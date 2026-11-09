Kdy je zábava ještě pod kontrolou?
Základním pravidlem zdravého přístupu k hazardu je vnímat ho výhradně jako volnočasovou aktivitu, nikoli jako způsob obživy, nástroj ke splácení dluhů či únik před osobními problémy. Právě na to myslí desatero zodpovědného hráče, které shrnuje hlavní doporučení adiktologů: předem stanovený rozpočet a jasný časový limit, který hráč nesmí za žádných okolností překročit.
Pro bezpečné hraní je důležité vyhýbat se snaze o takzvané dohánění ztrát. Pokud člověk po prohrané částce okamžitě zvyšuje sázky s představou, že peníze získá zpět, obvykle tím celý problém pouze prohlubuje. Stejně tak platí absolutní zákaz půjčování peněz a požadavek hrát výhradně s čistou hlavou – tedy bez vlivu alkoholu, drog nebo silného stresu. Obrovským rizikem je také nelegální hazard, kde hráči přicházejí o zákonné záruky a ochranné mechanismy, které povinně nabízejí pouze licencovaní provozovatelé.
Zákonné pojistky. Jak funguje panic button a rejstřík?
Pokud už preventivní pravidla nestačí a člověk cítí, že nad hraním ztrácí kontrolu, české zákony nabízejí účinné ochranné mechanismy. Jedním z nejrychlejších je takzvaný panic button (tlačítko poslední záchrany), dostupný u všech legálních provozovatelů. Jeho stisknutím se hráč okamžitě zablokuje na 48 hodin na celém českém trhu. Předčasné zrušení této blokace není ze zákona možné a při opakovaném stisknutí během běžící lhůty začíná nová osmačtyřicetihodinová pauza od momentu posledního kliknutí.
Dlouhodobější ochranu poskytuje Rejstřík vyloučených osob (RVO) vedený Ministerstvem financí. Do tohoto systému lze podat dobrovolnou žádost o zápis na dobu neurčitou. Nejdříve po uplynutí roční ochranné lhůty má dotyčný možnost požádat o výmaz, což představuje silnou pojistku pro ty, kteří se chtějí od hazardu zcela odstřihnout.
V listopadu startuje Týden zodpovědného hraní. Kde hledat pomoc?
Právě na tato rizika a dostupné cesty z krize upozorňuje celostátní osvětová akce Týden zodpovědného hraní (9.–15. 11. 2026). Její hlavní myšlenkou je ukázat, že hraní a sázení je možné mít pod kontrolou, pokud se dodržují jasná pravidla. A v neposlední řadě také, že vyhledat odbornou pomoc není ostuda. Pravidelný hazard, rizikové sázení ani nekontrolované hraní nemusí člověk řešit sám – pomoc je dostupná jak pro samotné hráče, tak pro jejich blízké.
Stěžejním bodem podpory je anonymní a bezplatná Linka pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké na telefonním čísle 777 477 877, která funguje nepřetržitě 24/7. Využít lze také online chat na stránkách Centra Naberte kurz (Společnost Podané ruce) nebo se obrátit na síť specializovaných poraden a adiktologických center, jako jsou SANANIM, Renadi či PREVENT99. Kompletní přehled ověřených poraden v jednotlivých regionech celé republiky nabízí přehledná Mapa pomoci, kde si uživatelé mohou snadno vyhledat odborníky nejblíže svému bydlišti.
Obsah vznikl ve spolupráci s Institutem pro regulaci hazardních her.