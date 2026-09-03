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Velká cena Itálie formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

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  9:41

Max Verstappen předjíždí Landa Norrise ve Velké ceně Itálie. | foto: Reuters

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Itálie. Slavný závod na okruhu v Monze je divácky velmi atraktivní. Jezdci dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým rovinkám a nízkému počtu zatáček. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o okruhu, aktuální sázkové kurzy a informace, kde Velkou cenu sledovat živě.

Program Velké ceny Itálie odstartuje už v pátek 4.9. od 12:30 prvním tréninkem, hlavní závod se pojede v neděli 6.9. od 15:00.

Program Velké ceny Itálie formule 1
DatumProgramČas (SELČ)Výsledky
4. 9.1. trénink12:30
4. 9.2. trénink16:00
5. 9.3. trénink12:30
5. 9.Kvalifikace16:00
6. 9.Závod15:00

Lídr šampionátu Kimi Antonelli bude hájit svůj náskok před týmovým kolegou Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Domácí Antonelli navíc kvůli penalizaci za pohonnou jednotku odstartuje z konce roštu.

Zajímavosti před Velkou cenou Itálie

  • Velká cena Itálie je součástí mistrovství světa formule 1 od jeho prvního ročníku v roce 1950.
  • Závod se tradičně koná na legendárním okruhu Monza, který patří k nejrychlejším tratím v kalendáři F1.
  • Okruh měří 5 793 metrů, závodníky čeká 53 kol a celková vzdálenost činí 306,720 kilometru.
  • Monza je charakteristická dlouhými rovinkami a vysokými rychlostmi. Vozy jedou zhruba tři čtvrtiny kola na plný plyn.
  • Rekord trati drží Lando Norris, který zde v roce 2025 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:20,901.
  • Rekord v počtu vítězství v Monze drží Lewis Hamilton a Michael Schumacher, kteří zde vyhráli pětkrát. Ferrari má na domácí trati rekordních 20 vítězství v MS.

Atraktivní kurzy na Velkou cenu Itálie F1

Lídr šampionátu Kimi Antonelli bude v Monze hájit náskok 59 bodů na Russella a Hamiltona, jenže kvůli penalizaci za pohonnou jednotku odstartuje z konce roštu. Pokud věříte, že na domácím okruhu přesto zvítězí, můžete zkusit sázku v kurzu 15,1.

Velká cena Itálie – kurzy na hlavní závod
JezdecKurz
Lando Norris2,50
George Russell3,40
Charles Leclerc7,05
Lewis Hamilton7,05
Max Verstappen13,10
Andrea Kimi Antonelli15,10

Kromě klasických sázek na vítěze závodu lze tipovat také řadu speciálních příležitostí.

  • Kvalifikace: vítěz kvalifikace, vítězný tým nebo rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem.
  • Samotný závod: vítěz, tým vítěze, vítězný rozdíl nebo počet klasifikovaných jezdců.
  • Průběh závodu: Safety Car, virtuální Safety Car nebo červená vlajka.
  • Jednotliví jezdci: zda budou klasifikováni, první odstoupení nebo první návštěva boxů.
  • Další speciální sázky: nejrychlejší kolo, první tým či jezdec, který odstoupí, nebo kombinace pole position, vítězství a nejrychlejšího kola.

Vítězové předchozích ročníků GP Itálie

RokVítězTým
2025Max VerstappenRed Bull
2024Charles LeclercFerrari
2023Max VerstappenRed Bull
2022Max VerstappenRed Bull
2021Daniel RicciardoMcLaren

Kde sledovat Velkou cenu Itálie F1

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

Jak dopadla Velká cena Itálie loni?

Loňskou Velkou cenu Itálie vyhrál Max Verstappen, který v Monze porazil oba vozy McLarenu. Druhý skončil Lando Norris a třetí Oscar Piastri. Verstappen tak navázal na své předchozí triumfy a připsal si v Monze už třetí vítězství.

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

Verstappen odstartoval z pole position a pro třetí vítězství v sezoně si dojel po suverénním výkonu. Norrise porazil o 19 sekund, Piastri na třetím místě zaostal o další dvě sekundy.

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