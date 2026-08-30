|Zápas
|Hanne Vandewinkelová vs. Karolína Plíšková
|Soutěž
|US Open 2026 (1. kolo, ženská dvouhra)
|Datum konání
|Neděle 30. srpna 2026
|Místo konání
|USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
|Kurzy na vítězku
|Vandewinkelová 1,91
|Kde sledovat živě
|Eurosport, Tipsport a Chance, iDNES.cz (textový přenos)
|Kurz
|u SynotTipu zde
Kurzy na zápas a aktuální forma hráček
Poslední výsledky obou hráček se výrazně promítly i do kurzové nabídky sázkové kanceláře Synot Tip. Bookmakeři očekávají vyrovnanou bitvu, přičemž nepatrnou papírovou favoritkou je mladší Belgičanka (1,91 oproti 1,94 na Češku).
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Karolína Plíšková
Bývalá světová jednička, která vynechala téměř celou sezonu 2025, po návratu na hlavní okruh znovu ožila. V Linci, v Madridu, v Queen’s Clubu i v Nottinghamu se probojovala minimálně do čtvrtfinále, v Římě pak do čtvrtého kola. Tyto výsledky jí stačily k tomu, aby se opět výrazně přiblížila návratu do TOP 50. Varováním před US Open jsou ovšem její poslední dvě vystoupení – v Torontu schytala porážku od Mirry Andrejevové a v Cincinnati skončila v prvním kole po výprasku s krajankou Sárou Bejlek.
|Datum
|Turnaj
|Soupeřka
|Výsledek
|14. 08. 2026
|WTA Cincinnati
|Sára Bejlek
|0:2 (prohra)
|05. 08. 2026
|WTA Toronto
|Mirra Andrejevová
|0:2 (prohra)
|03. 08. 2026
|WTA Toronto
|Oleksandra Olijnykovová
|2:0 (výhra)
|02. 07. 2026
|Wimbledon
|Iga Šwiateková
|0:2 (prohra)
|30. 06. 2026
|Wimbledon
|Tereza Valentová
|2:0 (výhra)
Hanne Vandewinkelová
Dvaadvacetiletá belgická naděje letí žebříčkem vzhůru. Ještě před necelým rokem figurovala mimo TOP 150, ale díky stabilním výkonům pronikla do elitní stovky a aktuálně jí patří 77. místo. Chystá se tak debutovat v hlavní soutěži newyorského grandslamu. Za posledních 12 měsíců si zahrála hned sedm finále na úrovni ITF a WTA 125 a pět z nich vyhrála (včetně nedávného triumfu v americkém Landisville). V srpnu úspěšně prošla kvalifikací v Cincinnati, v prvním kole hlavní fáze však ve dvou setech nestačila na Wang Sin-jü.
|Datum
|Turnaj
|Soupeřka
|Výsledek
|14. 08. 2026
|WTA Cincinnati
|Wang Sin-jü
|0:2 (prohra)
|13. 08. 2026
|WTA Cincinnati (kval.)
|Rebecca Šramková
|2:1 (výhra)
|11. 08. 2026
|WTA Cincinnati (kval.)
|Akasha Urhobová
|2:0 (výhra)
|09. 08. 2026
|ITF Landisville (finále)
|Anastasia Zacharovová
|2:1 (výhra)
|09. 08. 2026
|ITF Landisville (semifinále)
|Ekaterine Gorgodzeová
|2:0 (výhra)
Vzájemná bilance a zajímavá fakta (H2H)
- Neznámé soupeřky: Obě hráčky se na okruhu utkají vůbec poprvé, půjde tak o jejich první vzájemný zápas.
- Skvělá newyorská bilance Češky: Karolína Plíšková došla na US Open v roce 2016 až do finále. Na tomto grandslamu v poslední dekádě ani jednou neprohrála v úvodním kole. Navíc od roku 2015 na newyorském betonu nenašla přemožitelku v hráčce postavené v žebříčku takhle nízko.
- Belgické skalpy: Hanne Vandewinkelová si ve své dosavadní kariéře připsala čtyři výhry nad hráčkami ze světové stovky. Svou úplně první zaznamenala v kvalifikaci loňského ročníku US Open.
Kde sledovat Karolínu Plíškovou živě: TV přenos a live stream zdarma
- TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
- Platforma HBO: všechny přímé přenosy ze všech kurtů.
- Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport a Chance.
- Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.