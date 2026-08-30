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Plíšková vs. Vandewinkelová: Kde sledovat US Open 2026, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  11:23

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu | foto: John E. SokolowskiReuters

Karolína Plíšková pokračuje ve svém návratu. V úvodním kole newyorského grandslamu ji čeká zdatná soupeřka v podobě nastupující hvězdy Hanne Vandewinkelové. Prohlédněte si vypsané sázkové kurzy, informace o formě hráček a zjistěte, kde můžete sledovat úvodní představení české hráčky živě.
ZápasHanne Vandewinkelová vs. Karolína Plíšková
SoutěžUS Open 2026 (1. kolo, ženská dvouhra)
Datum konáníNeděle 30. srpna 2026
Místo konáníUSTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
Kurzy na vítězkuVandewinkelová 1,91
Kde sledovat živěEurosport, Tipsport a Chance, iDNES.cz (textový přenos)
Kurzu SynotTipu zde

Kurzy na zápas a aktuální forma hráček

Poslední výsledky obou hráček se výrazně promítly i do kurzové nabídky sázkové kanceláře Synot Tip. Bookmakeři očekávají vyrovnanou bitvu, přičemž nepatrnou papírovou favoritkou je mladší Belgičanka (1,91 oproti 1,94 na Češku).

Vendewinkel, Hanne 1,91
Plíšková, Karolína 1,94

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Karolína Plíšková

Bývalá světová jednička, která vynechala téměř celou sezonu 2025, po návratu na hlavní okruh znovu ožila. V Linci, v Madridu, v Queen’s Clubu i v Nottinghamu se probojovala minimálně do čtvrtfinále, v Římě pak do čtvrtého kola. Tyto výsledky jí stačily k tomu, aby se opět výrazně přiblížila návratu do TOP 50. Varováním před US Open jsou ovšem její poslední dvě vystoupení – v Torontu schytala porážku od Mirry Andrejevové a v Cincinnati skončila v prvním kole po výprasku s krajankou Sárou Bejlek.

Poslední zápasy Karolíny Plíškové:
DatumTurnajSoupeřkaVýsledek
14. 08. 2026WTA CincinnatiSára Bejlek0:2 (prohra)
05. 08. 2026WTA TorontoMirra Andrejevová0:2 (prohra)
03. 08. 2026WTA TorontoOleksandra Olijnykovová2:0 (výhra)
02. 07. 2026WimbledonIga Šwiateková0:2 (prohra)
30. 06. 2026WimbledonTereza Valentová2:0 (výhra)

Hanne Vandewinkelová

Dvaadvacetiletá belgická naděje letí žebříčkem vzhůru. Ještě před necelým rokem figurovala mimo TOP 150, ale díky stabilním výkonům pronikla do elitní stovky a aktuálně jí patří 77. místo. Chystá se tak debutovat v hlavní soutěži newyorského grandslamu. Za posledních 12 měsíců si zahrála hned sedm finále na úrovni ITF a WTA 125 a pět z nich vyhrála (včetně nedávného triumfu v americkém Landisville). V srpnu úspěšně prošla kvalifikací v Cincinnati, v prvním kole hlavní fáze však ve dvou setech nestačila na Wang Sin-jü.

Poslední zápasy Hanne Vandewinkelové:
DatumTurnajSoupeřkaVýsledek
14. 08. 2026WTA CincinnatiWang Sin-jü0:2 (prohra)
13. 08. 2026WTA Cincinnati (kval.)Rebecca Šramková2:1 (výhra)
11. 08. 2026WTA Cincinnati (kval.)Akasha Urhobová2:0 (výhra)
09. 08. 2026ITF Landisville (finále)Anastasia Zacharovová2:1 (výhra)
09. 08. 2026ITF Landisville (semifinále)Ekaterine Gorgodzeová2:0 (výhra)

Vzájemná bilance a zajímavá fakta (H2H)

  • Neznámé soupeřky: Obě hráčky se na okruhu utkají vůbec poprvé, půjde tak o jejich první vzájemný zápas.
  • Skvělá newyorská bilance Češky: Karolína Plíšková došla na US Open v roce 2016 až do finále. Na tomto grandslamu v poslední dekádě ani jednou neprohrála v úvodním kole. Navíc od roku 2015 na newyorském betonu nenašla přemožitelku v hráčce postavené v žebříčku takhle nízko.
  • Belgické skalpy: Hanne Vandewinkelová si ve své dosavadní kariéře připsala čtyři výhry nad hráčkami ze světové stovky. Svou úplně první zaznamenala v kvalifikaci loňského ročníku US Open.

Kde sledovat Karolínu Plíškovou živě: TV přenos a live stream zdarma

  • TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
  • Platforma HBO: všechny přímé přenosy ze všech kurtů.
  • Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport a Chance.
  • Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.
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