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Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

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  15:51

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové kurzy.

Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze deset koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993.

Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023).

Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse, který je podle bookmakerů hlavním favoritem.

Vizitky účastníků, sázkové kurzy:

FINAL ORDERS

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
FINAL ORDERS (GB), 10 v.70,010Keith DonoghueGavin CromwellC.M.D.Syndicate (IRE)

Velká pardubická

Irský valach má za sebou více než 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase. Loni absolvoval také Grand National v Aintree, kde skončil sedmý. Jeho velkým úspěchem je vítězství v Glenfarclas Cross Country Chase, v němž porazil o 21¼ délky Stumptowna, loňského vítěze Velké pardubické! Do Pardubic se tak vrací trenér Gavin Cromwell, v sedle Final Orderse bude loňský vítězný žokej Keith Donoghue.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 2,88:1

GODFREY

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
GODFREY (FR), 10 v.70,09Jan FaltejsekDalibor TörökDS Pegas

Desetiletý Godfrey vyhrál Velkou pardubickou v roce 2024, kdy se o vítězství podělil se Sexy Lordem. Letos se vrátil po delší dostihové pauze a svůj návrat završil vítězstvím ve čtvrté kvalifikaci. V ní 5. září porazil Zarateho o devět délek. Původně měl v sedle nastoupit Jan Faltejsek, kvůli jeho zranění ho ale zastoupila Lenka Neprašová.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3:1

HIGH IN THE SKY

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
HIGH IN THE SKY (FR), 9 v.70,03Ondřej VelekDalibor TörökDS Pegas

Francouzský valach loni při své první účasti ve Velké pardubické obsadil druhé místo. V sedle s Janem Faltejskem tehdy nestačil pouze na vítězného Stumptowna. Letos už absolvoval dvě pardubické kvalifikace – v květnu skončil třetí a v září čtvrtý. V první kvalifikaci ho vedl Lukáš Matuský, ve čtvrté Gauvain Faivre-Picon.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 8,5:1

SACAMIRO

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
SACAMIRO, 13 v.70,07Lenka NeprašováEva PetříkováJezdecký oddíl Beňov

Šampion z roku 2023 a nejstarší kůň letošního startovního pole. Po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se letos do Velké vrací. Letos běžel pouze v červnové druhé kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou. V sedle měl Lenku Neprašovou.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 10:1

HARD ROC DE KERSER

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
HARD ROC DE KERSER (FR), 9 v.70,01Jean-Stephane LebrunPatrice QuintonHaras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)

Devítiletý francouzský valach v kariéře absolvoval 25 dostihů, šest z nich vyhrál. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet. Limitovat ho může vzdálenost Velké – dosud běžel nejvíce 5 300 metrů. Trenérem je Patrice Quinton, který má s pardubickým závodištěm dlouholeté zkušenosti. Jeho stájí prošla také trojnásobná vítězka Velké pardubické Orphee des Blins a Quinton je také sedminásobným vítězem celkového hodnocení trenérů Crystal Cupu.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1

ANGKOR WAT

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ANGKOR WAT (GB), 10 v.70,02Jan OdložilStanislav PopelkaJoly

Desetiletý valach se letos před Velkou pardubickou objevil ve dvou kvalifikacích. V kratší (5 200 m) červnové druhé kvalifikaci skončil pátý, když ho vedl Jan Odložil. V zářijové čtvrté kvalifikaci doběhl třetí a v sedle měl Ondřeje Veleka. Běžel i květnovou Cenu města Pardubic na 4500 metrů a skončil druhý. Ve Velké ho čeká premiéra, otázkou je, jak zvládne mimořádně dlouhou distanci.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 17:1

ČÁRYJAPE

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ČÁRYJAPE, 9 v.70,04Adam ČmielMartin LiškaNUTRIN

Devítiletý valach při své premiéře ve Velké pardubické loni překvapil třetím místem. Tehdy měl startovní kurz na vítězství okolo 120:1, ačkoliv výsledky měl solidní. Do letošního ročníku se v poklidu kvalifikoval v srpnové třetí kvalifikaci. S kurzem už jsou bookmakeři poněkud opatrnější, pořád ale může být zajímavou volbou na umístění.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 17:1

ARAUCARIAS

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
ARAUCARIAS (FR), 9 v.70,05Josef BartošVeronika LempochnerováRamzová

Devítiletý francouzský valach si letos vyzkoušel dvě pardubické kvalifikace. V červnové byl pátý, v srpnové druhý. Araucarias loni při své premiéře ve Velké doběhl na jedenáctém místě z patnácti koní.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1

GREEK DESSERT

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
GREEK DESSERT, 8 v.70,08James BestPavel TůmaJiří Charvát ml.

Osmiletý valach v srpnové třetí kvalifikaci s Janem Faltejskem doběhl pátý. V září si formu na pardubickém závodišti otestoval v dostihu na 5200 metrů (Cena společnosti Archer hunting s.r.o.) a s Lenkou Neprašovou skončil druhý.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 33:1

DUMON ROCLAY

Kůň (země původu, věk)Váha žokeje (kg)Startovní čísloŽokejTrenérStáj
DUMON ROCLAY (FR), 9 v.70,06Marcel NovákPřemek KejzlarStáj Kejzlar

Devítiletý francouzský valach si místo ve Velké pardubické zajistil v letošní čtvrté kvalifikaci. V zářijovém dostihu na 5800 metrů skončil pátý s Marcelem Novákem. Loni velkou nedokončil po pádu na Malém anglickém skoku. Suverénně největší outsider dostihu.

Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 60:1

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