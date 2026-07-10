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Kde sledovat UFC 329 živě: kdy bude zápas McGregor vs. Holloway 2
Celý galavečer UFC 329, který se uskuteční v Las Vegas, mohou zájemci sledovat na kanále Nova Sport 6. Ten najdete u poskytovatelů Oneplay, Telly, Skylink, Magenta TV nebo Vodafone. Vzhledem k časovému posunu začíná první zápas v sobotu 11. července ve 23:00, na McGregora si musí zájemci počkat až zhruba do 5:30 ráno dalšího dne.
|Datum:
|sobota 11. července 2026 od 23:00
|Dějiště:
|T-Mobile Arena, Las Vegas, USA
|Karta:
|celkem 14 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Nova Sport 6
Kurzy na McGregora a Hollowaye na UFC 329 v Las Vegas (12. 7. 2026)
V nabídce Synot Tipu najdeme kurzy na celou kartu, tedy čtrnáct zápasů. Největší pozornost je upřena na hlavní zápas Conora McGregora a Maxe Hollowaye.
Základní kurzy
Favoritem tohoto zápasu je Max Holloway, na něhož je kurz jen okolo 1,45. Conor McGregor se do klece vrací po pěti letech a dle svých slov je ve své nejlepší formě, přesto je outsiderem s kurzem okolo 2,70.
Pokud byste si vsadili tisíc korun, získáte v případě výhry Hollowaye přes 400 Kč. Vyhraje-li McGregor, přilepšíte si o 1 700 Kč. SynotTip má i doplňkové kurzy na počet kol nebo různé způsoby vítězství.
UFC 329: karta (fight card), kdo zápasí a kurzy
Zápasy jsou na UFC 329 již tradičně rozděleny na early prelims, prelims a main card, neboli hlavní kartu. Celkem uvidíme čtrnáct zápasů v různých hmotnostních kategoriích.
Kromě Conora McGregora s Maxem Hollowayem se můžeme těšit na hlavní předzápas Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett, do akce jdou například i Robert Whittaker s Nikitou Krylovem a dočkáme se i ženského zápasu mezi Tracy Cortez a Wang Cong.
Hodnoty kurzů v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se postupně měnit. Kdo by měl MMA málo, koná se v sobotu 11. července také Oktagon 91 s hlavním duelem Engizek vs. Jotko.
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Návrat krále. McGregor znovu vstoupí do klece UFC. Pět let od hrozivé nehody
|Main card
|Zápas
|Kurzy
|Váha
|Conor McGregor – Max Holloway
|2,74 – 1,44
|Welterweight
|Benoît St. Denis – Paddy Pimblett
|1,60 – 2,24
|Lightweight
|Cory Sandhagen – Mario Bautista
|1,72 – 2,04
|Bantamweight
|Brandon Royval – Lone’er Kavanagh
|2,60 – 1,46
|Flyweight
|King Green – Terrance McKinney
|2,04 – 1,72
|Lightweight
|Prelims
|Robert Whittaker – Nikita Krylov
|1,72 – 2,04
|Light heavyweight
|Gable Steveson – Elisha Ellison
|1,03 – 10,01
|Heavyweight
|Cody Garbrandt – Adrian Yañez
|3,97 – 1,22
|Bantamweight
|Luke Riley – Kai Kamaka III
|1,36 – 2,99
|Featherweight
|Early prelims
|Tracy Cortez – Wang Cong
|1,93 – 1,81
|Flyweight
|Damian Pinas – César Almeida
|1,35 – 3,04
|Middleweight
|Farid Basharat – John Garza
|1,14 – 5,14
|Bantamweight
|Ryan Gandra – Zachary Reese
|1,70 – 2,08
|Middleweight
|Alessandro Costa – Cody Durden
|1,39 – 2,85
|Flyweight