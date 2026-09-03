Program Velké ceny Itálie odstartuje už v pátek 4.9. od 12:30 prvním tréninkem, hlavní závod se pojede v neděli 6.9. od 15:00.
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|4. 9.
|1. trénink
|12:30
|4. 9.
|2. trénink
|16:00
|5. 9.
|3. trénink
|12:30
|5. 9.
|Kvalifikace
|16:00
|6. 9.
|Závod
|15:00
Lídr šampionátu Kimi Antonelli bude hájit svůj náskok před týmovým kolegou Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Domácí Antonelli navíc kvůli penalizaci za pohonnou jednotku odstartuje z konce roštu.
Zajímavosti před Velkou cenou Itálie
- Velká cena Itálie je součástí mistrovství světa formule 1 od jeho prvního ročníku v roce 1950.
- Závod se tradičně koná na legendárním okruhu Monza, který patří k nejrychlejším tratím v kalendáři F1.
- Okruh měří 5 793 metrů, závodníky čeká 53 kol a celková vzdálenost činí 306,720 kilometru.
- Monza je charakteristická dlouhými rovinkami a vysokými rychlostmi. Vozy jedou zhruba tři čtvrtiny kola na plný plyn.
- Rekord trati drží Lando Norris, který zde v roce 2025 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:20,901.
- Rekord v počtu vítězství v Monze drží Lewis Hamilton a Michael Schumacher, kteří zde vyhráli pětkrát. Ferrari má na domácí trati rekordních 20 vítězství v MS.
Atraktivní kurzy na Velkou cenu Itálie F1
Lídr šampionátu Kimi Antonelli bude v Monze hájit náskok 59 bodů na Russella a Hamiltona, jenže kvůli penalizaci za pohonnou jednotku odstartuje z konce roštu. Pokud věříte, že na domácím okruhu přesto zvítězí, můžete zkusit sázku v kurzu 15,1.
|Jezdec
|Kurz
|Lando Norris
|2,50
|George Russell
|3,40
|Charles Leclerc
|7,05
|Lewis Hamilton
|7,05
|Max Verstappen
|13,10
|Andrea Kimi Antonelli
|15,10
Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.
- Kvalifikace: vítěz kvalifikace, vítězný tým nebo rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem.
- Samotný závod: vítěz, tým vítěze, vítězný rozdíl nebo počet klasifikovaných jezdců.
- Průběh závodu: Safety Car, virtuální Safety Car nebo červená vlajka.
- Jednotliví jezdci: zda budou klasifikováni, první odstoupení nebo první návštěva boxů.
- Další speciální sázky: nejrychlejší kolo, první tým či jezdec, který odstoupí, nebo kombinace pole position, vítězství a nejrychlejšího kola.
Vítězové předchozích ročníků GP Itálie
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Max Verstappen
|Red Bull
|2024
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull
|2021
|Daniel Ricciardo
|McLaren
Kde sledovat Velkou cenu Itálie F1
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
Jak dopadla Velká cena Itálie loni?
Loňskou Velkou cenu Itálie vyhrál Max Verstappen, který v Monze porazil oba vozy McLarenu. Druhý skončil Lando Norris a třetí Oscar Piastri. Verstappen tak navázal na své předchozí triumfy a připsal si v Monze už třetí vítězství.
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Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1
Verstappen odstartoval z pole position a pro třetí vítězství v sezoně si dojel po suverénním výkonu. Norrise porazil o 19 sekund, Piastri na třetím místě zaostal o další dvě sekundy.