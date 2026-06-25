Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

US Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči, kurzy

Kamil Jurek
  16:20

Luke Humphries se raduje ve finále šipkařského mistrovství světa. | foto: AP

Čtvrtým turnajem sedmidílné šipkařské série World Series of Darts je US Darts Masters. Hraje se od 26. do 27. června 2026 v New Yorku, představí se světová špička. České zástupce mezi startujícími nenajdeme.

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
US Darts Masters 2026 - informace
Datum:26. – 27. června 2026
Místo:New York, USA
Češi:bez české účasti
Kde sledovat:Nova Sport 2

Šipky US Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk

Podniky série World Series of Darts 2026 jsou pouze pro šestnáct hráčů, konkrétní turnaj v USA je složen z:

  • 8 elitních šipkařů ze žebříčku PDC
  • 8 hráčů z USA a Kanady

První kolo (osmifinále) je na programu první hrací den, ve druhém už se celá akce dohraje až do konce.

US Darts Masters 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
Littler – Cameron26.6. 3:00Humphries – Gates26.6. 3:30
Rock – Long26.6. 2:30Bunting – Spellman26.6. 4:30
Price – Hall26.6. 1:30van Veen – Krueger26.6. 1:00
Wade – Sevada26.6. 2:00Clayton – Mawson26.6. 4:00

US Darts Masters v šipkách 2026: hráči a pravidla

Hraje se klasický formát 501 double-out, poslední šipka v legu tedy musí skončit buď v double, nebo ve středu (bullseye).

TOP favorité 1. kola

  • Luke Littler (1,04)
  • Gerwyn Price (1,05)
  • Gian van Veen (1,08)

Kolik legů v zápasech uvidíme?

  • 1. kolo: 6 vítězných legů
  • čtvrtfinále: 6 vítězných legů
  • semifinále: 7 vítězných legů
  • finále: 8 vítězných legů

Mezi startujícími tentokrát chybí Michael van Gerwen, vítěz dvou ze tří dosud konaných turnajů WSoD. Hraje ale Luke Littler, který vyhrál na podniku v Rijádu, a další velké hvězdy tohoto sportu.

Doplňují je ne tolik známá jména Jim Long, Alex Spellman, David Cameron, Leonard Gates, Gary Mawson, Fred Krueger, Adam Sevada a Brayden Hall. Některé z nich jsme mohli vidět i na nedávném World Cup of Darts 2026.

Elitní osmička tedy vypadá takto:

  1. Luke Littler (Anglie)
  2. Luke Humphries (Anglie)
  3. Gian van Veen (Nizozemsko)
  4. Gerwyn Price (Wales)
  5. Stephen Bunting (Anglie)
  6. Jonny Clayton (Wales)
  7. James Wade (Anglie)
  8. Josh Rock (Severní Irsko)

Kde sledovat šipky US Darts Masters 2026 live: přímé přenosy online

Všechny větší turnaje vysílá kanál Nova Sport 2, americký podnik Světové série není výjimkou. V nabídkách jej má spoustu poskytovatelů, online přenos pak spustíte například na Oneplay.

Prize money, finanční odměny

Na všech turnajích tohoto typu se mezi hráče rozděluje 100 000 britských liber, tedy asi 2,8 milionů korun.

Vítěz dostane slušných 844 tisíc, další odměny najdete v přehledu níže:

  • vítěz: 30 000 liber
  • finalista: 16 000 liber
  • semifinalista: 10 000 liber
  • čtvrtfinalista: 5 000 liber
  • účastník 1. kola: 1 750 liber

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

US Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči, kurzy

Luke Humphries se raduje ve finále šipkařského mistrovství světa.

Čtvrtým turnajem sedmidílné šipkařské série World Series of Darts je US Darts Masters. Hraje se od 26. do 27. června 2026 v New Yorku, představí se světová špička. České zástupce mezi startujícími...

25. června 2026  16:20

Turecko - USA v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy

Americký křídelník Christian Pulisic během utkání s Paraguayí.

Na fotbalovém mistrovství světa se blíží k závěru také skupina D. Turecko se rozloučí v utkání s domácím výběrem USA. Zatímco Američané mají po dvou výhrách již stoprocentní jistotu postupu z...

25. června 2026  16:14

Curaçao - Pobřeží slonoviny na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Franck Kessie z Pobřeží slonoviny zpracovává míč v zápase s Německem.

Zápas Curaçao - Pobřeží slonoviny uzavře program základní skupiny E na fotbalovém mistrovství světa 2026. Oba týmy stále bojují o premiérový historický postup do vyřazovací fáze. Přečtěte si, kde...

25. června 2026  16:01

Tunisko vs. Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Nizozemský útočník Brian Brobbey v objetí spoluhráčů poté, co se trefil na MS...

Ve skupině F se dnes představí Tunisko a Nizozemsko, utkání má jasného favorita. Podívejte se na aktuální kurzy, předpokládané sestavy a kde zápas sledovat živě.

25. června 2026  15:46

MČR v cyklistice 2026: Program, trasy a favorité, výsledky

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice.

Společné MČR v cyklistice a šampionát SR představuje tradiční vrchol domácí sezony. Od 25. do 28. června se v Uničově a Jeseníku potkají zástupci týmů WorldTour s jezdci z domácích stájí. Závodníci...

25. června 2026  14:27

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...

25. června 2026  14:22

Paraguay vs. Austrálie na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do...

Veledůležitým zápasem skupiny D je na mistrovství světa Paraguay vs. Austrálie, ve hře je totiž postup do play-off. V našem přehledu najdete aktuální kurzy, předpokládané sestavy a kde utkání...

25. června 2026  12:44

WTA Eastbourne 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem během utkání 2. kola na turnaji v...

V britském Eastbourne je na programu další ročník tenisového turnaje žen. Hraje se od 22. do 27. června 2026, startují i tři Češky. Podívejte se na program, výsledky, seznam hráček a kde sledovat...

25. června 2026  12:29

Japonsko – Švédsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Japonští slaví další gól v síti Tuniska. Prosadil se Ajase Ueda (uprostřed).

V boji o postup do play off se na mistrovství světa utkají Japonsko - a Švédsko. Zápas skupiny F hostí americký Arlington v Texasu. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba...

25. června 2026  12:11

Vsaďte si na počasí. Padne v Česku o víkendu teplotní rekord 40,4°C?

JAK TO DOPADNE? Sázkaři sledují v Las Vegas výsledky druhého kola play-off...

Česko se chystá na extrémně teplý víkend. Meteorologové dokonce předpovídají, že padne absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia z roku 2012. Na jejich informace zareagovala sázková kancelář...

25. června 2026  11:55

Ekvádor vs. Německo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Němečtí fotbalisté se těší z vyrovnání proti Pobřeží slonoviny.

Ve skupině E se na MS ve fotbale utkají Ekvádor a Německo – jeden hraje o všechno, druhý už může být v klidu. V našem přehledu najdete kurzy, pravděpodobné sestavy a kde utkání sledovat.

25. června 2026  7:16

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

24. června 2026  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.