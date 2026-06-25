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|US Darts Masters 2026 - informace
|Datum:
|26. – 27. června 2026
|Místo:
|New York, USA
|Češi:
|bez české účasti
|Kde sledovat:
|Nova Sport 2
Šipky US Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk
Podniky série World Series of Darts 2026 jsou pouze pro šestnáct hráčů, konkrétní turnaj v USA je složen z:
- 8 elitních šipkařů ze žebříčku PDC
- 8 hráčů z USA a Kanady
První kolo (osmifinále) je na programu první hrací den, ve druhém už se celá akce dohraje až do konce.
|US Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|Littler – Cameron
|26.6. 3:00
|Humphries – Gates
|26.6. 3:30
|Rock – Long
|26.6. 2:30
|Bunting – Spellman
|26.6. 4:30
|Price – Hall
|26.6. 1:30
|van Veen – Krueger
|26.6. 1:00
|Wade – Sevada
|26.6. 2:00
|Clayton – Mawson
|26.6. 4:00
US Darts Masters v šipkách 2026: hráči a pravidla
Hraje se klasický formát 501 double-out, poslední šipka v legu tedy musí skončit buď v double, nebo ve středu (bullseye).
TOP favorité 1. kola
Kolik legů v zápasech uvidíme?
- 1. kolo: 6 vítězných legů
- čtvrtfinále: 6 vítězných legů
- semifinále: 7 vítězných legů
- finále: 8 vítězných legů
Mezi startujícími tentokrát chybí Michael van Gerwen, vítěz dvou ze tří dosud konaných turnajů WSoD. Hraje ale Luke Littler, který vyhrál na podniku v Rijádu, a další velké hvězdy tohoto sportu.
Doplňují je ne tolik známá jména Jim Long, Alex Spellman, David Cameron, Leonard Gates, Gary Mawson, Fred Krueger, Adam Sevada a Brayden Hall. Některé z nich jsme mohli vidět i na nedávném World Cup of Darts 2026.
Elitní osmička tedy vypadá takto:
- Luke Littler (Anglie)
- Luke Humphries (Anglie)
- Gian van Veen (Nizozemsko)
- Gerwyn Price (Wales)
- Stephen Bunting (Anglie)
- Jonny Clayton (Wales)
- James Wade (Anglie)
- Josh Rock (Severní Irsko)
Kde sledovat šipky US Darts Masters 2026 live: přímé přenosy online
Všechny větší turnaje vysílá kanál Nova Sport 2, americký podnik Světové série není výjimkou. V nabídkách jej má spoustu poskytovatelů, online přenos pak spustíte například na Oneplay.
Prize money, finanční odměny
Na všech turnajích tohoto typu se mezi hráče rozděluje 100 000 britských liber, tedy asi 2,8 milionů korun.
Vítěz dostane slušných 844 tisíc, další odměny najdete v přehledu níže:
- vítěz: 30 000 liber
- finalista: 16 000 liber
- semifinalista: 10 000 liber
- čtvrtfinalista: 5 000 liber
- účastník 1. kola: 1 750 liber