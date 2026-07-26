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Velká cena Maďarska formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

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  7:00

Lando Norris z McLarenu během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska. | foto: Reuters

Nedělní Velká cena Maďarska formule 1 slibuje napínavou podívanou. Pole position vybojoval Lando Norris z McLarenu a na trať vyrazí jako mírný favorit závodu. Jede se v neděli 26. července od 15:00. V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy, informace o televizním vysílání, i přehled posledních vítězů.

Úřadující mistr světa Norris ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezoně. Na druhém místě sice původně skončil se ztrátou 12 tisícin Lewis Hamilton z Ferrari, ale posléze byl potrestán ztrátou tří míst za blokování Oscara Piastriho z McLarenu. Sedminásobný šampion se tak propadl na pátou pozici.

Kdo vyhraje Velkou cenu Maďarska? Vsaď si u SynotTip

Jak kvalifikace a ovlivnila kurzovou nabídkou před hlavním závodem? Lando Norris je favoritem, ale hned za ním následuje Charles Leclerc. A bez šancí podle bookmakerů nejsou ani Lewis Hamilton a Andrea Kimi Antonelli.

Velká cena Maďarska (Závod – celkový vítěz) – kurzy
JezdecKurz
Lando Norris2,50
Charles Leclerc2,90
Lewis Hamilton5,00
Andrea Kimi Antonelli8,55
Oscar Piastri13,10
Max Verstappen34,00
George Russell67,00

Velká cena Maďarska 2026: speciální příležitosti

Zajímavé kurzy

Nejrychlejší kolo závodu

  • Lando Norris 3,25
  • Lewis Hamilton 4
  • Charles Leclerc 5
  • Kimi Antonelli 5
  • Max Verstappen 11

👉🏻Další kurzy najdete ZDE

Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí.

Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Maďarska vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.

Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na:

  • vítězný rozdíl v cíli
  • počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
  • kdo zajede nejrychlejší kolo
  • nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.
Startovní rošt Velké ceny Maďarska 2026:
Poz.JezdecTým
1.Lando NorrisMcLaren
2.Charles LeclercFerrari
3.Oscar PiastriMcLaren
4.Max VerstappenRed Bull
5.Lewis HamiltonFerrari
6.George RussellMercedes
7.Kimi AntonelliMercedes
8.Isack HadjarRed Bull
9.Arvid LindbladRacing Bulls
10.Nico HülkenbergAudi

Vítězové předchozích ročníků GP Maďarska:

RokVítězTým
2025Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2024Oscar Piastri (Austrálie)McLaren
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2021Esteban Ocon (Francie)Alpine-Renault
2020Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2019Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes

Kde sledovat Velkou cenu Maďarska F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Pecka TV
  • Telly
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