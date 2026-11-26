|UK Championship 2026 - informace
|Datum:
|28. listopadu – 6. prosince 2026
|Místo:
|York Barbican, Anglie
|Počet hráčů:
|32
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Eurosport
UK Championship 2026 ve snookeru: pravidla turnaje
Snookerový turnaj UK Championship je prvním ze série Triple Crown v sezoně 2026/27, kam se řadí ještě Masters a Mistrovství světa. Hraje se tradičně v anglickém Yorku, startuje celkem 32 hráčů.
Šestnáctku nasazených hráčů doplňuje zbytek z náročné čtyřkolové kvalifikace, která se hrála od 21. do 26. listopadu v Leicesteru.
Formát je klasicky na framy – od úvodního kola až do semifinále se hraje na stejný počet, pouze finálový souboj je delší:
- 1. kolo až semifinále: 6 vítězných framů (best of 11)
- finále: 10 vítězných legů (best of 19)
UK Championship 2026: program, výsledky, pavouk
Turnaj je rozdělen do 9 hracích dnů, což znamená, že se jich hraje za den jen několik. Vítěze letošního ročníku poznáme v neděli večer – obhájí loňskou trofej první nasazený Mark Selby?
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Selby – Selt
|28.11., 13:00
|Zhao –
|1.12., 13:00
|Chang – Zhou
|28.11., 19:00
|Xiao – Zhang
|1.12., 19:00
|Williams – Maguire
|28.11., 13:00
|Allen – Yuan
|1.12., 13:00
|Wilson – Fan
|28.11., 19:00
|Higgins – Žižins
|1.12., 19:00
|Trump – Vafaei
|29.11.,
|Murphy –
|30.11., 19:00
|Wakelin – O’Connor
|29.11., 13:00
|Hawkins – Ford
|30.11., 19:00
|O’Sullivan –
|29.11.,
|Carter – Ding
|30.11., 13:00
|Robertson – Highfield
|29.11., 19:00
|Wu – Holt
|30.11., 13:00
UK Championship v Yorku: hráči i se Selbym i O’Sullivanem
Na turnaji se představí kompletní světová špička, fanoušci se tak mohou těšit na ta nejlepší evropská či asijská jména, včetně několika posledních vítězů. Hraje i osminásobný šampion Ronnie O’Sullivan nebo už zmíněný obhájce Mark Selby.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Mark Selby
|Anglie
|2
|Wu Yize
|Čína
|3
|Zhao Xintong
|Čína
|4
|Neil Robertson
|Austrálie
|5
|Judd Trump
|Anglie
|6
|John Higgins
|Skotsko
|7
|Shaun Murphy
|Anglie
|8
|Kyren Wilson
|Anglie
|9
|Mark Williams
|Wales
|10
|Barry Hawkins
|Anglie
|11
|Mark Allen
|Severní Irsko
|12
|Chris Wakelin
|Anglie
|13
|Ronnie O’Sullivan
|Anglie
|14
|Xiao Guodong
|Čína
|15
|Ali Carter
|Anglie
|16
|Chang Bingyu
|Čína
Kde sledovat snooker 2026 live: přímé přenosy online
Všechny snookerové turnaje lze sledovat na webu Tipsportu zde, který se tomuto sportu věnuje ve velkém. Noví hráči si přijdou na zajímavý vstupní bonus, za který si mohou vsadit třeba právě na UK Championship.
V televizi se přenosům dlouhodobě věnují oba kanály Eurosportu, tento placený kanál je k dispozici v nabídkách všech známých poskytovatelů.
Prize money, finanční odměny
Turnaj je štědře finančně dotován, celkem se rozdá 1 502 500 britských liber, tedy necelých 44 milionů korun. Vítěz bere přes 9 milionů, na odměny dosáhnou i neúspěšní kvalifikanti.
- vítěz: 312 500 liber
- finalista: 125 000 liber
- semifinalista: 62 500 liber
- čtvrtfinalista: 31 250 liber
- osmifinalista: 18 750 liber
- účastník 1. kola: 12 500 liber
- 4. kolo kvalifikace: 9 375 liber
- 3. kolo kvalifikace: 6 250 liber
- 2. kolo kvalifikace: 3 125 liber
Vítězové turnaje a historie
Poprvé se UK Championship hrálo už v roce 1977, a to jako podnik pouze pro britské hráče. Průlomový byl rok 1984, kdy se otevřel všem a stal se z něj bodovaný turnaj. Název si však ponechal.
Za dlouhou historii poznala akce spoustu šampionů, nejvíce titulů má na kontě stále aktivní Ronnie O’Sullivan (8). Zmínit musíme i jména Steve Davis (6) a Stephen Hendry (5), více než jednou pak uspělo sedm dalších hráčů.
Blackpool vystřídal po jediném roce Preston, kde se hrálo až do roku 1997. Pak přišel na řadu Bournemouth, v Yorku se poprvé hrálo v roce 2001. Od té doby se pouze pět ročníků konalo jinde, naposledy v roce 2020 kvůli covidu.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Mark Selby
|2024
|Judd Trump
|2023
|Ronnie O’Sullivan
|2022
|Mark Allen
|2021
|Zhao Xintong
|2020
|Neil Robertson
|2019
|Ding Junhui
|2018
|Ronnie O’Sullivan
|2017
|Ronnie O’Sullivan
|2016
|Mark Selby
|2015
|Neil Robertson