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Velká cena Nizozemska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

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  15:40

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska | foto: AP

Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa formule 1 Velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu v Zandvoortu bude domácí Max Verstappen útočit na šesté pódium za sebou. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o okruhu, aktuální sázkové kurzy a informace, kde Velkou cenu sledovat živě.

Program Velké ceny Nizozemska formule 1

Velká cena Nizozemska začne pátečním tréninkem, po němž se pojede od 16:30 kvalifikace na sprint. Ten startuje v sobotu ve 12:00, o čtyři hodiny později je na programu kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix se uskuteční od 15:00.

DatumProgramČas (SELČ)Výsledky
21. 8.1. trénink12:30
21. 8.Sprintová kvalifikace16:30
22. 8.Sprint12:00
22. 8.Kvalifikace16:00
23. 8.Závod15:00

Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030

Zajímavosti před Velkou cenou Nizozemska:

  • Velká cena Nizozemska se v rámci mistrovství světa jela poprvé v roce 1952.
  • Závod, který se do F1 vrátil v roce 2021 po šestatřicetileté pauze, opět příští rok z kalendáře vypadne.
  • Místem konání je okruh Zandvoort, který leží přímo u pobřeží Severního moře, nedaleko Amsterdamu.
  • Okruh je dlouhý 4259 metrů, závodníky čeká 72 kol, tedy celkem 306,587km.
  • Trať je úzká a technická a je proslulá klopenými zatáčkami, což je u moderních okruhů rarita.
  • Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2021 zajel kolo za 1:11,097.
  • Nejvíc vítězství ve Velké ceně Nizozemska má na kontě Jim Clark – radoval se čtyřikrát. Třikrát si pro prvenství dojeli Jackie Stewart, Niki Lauda a Max Verstappen.

Atraktivní kurzy na Velkou cenu Nizozemska F1

Podle bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip je největším favoritem hlavního závodu Kimi Antonelli (3,00). Za ním následují Lewis Hamilton a Lando Norris (oba 5,00), dále Charles Leclerc (7,00) a George Russell (8,45). Max Verstappen je až šestým favoritem s kurzem 9,95, zatímco vítěz poslední GP Nizozemska Oscar Piastri má kurz 13,00.

Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí. A nabídka je rozsáhlá.

  • Kvalifikace a sprint: Vedle vítěze kvalifikace lze tipovat také vítězný tým nebo rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem.
  • Samotný závod: V nabídce nechybí vítěz, tým vítěze, vítězný rozdíl ani umístění jezdců v Top 3, Top 6 či Top 10.
  • Průběh závodu: Zajímavé jsou sázky na Safety car, virtuální Safety car nebo červenou vlajku, případně na počet klasifikovaných jezdců.
  • Jednotliví jezdci: U řady pilotů lze tipovat, zda budou klasifikováni, kdo jako první odstoupí nebo kdo jako první zamíří do boxů.
  • Další speciální sázky: Nabídka zahrnuje také nejrychlejší kolo, tým prvního odstoupivšího jezdce nebo možnost, že jeden jezdec získá zároveň pole position, vítězství a nejrychlejší kolo.

Vítězové předchozích ročníků GP Nizozemska:

RokVítězTým
2024Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020nejelo se

Kde sledovat Velkou cenu Nizozemska F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

Jak dopadla Velká cena Nizozemska loni?

Loňskou turbulentní Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál Oscar Piastri, který v Zandvoortu porazil domácího Maxe Verstappena. Na třetím místě skončil Isack Hadjar, pro něhož šlo o premiérové stupně vítězů ve formuli 1. Lando Norris závod nedokončil kvůli technickým problémům a Ferrari zažilo hodně nepovedené odpoledne.

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