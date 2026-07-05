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Velká cena Británie formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

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  6:58
Lewis Hamilton (vpravo) bojuje v čele sprintu v Silverstonu s Andreou Kimim...

Lewis Hamilton (vpravo) bojuje v čele sprintu v Silverstonu s Andreou Kimim Antonellim. | foto: AP

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
Lewis Hamilton jede v čele sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.
6 fotografií
Kimi Antonelli na legendárním okruhu Silverstone školí své soupeře. V sobotu si podmanil sprint i kvalifikaci. Ohrozí ve Velké ceně Británie někdo jeho dominanci? Jede se v neděli 5. července od 16:00. V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy, informace o televizním vysílání, i přehled posledních vítězů.

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Lídr šampionátu formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu na okruhu v Silverstonu nenašel přemožitele a ovládl sprint i kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Británie.

Ve sprintu zvítězil před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, třetí byl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.

V kvalifikaci za italským jezdcem skončil druhý Charles Leclerc z Ferrari, sedminásobný šampion Hamilton byl třetí.

Vyhraje Antonelli Velkou cenu Británie? Vsaď si u SynotTip

Jak kvalifikace a sprint ovlivnily kurzovou nabídkou před hlavním závodem? Dominance Antonelliho srazila kurz na jeho triumf na 1,4. Jak jsou na tom ostatní?

Velká cena Británie (Závod – celkový vítěz) – kurzy
JezdecKurz
Andrea Kimi Antonelli1,40
Lewis Hamilton6,95
Charles Leclerc6,95
George Russell7,95
Max Verstappen51,00
Lando Norris67,00
Oscar Piastri67,00
Isack Hadjar67,00

Velká cena Británie 2026: speciální příležitosti

Zajímavé kurzy

Nejrychlejší kolo závodu

  • Andrea Kimi Antonelli 2,35
  • George Russell 4,35
  • Lewis Hamilton 6,00
  • Charles Leclerc 6,00
  • Max Verstappen 8,50

Kromě klasických sázek na vítěze závodu si můžete vsadit i na řadu speciálních příležitostí.

Bookmakeři SynotTipu vypsali kurzy na to, zda během Velké ceny Británie vyjede na trať Safety Car nebo virtuální Safety Car, případně jestli bude závod přerušen červenými vlajkami. Nechybí ani sázky na nejrychlejší kolo, první odstoupení nebo vítězný tým.

Zajímavá je také nabídka na průběh závodu. Sázet lze například na:

  • vítězný rozdíl v cíli
  • počet klasifikovaných jezdců jednotlivých stájí
  • kdo zajede nejrychlejší kolo
  • nebo na to, kteří piloti skončí v elitní desítce, šestce či na stupních vítězů.

Fanoušci formule 1 si tak mohou vybrat z desítek různých sázkových příležitostí.

Pořadí na startu Velké ceny Británie formule 1 2026
Poz.JezdecTým
1.Andrea Kimi AntonelliMercedes
2.Charles LeclercFerrari
3.Lewis HamiltonFerrari
4.George RussellMercedes
5.Isack HadjarRed Bull Racing
6.Lando NorrisMcLaren
7.Max VerstappenRed Bull Racing
8.Oscar PiastriMcLaren
9.Arvid LindbladRacing Bulls
10.Liam LawsonRacing Bulls
11.Gabriel BortoletoAudi
12.Pierre GaslyAlpine
13.Nico HülkenbergAudi
14.Oliver BearmanHaas
15.Carlos SainzWilliams
16.Alexander AlbonWilliams
17.Esteban OconHaas
18.Valtteri BottasCadillac
19.Franco ColapintoAlpine
20.Sergio PérezCadillac
21.Lance StrollAston Martin
22.Fernando AlonsoAston Martin

Vítězové předchozích ročníků GP Británie:

RokVítězTým
2025Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2024Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Carlos Sainz (Španělsko)Ferrari
2021Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2020Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2019Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes

Kde sledovat Velkou cenu Británie F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Zajímavosti před Velkou cenou Británie:

  • Velká cena Británie se jela poprvé už v roce 1926. Součástí mistrovství světa formule 1 je od jeho vzniku v roce 1950, kdy se na Silverstonu uskutečnil vůbec první závod historie šampionátu.
  • Okruh Silverstone měří 5891 metrů, závodníky čeká 52 kol, tedy celkem 306,198 km.
  • Silverstone je jednou z nejrychlejších tratí v kalendáři F1. Proslul sérií rychlých zatáček Maggotts, Becketts a Chapel, které patří mezi nejnáročnější pasáže celého seriálu.
  • Rekord závodu drží Max Verstappen, který v roce 2020 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:27.097
  • Nejúspěšnějším jezdcem historie Velké ceny Británie je Lewis Hamilton, který zde zvítězil devětkrát.
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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