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McGregor vs. Holloway na UFC 329: Kurzy, karta a kde sledovat

Kamil Jurek
  10:02

Conor McGregor slaví triumf nad Donaldem Cerronem v Las Vegas | foto: Reuters

Conor McGregor je zpátky. Na galavečeru UFC 329 se 12. července 2026 brzy ráno utká s Maxem Hollowayem, půjde o odvetu po dlouhých třinácti letech. Jaké jsou kurzy a kde sledovat celou kartu? To se dozvíte v tomto článku.

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Kde sledovat UFC 329 živě: kdy bude zápas McGregor vs. Holloway 2

Celý galavečer UFC 329, který se uskuteční v Las Vegas, mohou zájemci sledovat na kanále Nova Sport 6. Ten najdete u poskytovatelů Oneplay, Telly, Skylink, Magenta TV nebo Vodafone. Vzhledem k časovému posunu začíná první zápas v sobotu 11. července ve 23:00, na McGregora si musí zájemci počkat až zhruba do 5:30 ráno dalšího dne.

UFC 329 – informace
Datum:sobota 11. července 2026 od 23:00
Dějiště:T-Mobile Arena, Las Vegas, USA
Karta:celkem 14 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Nova Sport 6

Kurzy na McGregora a Hollowaye na UFC 329 v Las Vegas (12. 7. 2026)

V nabídce Synot Tipu najdeme kurzy na celou kartu, tedy čtrnáct zápasů. Největší pozornost je upřena na hlavní zápas Conora McGregora a Maxe Hollowaye.

Základní kurzy

  • Výhra McGregora: 2,74
  • Výhra Hollowaye: 1,44
  • Více než 2,5 kola: 1,96

Favoritem tohoto zápasu je Max Holloway, na něhož je kurz jen okolo 1,45. Conor McGregor se do klece vrací po pěti letech a dle svých slov je ve své nejlepší formě, přesto je outsiderem s kurzem okolo 2,70.

Pokud byste si vsadili tisíc korun, získáte v případě výhry Hollowaye přes 400 Kč. Vyhraje-li McGregor, přilepšíte si o 1 700 Kč. SynotTip má i doplňkové kurzy na počet kol nebo různé způsoby vítězství.

UFC 329: karta (fight card), kdo zápasí a kurzy

Zápasy jsou na UFC 329 již tradičně rozděleny na early prelims, prelims a main card, neboli hlavní kartu. Celkem uvidíme čtrnáct zápasů v různých hmotnostních kategoriích.

Kromě Conora McGregora s Maxem Hollowayem se můžeme těšit na hlavní předzápas Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett, do akce jdou například i Robert Whittaker s Nikitou Krylovem a dočkáme se i ženského zápasu mezi Tracy Cortez a Wang Cong.

Hodnoty kurzů v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se postupně měnit. Kdo by měl MMA málo, koná se v sobotu 11. července také Oktagon 91 s hlavním duelem Engizek vs. Jotko.

Návrat krále. McGregor znovu vstoupí do klece UFC. Pět let od hrozivé nehody
UFC 329: McGregor vs. Holloway – karta zápasů a kurzy
Main card
ZápasKurzyVáha
Conor McGregor – Max Holloway2,74 – 1,44Welterweight
Benoît St. Denis – Paddy Pimblett1,60 – 2,24Lightweight
Cory Sandhagen – Mario Bautista1,72 – 2,04Bantamweight
Brandon Royval – Lone’er Kavanagh2,60 – 1,46Flyweight
King Green – Terrance McKinney2,04 – 1,72Lightweight
Prelims
Robert Whittaker – Nikita Krylov1,72 – 2,04Light heavyweight
Gable Steveson – Elisha Ellison1,03 – 10,01Heavyweight
Cody Garbrandt – Adrian Yañez3,97 – 1,22Bantamweight
Luke Riley – Kai Kamaka III1,36 – 2,99Featherweight
Early prelims
Tracy Cortez – Wang Cong1,93 – 1,81Flyweight
Damian Pinas – César Almeida1,35 – 3,04Middleweight
Farid Basharat – John Garza1,14 – 5,14Bantamweight
Ryan Gandra – Zachary Reese1,70 – 2,08Middleweight
Alessandro Costa – Cody Durden1,39 – 2,85Flyweight

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