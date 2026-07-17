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Aktuální kurzy na VC Belgie 2026 ve formuli 1
V pátečních trénincích na nedělní Velkou cenu Belgie se nejprve dařilo Maxi Verstappenovi (Red Bull), druhá zkouška patřila průběžnému lídrovi šampionátu, Kimi Antonellimu (Mercedes).
Po obou trénincích vypadá aktuální kurzová nabídka SynotTipu na vítěze závodu VC Belgie 2026 následovně:
|Jezdec
|Kurz
|Andrea Kimi Antonelli
|2,10
|Max Verstappen
|6,00
|George Russell
|6,00
|Lewis Hamilton
|7,00
|Charles Leclerc
|8,00
|Oscar Piastri
|12,00
|Lando Norris
|51,00
Velká cena Belgie 2026: speciální kurzy
Zajímavé kurzy
Nejrychlejší kolo závodu
Není to jen o těchto příležitostech, na webu SynotTipu najdou zájemci mnohem bohatší nabídku.
Ta spočívá například v tom, jestli bude použit virtuální Safety car, jestli uvidíme červenou vlajku či kdo zajede nejrychlejší kolo.
Tím to ale zdaleka nekončí, vsadit si můžete třeba také na:
- pořadí na bedně, v elitní šestce a desítce
- kolik jezdců dokončí závod
- první jezdec a tým, který odstoupí
- z jaké stáje bude vítěz
Pokud jste fanoušci Formule 1, určitě vás množství kurzů potěší. K dispozici by měly být i LIVE sázky.
|Pozice
|Jezdec
|Tým
Kde sledovat Velkou cenu Belgie F1
Jako již tradičně najdou zájemci přímý přenos z F1 na kanále Nova Sport 5. Spustit si můžete tréninky, kvalifikaci a samozřejmě hlavní závod.
Program mají v nabídce například tito poskytovatelé:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
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Déšť, opožděný start a další prvenství McLarenu. V Belgii si nejlépe vedl Piastri
Vítězové předchozích ročníků GP Belgie
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Oscar Piastri (Austrálie)
|McLaren
|2024
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2021
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2020
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2019
|Charles Leclerc (Monako)
|Ferrari