kvalifikaci skončil pátý, když ho vedl Jan Odložil. V zářijové čtvrté kvalifikaci doběhl třetí a v sedle měl Ondřeje Veleka. Běžel i květnovou Cenu města Pardubic na 4500 metrů a skončil druhý. Ve Velké ho čeká premiéra, otázkou je, jak zvládne mimořádně dlouhou distanci.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 17:1
ČÁRYJAPE
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ČÁRYJAPE, 9 v.
|70,0
|4
|Adam Čmiel
|Martin Liška
|NUTRIN
Devítiletý valach při své premiéře ve Velké pardubické loni překvapil třetím místem. Tehdy měl startovní kurz na vítězství okolo 120:1, ačkoliv výsledky měl solidní. Do letošního ročníku se v poklidu kvalifikoval v srpnové třetí kvalifikaci. S kurzem už jsou bookmakeři poněkud opatrnější, pořád ale může být zajímavou volbou na umístění.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 17:1
ARAUCARIAS
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ARAUCARIAS (FR), 9 v.
|70,0
|5
|Josef Bartoš
|Veronika Lempochnerová
|Ramzová
Devítiletý francouzský valach si letos vyzkoušel dvě pardubické kvalifikace. V červnové byl pátý, v srpnové druhý. Araucarias loni při své premiéře ve Velké doběhl na jedenáctém místě z patnácti koní.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1
GREEK DESSERT
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|GREEK DESSERT, 8 v.
|70,0
|8
|James Best
|Pavel Tůma
|Jiří Charvát ml.
Osmiletý valach v srpnové třetí kvalifikaci s Janem Faltejskem doběhl pátý. V září si formu na pardubickém závodišti otestoval v dostihu na 5200 metrů (Cena společnosti Archer hunting s.r.o.) a s Lenkou Neprašovou skončil druhý.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 33:1
DUMON ROCLAY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|DUMON ROCLAY (FR), 9 v.
|70,0
|6
|Marcel Novák
|Přemek Kejzlar
|Stáj Kejzlar
Devítiletý francouzský valach si místo ve Velké pardubické zajistil v letošní čtvrté kvalifikaci. V zářijovém dostihu na 5800 metrů skončil pátý s Marcelem Novákem. Loni velkou nedokončil po pádu na Malém anglickém skoku. Suverénně největší outsider dostihu.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 60:1