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Lídr šampionátu formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu na okruhu v Silverstonu nenašel přemožitele a ovládl sprint i kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Británie.
Ve sprintu zvítězil před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, třetí byl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.
V kvalifikaci za italským jezdcem skončil druhý Charles Leclerc z Ferrari, sedminásobný šampion Hamilton byl třetí.
Jak kvalifikace a sprint ovlivnily kurzovou nabídkou před hlavním závodem? Dominance Antonelliho srazila kurz na jeho triumf na 1,4. Jak jsou na tom ostatní?
|Jezdec
|Kurz
|Andrea Kimi Antonelli
|1,40
|Lewis Hamilton
|6,95
|Charles Leclerc
|6,95
|George Russell
|7,95
|Max Verstappen
|51,00
|Lando Norris
|67,00
|Oscar Piastri
|67,00
|Isack Hadjar
|67,00
Velká cena Británie 2026: speciální příležitosti
Zajímavé kurzy
Nejrychlejší kolo závodu
Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí.
Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Británie vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.
Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na:
- vítězný rozdíl v cíli
- počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
- kdo zajede nejrychlejší kolo
- nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.
Fanoušci formule 1 si tak mohou vybrat z desítek různých sázkových příležitostí.
|Poz.
|Jezdec
|Tým
|1.
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4.
|George Russell
|Mercedes
|5.
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|6.
|Lando Norris
|McLaren
|7.
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|8.
|Oscar Piastri
|McLaren
|9.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|10.
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|11.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|12.
|Pierre Gasly
|Alpine
|13.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|14.
|Oliver Bearman
|Haas
|15.
|Carlos Sainz
|Williams
|16.
|Alexander Albon
|Williams
|17.
|Esteban Ocon
|Haas
|18.
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|19.
|Franco Colapinto
|Alpine
|20.
|Sergio Pérez
|Cadillac
|21.
|Lance Stroll
|Aston Martin
|22.
|Fernando Alonso
|Aston Martin
Vítězové předchozích ročníků GP Británie:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2024
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Carlos Sainz (Španělsko)
|Ferrari
|2021
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2020
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2019
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Británie F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Zajímavosti před Velkou cenou Británie:
- Velká cena Británie se jela poprvé už v roce 1926. Součástí mistrovství světa formule 1 je od jeho vzniku v roce 1950, kdy se na Silverstonu uskutečnil vůbec první závod historie šampionátu.
- Okruh Silverstone měří 5891 metrů, závodníky čeká 52 kol, tedy celkem 306,198 km.
- Silverstone je jednou z nejrychlejších tratí v kalendáři F1. Proslul sérií rychlých zatáček Maggotts, Becketts a Chapel, které patří mezi nejnáročnější pasáže celého seriálu.
- Rekord závodu drží Max Verstappen, který v roce 2020 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:27.097
- Nejúspěšnějším jezdcem historie Velké ceny Británie je Lewis Hamilton, který zde zvítězil devětkrát.