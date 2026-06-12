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UFC Freedom 250: Program, hlavní karta a kde sledovat živě

  22:30
UFC Freedom 250 se odehraje v neděli 14. června 2026 poblíž Bílého domu ve Washingtonu. Poprvé v historii tu proběhne profesionální sportovní akce. Galavečer se koná u příležitosti 250. výročí americké nezávislosti a nabídne dva titulové zápasy: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje v lehké váze a Alex Pereira vs. Ciryl Gane o prozatímní pás těžké váhy. Přinášíme kompletní program, fight card i informace, kdy a kde turnaj v Česku sledovat.

MMA bojovník Ilia Topuria | foto: Profimedia.cz

UFC Freedom 250: historický galavečer v číslech

Tohle není obyčejný turnaj a číslo 250 nemá s pořadím UFC nic společného - odkazuje na oslavy 250 let americké nezávislosti. Co dělá akci výjimečnou:

  • První profesionální sportovní akce v areálu Bílého domu vůbec.
  • Dva titulové zápasy na sedmizápasové kartě.
  • Zápasníci podle plánu nastoupí z Oválné pracovny přímo do oktagonu.
  • Kapacita na místě je omezená na zhruba 4 300 diváků (převážně armáda a pozvaní hosté); pro veřejnost je připravena bezplatná projekce pro až 85 000 lidí na nedaleké Ellipse.

Program UFC Freedom 250 - hlavní karta turnaje

UFC Freedom 250 Fight cardVáhová kategorie
Ilia Topuria vs. Justin GaethjeLehká váha (sjednocení titulu)
Alex Pereira vs. Ciryl GaneTěžká váha (prozatímní titul)
Sean O’Malley vs. Aiemann ZahabiBantamová váha
Josh Hokit vs. Derrick LewisTěžká váha
Maurício Ruffy vs. Michael ChandlerLehká váha
Bo Nickal vs. Kyle DaukausStřední váha
Diego Lopes vs. Steve GarciaPérová váha

Topuria vs. Gaethje (hlavní zápas)

Vrcholem večera je titulový souboj v lehké váze. Gruzínsko-španělská hvězda Ilia Topuria v něm s bilancí 17–0 brání pás proti prozatímnímu šampionovi Justinu Gaethjemu.

StatistikaIlia TopuriaJustin Gaethje
Bilance17–027–5
Výška170 cm180 cm
Rozpětí paží175 cm178 cm
Výhry KO/TKO41 %74 %
Výhry submisí47 %4 %
Výhry na body12 %22 %
Průměrná délka zápasu9:2212:09
Knockdowny / 15 min1,250,74

Pereira vs. Gane (co-main event)

Co-main eventem je prozatímní titulový duel v těžké váze mezi Alexem Pereirou a Cirylem Ganeem. Pereira, bývalý dvojnásobný šampion polotěžké váhy a někdejší držitel pásu střední váhy, se pokouší o historický zápis - stát se vůbec prvním bojovníkem, který získá titul ve třech různých divizích UFC. O prozatímní pás se bojuje kvůli zranění oka úřadujícího šampiona Toma Aspinalla.

StatistikaAlex PereiraCiryl Gane
Bilance13–313–2 (1 bez výsledku)
Výška193 cm193 cm
Váha (vážení)92,8 kg112,3 kg
Rozpětí paží201 cm206 cm
Výhry KO/TKO85 %46 %
Výhry submisí0 %23 %
Výhry na body15 %31 %
Průměrná délka zápasu11:0413:30

UFC Freedom 250: kdy a kde sledovat živě

Galavečer se koná v neděli 14. června 2026 a v Americe práva drží streamovací služba Paramount+. Pro středoevropské fanoušky to znamená návrat k tradičnímu ponocování - hlavní karta startuje v noci z neděle 14. na pondělí 15. června.

V Česku turnaj nabízí stanice Nova Sport 6 a streamovací platforma Oneplay.

UFC Freedom 250Čas (SELČ)
Začátek hlavní kartycca 02:00 (noc z neděle na pondělí)
Hlavní zápas (Topuria vs. Gaethje)odhadem 05:00–05:30
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UFC Freedom 250: Program, hlavní karta a kde sledovat živě

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