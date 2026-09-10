Program Velké ceny Španělska odstartují páteční tréninky. Sobotní kvalifikace začne v 16:00. Nedělní závod, který bude poslední evropskou Grand Prix v probíhající sezoně, je na programu od 15 hodin.
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|11. 9.
|1. trénink
|13:30
|11. 9.
|2. trénink
|17:00
|12. 9.
|3. trénink
|12:30
|12. 9.
|Kvalifikace
|16:00
|13. 9.
|Závod
|15:00
Zajímavosti před Velkou cenou Španělska
- Velká cena Španělska 2026 se poprvé pojede na novém okruhu v Madridu.
- Madring je dlouhý 5 414 metrů a závodníky čeká 57 kol.
- Celková délka závodu činí 308, 399 kilometru.
- Okruh má 22 zatáček a kombinuje veřejné komunikace s úseky vybudovanými v areálu IFEMA a jeho okolí.
- Jedním z nejvýraznějších míst trati je zatáčka La Monumental, která má klopení až 24 procent. Jde o jednu z nejneobvyklejších zatáček v současném kalendáři F1.
- Formule 1 se v blízkosti Madridu jela v roce 1981, kdy se závodilo na okruhu Jarama, přibližně 30 km severně od města.
Atraktivní kurzy na Velkou cenu Španělska F1
- Kimi Antonelli má z Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a do Španělska dorazí po strhujícím vystoupení v Monze.
- Na okruhu v Madridu je favoritem s kurzem 2,75. Následují Norris, Russelll a Hamilton.
|Jezdec
|Kurz
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|2,75
|Lando Norris (McLaren)
|4,35
|George Russell (Mercedes)
|5,50
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|8,00
|Charles Leclerc (Ferrari)
|10,00
|Max Verstappen (Red Bull)
|11,00
- Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým 1. tréninku či kvalifikace, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců. Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, první zastávku v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či tým.
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Kde sledovat Velkou cenu Španělska F1
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay