UFC Freedom 250: historický galavečer v číslech
Tohle není obyčejný turnaj a číslo 250 nemá s pořadím UFC nic společného - odkazuje na oslavy 250 let americké nezávislosti. Co dělá akci výjimečnou:
- První profesionální sportovní akce v areálu Bílého domu vůbec.
- Dva titulové zápasy na sedmizápasové kartě.
- Zápasníci podle plánu nastoupí z Oválné pracovny přímo do oktagonu.
- Kapacita na místě je omezená na zhruba 4 300 diváků (převážně armáda a pozvaní hosté); pro veřejnost je připravena bezplatná projekce pro až 85 000 lidí na nedaleké Ellipse.
- Akci provází soudní žaloba kvůli konání na federálním pozemku a souboje se kvůli statusu pozemku nezapočítají do oficiálních bilancí bojovníků
Program UFC Freedom 250 - hlavní karta turnaje
|UFC Freedom 250 Fight card
|Váhová kategorie
|Ilia Topuria vs. Justin Gaethje
|Lehká váha (sjednocení titulu)
|Alex Pereira vs. Ciryl Gane
|Těžká váha (prozatímní titul)
|Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
|Bantamová váha
|Josh Hokit vs. Derrick Lewis
|Těžká váha
|Maurício Ruffy vs. Michael Chandler
|Lehká váha
|Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
|Střední váha
|Diego Lopes vs. Steve Garcia
|Pérová váha
Topuria vs. Gaethje (hlavní zápas)
Vrcholem večera je titulový souboj v lehké váze. Gruzínsko-španělská hvězda Ilia Topuria v něm s bilancí 17–0 brání pás proti prozatímnímu šampionovi Justinu Gaethjemu.
|Statistika
|Ilia Topuria
|Justin Gaethje
|Bilance
|17–0
|27–5
|Výška
|170 cm
|180 cm
|Rozpětí paží
|175 cm
|178 cm
|Výhry KO/TKO
|41 %
|74 %
|Výhry submisí
|47 %
|4 %
|Výhry na body
|12 %
|22 %
|Průměrná délka zápasu
|9:22
|12:09
|Knockdowny / 15 min
|1,25
|0,74
Pereira vs. Gane (co-main event)
Co-main eventem je prozatímní titulový duel v těžké váze mezi Alexem Pereirou a Cirylem Ganeem. Pereira, bývalý dvojnásobný šampion polotěžké váhy a někdejší držitel pásu střední váhy, se pokouší o historický zápis - stát se vůbec prvním bojovníkem, který získá titul ve třech různých divizích UFC. O prozatímní pás se bojuje kvůli zranění oka úřadujícího šampiona Toma Aspinalla.
|Statistika
|Alex Pereira
|Ciryl Gane
|Bilance
|13–3
|13–2 (1 bez výsledku)
|Výška
|193 cm
|193 cm
|Váha (vážení)
|92,8 kg
|112,3 kg
|Rozpětí paží
|201 cm
|206 cm
|Výhry KO/TKO
|85 %
|46 %
|Výhry submisí
|0 %
|23 %
|Výhry na body
|15 %
|31 %
|Průměrná délka zápasu
|11:04
|13:30
UFC Freedom 250: kdy a kde sledovat živě
Galavečer se koná v neděli 14. června 2026 a v Americe práva drží streamovací služba Paramount+. Pro středoevropské fanoušky to znamená návrat k tradičnímu ponocování - hlavní karta startuje v noci z neděle 14. na pondělí 15. června.
V Česku turnaj nabízí stanice Nova Sport 6 a streamovací platforma Oneplay.
|UFC Freedom 250
|Čas (SELČ)
|Začátek hlavní karty
|cca 02:00 (noc z neděle na pondělí)
|Hlavní zápas (Topuria vs. Gaethje)
|odhadem 05:00–05:30