Úřadující mistr světa Norris ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezoně. Na druhém místě sice původně skončil se ztrátou 12 tisícin Lewis Hamilton z Ferrari, ale posléze byl potrestán ztrátou tří míst za blokování Oscara Piastriho z McLarenu. Sedminásobný šampion se tak propadl na pátou pozici.
Jak kvalifikace a ovlivnila kurzovou nabídkou před hlavním závodem? Lando Norris je favoritem, ale hned za ním následuje Charles Leclerc. A bez šancí podle bookmakerů nejsou ani Lewis Hamilton a Andrea Kimi Antonelli.
|Jezdec
|Kurz
|Lando Norris
|2,50
|Charles Leclerc
|2,90
|Lewis Hamilton
|5,00
|Andrea Kimi Antonelli
|8,55
|Oscar Piastri
|13,10
|Max Verstappen
|34,00
|George Russell
|67,00
Velká cena Maďarska 2026: speciální příležitosti
Zajímavé kurzy
Nejrychlejší kolo závodu
Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí.
Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Maďarska vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.
Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na:
- vítězný rozdíl v cíli
- počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
- kdo zajede nejrychlejší kolo
- nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.
|Poz.
|Jezdec
|Tým
|1.
|Lando Norris
|McLaren
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren
|4.
|Max Verstappen
|Red Bull
|5.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|6.
|George Russell
|Mercedes
|7.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|8.
|Isack Hadjar
|Red Bull
|9.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|10.
|Nico Hülkenberg
|Audi
Vítězové předchozích ročníků GP Maďarska:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2024
|Oscar Piastri (Austrálie)
|McLaren
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2021
|Esteban Ocon (Francie)
|Alpine-Renault
|2020
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2019
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Maďarska F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Pecka TV
- Telly