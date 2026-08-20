Program Velké ceny Nizozemska formule 1
Velká cena Nizozemska začne pátečním tréninkem, po němž se pojede od 16:30 kvalifikace na sprint. Ten startuje v sobotu ve 12:00, o čtyři hodiny později je na programu kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix se uskuteční od 15:00.
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|21. 8.
|1. trénink
|12:30
|21. 8.
|Sprintová kvalifikace
|16:30
|22. 8.
|Sprint
|12:00
|22. 8.
|Kvalifikace
|16:00
|23. 8.
|Závod
|15:00
|
Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030
Zajímavosti před Velkou cenou Nizozemska:
- Velká cena Nizozemska se v rámci mistrovství světa jela poprvé v roce 1952.
- Závod, který se do F1 vrátil v roce 2021 po šestatřicetileté pauze, opět příští rok z kalendáře vypadne.
- Místem konání je okruh Zandvoort, který leží přímo u pobřeží Severního moře, nedaleko Amsterdamu.
- Okruh je dlouhý 4259 metrů, závodníky čeká 72 kol, tedy celkem 306,587km.
- Trať je úzká a technická a je proslulá klopenými zatáčkami, což je u moderních okruhů rarita.
- Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2021 zajel kolo za 1:11,097.
- Nejvíc vítězství ve Velké ceně Nizozemska má na kontě Jim Clark – radoval se čtyřikrát. Třikrát si pro prvenství dojeli Jackie Stewart, Niki Lauda a Max Verstappen.
Atraktivní kurzy na Velkou cenu Nizozemska F1
Podle bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip je největším favoritem hlavního závodu Kimi Antonelli (3,00). Za ním následují Lewis Hamilton a Lando Norris (oba 5,00), dále Charles Leclerc (7,00) a George Russell (8,45). Max Verstappen je až šestým favoritem s kurzem 9,95, zatímco vítěz poslední GP Nizozemska Oscar Piastri má kurz 13,00.
Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí. A nabídka je rozsáhlá.
- Kvalifikace a sprint: Vedle vítěze kvalifikace lze tipovat také vítězný tým nebo rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem.
- Samotný závod: V nabídce nechybí vítěz, tým vítěze, vítězný rozdíl ani umístění jezdců v Top 3, Top 6 či Top 10.
- Průběh závodu: Zajímavé jsou sázky na Safety car, virtuální Safety car nebo červenou vlajku, případně na počet klasifikovaných jezdců.
- Jednotliví jezdci: U řady pilotů lze tipovat, zda budou klasifikováni, kdo jako první odstoupí nebo kdo jako první zamíří do boxů.
- Další speciální sázky: Nabídka zahrnuje také nejrychlejší kolo, tým prvního odstoupivšího jezdce nebo možnost, že jeden jezdec získá zároveň pole position, vítězství a nejrychlejší kolo.
Vítězové předchozích ročníků GP Nizozemska:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2024
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2021
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2020
|nejelo se
Kde sledovat Velkou cenu Nizozemska F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
Jak dopadla Velká cena Nizozemska loni?
Loňskou turbulentní Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál Oscar Piastri, který v Zandvoortu porazil domácího Maxe Verstappena. Na třetím místě skončil Isack Hadjar, pro něhož šlo o premiérové stupně vítězů ve formuli 1. Lando Norris závod nedokončil kvůli technickým problémům a Ferrari zažilo hodně nepovedené odpoledne.
|
Divoký závod v Nizozemsku ovládl Piastri. Norris odstoupil, oba piloti Ferrari bourali