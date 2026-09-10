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Velká cena Španělska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Autor:
  21:57

Kimi Antonelli si jede pro vítězství ve Velké ceně Itálie. | foto: Reuters

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Španělska, která se letos poprvé pojede v Madridu na novém okruhu Madring. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o trati, aktuální sázkové kurzy a informace, kde závod sledovat živě.

Program Velké ceny Španělska odstartují páteční tréninky. Sobotní kvalifikace začne v 16:00. Nedělní závod, který bude poslední evropskou Grand Prix v probíhající sezoně, je na programu od 15 hodin.

Program Velké ceny Španělska formule 1
DatumProgramČas (SELČ)Výsledky
11. 9.1. trénink13:30
11. 9.2. trénink17:00
12. 9.3. trénink12:30
12. 9.Kvalifikace16:00
13. 9.Závod15:00

Zajímavosti před Velkou cenou Španělska

  • Velká cena Španělska 2026 se poprvé pojede na novém okruhu v Madridu.
  • Madring je dlouhý 5 414 metrů a závodníky čeká 57 kol.
  • Celková délka závodu činí 308, 399 kilometru.
  • Okruh má 22 zatáček a kombinuje veřejné komunikace s úseky vybudovanými v areálu IFEMA a jeho okolí.
  • Jedním z nejvýraznějších míst trati je zatáčka La Monumental, která má klopení až 24 procent. Jde o jednu z nejneobvyklejších zatáček v současném kalendáři F1.
  • Formule 1 se v blízkosti Madridu jela v roce 1981, kdy se závodilo na okruhu Jarama, přibližně 30 km severně od města.

Atraktivní kurzy na Velkou cenu Španělska F1

  • Kimi Antonelli má z Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a do Španělska dorazí po strhujícím vystoupení v Monze.
  • Na okruhu v Madridu je favoritem s kurzem 2,75. Následují Norris, Russelll a Hamilton.
JezdecKurz
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)2,75
Lando Norris (McLaren)4,35
George Russell (Mercedes)5,50
Lewis Hamilton (Ferrari)8,00
Charles Leclerc (Ferrari)10,00
Max Verstappen (Red Bull)11,00
  • Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.

Sázkové nabídky zahrnují například vítěze a vítězný tým 1. tréninku či kvalifikace, vítězný rozdíl, nejrychlejší kolo nebo počet klasifikovaných jezdců. Tipovat lze také průběh závodu, například nasazení Safety Caru či virtuálního Safety Caru, první zastávku v boxech nebo prvního odstoupivšího jezdce či tým.

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Kde sledovat Velkou cenu Španělska F1

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
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