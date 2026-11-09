Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Týden zodpovědného hraní 2026. Jak poznat rizika a kde hledat pomoc?

Autor:
Ve spolupráci   11:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se obrátit pro pomoc | foto: Institut pro regulaci hazardních herAdvertorial

Hraní hazardních her nebo kurzové sázení začíná téměř vždy stejně – jako nevinná zábava, adrenalin u sportovního zápasu nebo vidina rychlé výhry. Hranice mezi občasným rozptýlením a patologickým hráčstvím je však velmi tenká a ztráta kontroly nad vlastními financemi i časem může potkat kohokoliv bez ohledu na věk či vzdělání. Odborníci proto dlouhodobě upozorňují, že klíčem k bezpečnému přístupu je včasné rozpoznání varovných signálů a striktní dodržování preventivních zásad.

Kdy je zábava ještě pod kontrolou?

Základním pravidlem zdravého přístupu k hazardu je vnímat ho výhradně jako volnočasovou aktivitu, nikoli jako způsob obživy, nástroj ke splácení dluhů či únik před osobními problémy. Právě na to myslí desatero zodpovědného hráče, které shrnuje hlavní doporučení adiktologů: předem stanovený rozpočet a jasný časový limit, který hráč nesmí za žádných okolností překročit.

Pro bezpečné hraní je důležité vyhýbat se snaze o takzvané dohánění ztrát. Pokud člověk po prohrané částce okamžitě zvyšuje sázky s představou, že peníze získá zpět, obvykle tím celý problém pouze prohlubuje. Stejně tak platí absolutní zákaz půjčování peněz a požadavek hrát výhradně s čistou hlavou – tedy bez vlivu alkoholu, drog nebo silného stresu. Obrovským rizikem je také nelegální hazard, kde hráči přicházejí o zákonné záruky a ochranné mechanismy, které povinně nabízejí pouze licencovaní provozovatelé.

Dobrá hra má svoje pravidla. Poznej desatero

Zákonné pojistky. Jak funguje panic button a rejstřík?

Pokud už preventivní pravidla nestačí a člověk cítí, že nad hraním ztrácí kontrolu, české zákony nabízejí účinné ochranné mechanismy. Jedním z nejrychlejších je takzvaný panic button (tlačítko poslední záchrany), dostupný u všech legálních provozovatelů. Jeho stisknutím se hráč okamžitě zablokuje na 48 hodin na celém českém trhu. Předčasné zrušení této blokace není ze zákona možné a při opakovaném stisknutí během běžící lhůty začíná nová osmačtyřicetihodinová pauza od momentu posledního kliknutí.

Dlouhodobější ochranu poskytuje Rejstřík vyloučených osob (RVO) vedený Ministerstvem financí. Do tohoto systému lze podat dobrovolnou žádost o zápis na dobu neurčitou. Nejdříve po uplynutí roční ochranné lhůty má dotyčný možnost požádat o výmaz, což představuje silnou pojistku pro ty, kteří se chtějí od hazardu zcela odstřihnout.

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

V listopadu startuje Týden zodpovědného hraní. Kde hledat pomoc?

Právě na tato rizika a dostupné cesty z krize upozorňuje celostátní osvětová akce Týden zodpovědného hraní (9.–15. 11. 2026). Její hlavní myšlenkou je ukázat, že hraní a sázení je možné mít pod kontrolou, pokud se dodržují jasná pravidla. A v neposlední řadě také, že vyhledat odbornou pomoc není ostuda. Pravidelný hazard, rizikové sázení ani nekontrolované hraní nemusí člověk řešit sám – pomoc je dostupná jak pro samotné hráče, tak pro jejich blízké.

Stěžejním bodem podpory je anonymní a bezplatná Linka pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké na telefonním čísle 777 477 877, která funguje nepřetržitě 24/7. Využít lze také online chat na stránkách Centra Naberte kurz (Společnost Podané ruce) nebo se obrátit na síť specializovaných poraden a adiktologických center, jako jsou SANANIM, Renadi či PREVENT99. Kompletní přehled ověřených poraden v jednotlivých regionech celé republiky nabízí přehledná Mapa pomoci, kde si uživatelé mohou snadno vyhledat odborníky nejblíže svému bydlišti.

Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se...

Obsah vznikl ve spolupráci s Institutem pro regulaci hazardních her.

Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostil o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vyslala do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

9. listopadu 2026  11:45

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračovala dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Vítězem se stal Lando Norris před Maxem Verstappenem. Níže naleznete program závodního...

9. listopadu 2026  11:41

Týden zodpovědného hraní 2026. Jak poznat rizika a kde hledat pomoc?

Ve spolupráci
Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se...

Hraní hazardních her nebo kurzové sázení začíná téměř vždy stejně – jako nevinná zábava, adrenalin u sportovního zápasu nebo vidina rychlé výhry. Hranice mezi občasným rozptýlením a patologickým...

9. listopadu 2026

Co bookmakeři nečekali: Třetí porážka City za 5,10. Prohry Siniakové a hokejistek

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Manchester City potřetí za sebou prohrál v Premier League, basketbalisté Houstonu dvakrát během několika dní neuspěli v roli favoritů, české hokejistky nestačily na Švýcarsko a tenistky Siniaková s...

9. listopadu 2026  10:55

Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu...

9. listopadu 2026  10:19

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

9. listopadu 2026  9:35

KVÍZ: Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázka pro zábavu, nebo nenápadný začátek problému? Hranice mezi neškodným volnočasovým koníčkem a rizikovým chováním nemusí být vždy snadno rozpoznatelná. Víte, proč předchozí prohry nezvyšují šanci...

vydáno 9. listopadu 2026

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

8. listopadu 2026  22:58

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále čtyřhry na US Open

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují to Turnaje mistryň 2026 zápasem proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, se kterými ještě neprohrály. Sledujte jejich další měření sil v pondělí 9....

8. listopadu 2026  22:44

Nosková vs. Kosťuková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková se hecuje ve finále BJK Cupu proti Ukrajinkám.

Linda Nosková zahajuje svou premiérovou účast na Turnaji mistryň v Indian Wells zápasem proti Martě Kosťukové z Ukrajiny. Hraje se v neděli 8. listopadu od 21:00, sledujte utkání v přímém přenosu...

8. listopadu 2026  10:20

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony...

8. listopadu 2026  9:22

Slavia – Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance Ligu, statistiky a kurzy

Fotbalisté Slavie drží minutu ticha za zemřelého Jesúse de Miguela.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 14. kole Chance Ligy nováčka Artis Brno. Pražané jsou po třinácti zápasech stále neporažení a mají nejlepší útok i obranu soutěže. Hosté se naopak pohybují ve spodní...

8. listopadu 2026  5:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.