Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velká cena Belgie formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

Kamil Jurek
  19:07

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie. | foto: AP

Je tady Velká cena Belgie 2026 ve formuli 1, závodní víkend trvá od pátku 17. do neděle 19. července. Navýší Kimi Antonelli svůj náskok na čele průběžného pořadí?

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Aktuální kurzy na VC Belgie 2026 ve formuli 1

V pátečních trénincích na nedělní Velkou cenu Belgie se nejprve dařilo Maxi Verstappenovi (Red Bull), druhá zkouška patřila průběžnému lídrovi šampionátu, Kimi Antonellimu (Mercedes).

Kurzy na VC Belgie 2026 najdeš u SynotTip zde

Po obou trénincích vypadá aktuální kurzová nabídka SynotTipu na vítěze závodu VC Belgie 2026 následovně:

Velká cena Belgie (Závod – celkový vítěz) – kurzy
JezdecKurz
Andrea Kimi Antonelli2,10
Max Verstappen6,00
George Russell6,00
Lewis Hamilton7,00
Charles Leclerc8,00
Oscar Piastri12,00
Lando Norris51,00

Velká cena Belgie 2026: speciální kurzy

Zajímavé kurzy

Nejrychlejší kolo závodu

  • Andrea Kimi Antonelli 2,20
  • George Russell 4,35
  • Max Verstappen 6,00
  • Lewis Hamilton 7,50
  • Charles Leclerc 7,50

Není to jen o těchto příležitostech, na webu SynotTipu najdou zájemci mnohem bohatší nabídku.

Ta spočívá například v tom, jestli bude použit virtuální Safety car, jestli uvidíme červenou vlajku či kdo zajede nejrychlejší kolo.

Tím to ale zdaleka nekončí, vsadit si můžete třeba také na:

  • pořadí na bedně, v elitní šestce a desítce
  • kolik jezdců dokončí závod
  • první jezdec a tým, který odstoupí
  • z jaké stáje bude vítěz

Pokud jste fanoušci Formule 1, určitě vás množství kurzů potěší. K dispozici by měly být i LIVE sázky.

Pořadí na startu Velké ceny Belgie formule 1 2026
PoziceJezdecTým

Kde sledovat Velkou cenu Belgie F1

Jako již tradičně najdou zájemci přímý přenos z F1 na kanále Nova Sport 5. Spustit si můžete tréninky, kvalifikaci a samozřejmě hlavní závod.

Program mají v nabídce například tito poskytovatelé:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Déšť, opožděný start a další prvenství McLarenu. V Belgii si nejlépe vedl Piastri

Vítězové předchozích ročníků GP Belgie

RokVítězTým
2025Oscar Piastri (Austrálie)McLaren
2024Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2019Charles Leclerc (Monako)Ferrari
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko a wimbledonská magie. Příběh tenisové lásky, kterou prostě nepochopíte

Premium
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii O tom, že zazáří ve Wimbledonu, odmala sní snad každé dítko, které hraje tenis. Ikonické zelené kurty, tradice, památné bitvy, slušivě oblečení, diváci, celebrity v hledišti... Tenhle turnaj vás...

13. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar pohodlně zapracovaný v pelotonu projíždí trasou 12. etapy.

13. etapa Tour de France 2026 jako jediná v celém itineráři překonává magickou hranici 200 kilometrů. V pátek 17. července čeká peloton náročný přejezd z Dole do Belfortu o délce 205,8 kilometru. O...

17. července 2026  19:39

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

17. července 2026  19:29

Velká cena Belgie formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.

Je tady Velká cena Belgie 2026 ve formuli 1, závodní víkend trvá od pátku 17. do neděle 19. července. Navýší Kimi Antonelli svůj náskok na čele průběžného pořadí?

17. července 2026  19:07

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

17. července 2026  18:45

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

17. července 2026  17:29

14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté...

14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le Markstein Fellering. Na pouhých 155,3 kilometrech čeká peloton extrémních 3 800 výškových metrů a...

17. července 2026  12:21

Francie - Anglie o 3. místo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský fotbalista Kylian Mbappe tleská fanouškům po prohraném semifinále...

Ačkoliv je zápas o třetí místo často označován za souboj zklamaných, duel Francie - Anglie na MS ve fotbale 2026 slibuje skvělou bitvu. Oba týmy padly až v samotném závěru semifinále a teď se porvou...

17. července 2026  10:11

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

16. července 2026  20:48

12. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Momentka z jedenácté etapy Tour de France.

Ve čtvrtek 16. července se cyklisté v rámci 12. etapy Tour de France 2026 vydají na 179,1 kilometru dlouhou trasu ze slavného závodního okruhu Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Přestože se v závěru...

16. července 2026  18:02

MŠK Žilina - Hajduk Split v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě

Fotbal, hřiště, míč.

V odvetě předkola Evropské ligy 2026/27 přivítá MŠK Žilina na svém stadionu chorvatský Hajduk Split. Hraje se ve čtvrtek 16. července od 20:30, podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas...

16. července 2026  11:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Diamantová liga Londýn 2026: Program, výsledky a hvězdy

Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve...

V sobotu 18. července startuje jedenáctý mítink prestižního atletického seriálu - Diamantová liga Londýn. Mezi hlavní lákadla patří Armand Duplantis, či Femke Bolová. Přestože na startu tentokrát...

16. července 2026  11:06

11. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Mads Pedersen na Tour de France.

11. etapa Tour de France 2026 ve středu 15. července zavede peloton z Vichy do Nevers. Trasa o délce 161,3 kilometru je šitá na míru sprinterům a pouze časovky mají v tomto ročníku méně výškových...

15. července 2026  18:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.