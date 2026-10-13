|Tour of Guangxi 2026 (Kolem Kuang-si)
|Základní informace
|Termín konání:
|13. – 18. října 2026
|Místo konání:
|Autonomní oblast Kuang-si, Čína
|Kategorie:
|UCI World Tour (etapový závod mužů)
|Počet etap a celková délka:
|6 etap (celkem 1 043 km)
|Počet startujících:
|151 jezdců (22 týmů)
|Česká účast:
|Pavel Novák (Movistar Team)
|Obhájce vítězství (2025):
|Paul Double (Velká Británie / Team Jayco AlUla)
Program a trasa Tour of Guangxi 2026
Sedmý ročník Tour of Guangxi nabídne šest etap s rovinatým i kopcovitým profilem. Závod začne v úterý 13. října v Čchung-cuo a skončí v neděli 18. října dojezdem na Nongla Scenic Area. Právě závěrečné stoupání by mělo sehrát důležitou roli v boji o celkové vítězství. Nejdelší bude čtvrteční třetí etapa z Ťing-si do Bamy, která měří přes 212 kilometrů.
|Etapa
|Datum
|Trasa (Start – Cíl)
|Délka
|Převýšení
|Charakteristika
|1. etapa
|Út 13. 10.
|Chongzuo – Chongzuo
|149,4 km
|768 m
|Rovinatá (pro sprintery)
|2. etapa
|St 14. 10.
|Chongzuo – Jingxi
|179,7 km
|1 758 m
|Zvlněná
|3. etapa
|Čt 15. 10.
|Jingxi – Bama
|212,3 km
|1 794 m
|Zvlněná (nejdelší etapa)
|4. etapa
|Pá 16. 10.
|Bama – Tian’e
|165,7 km
|2 765 m
|Kopcovitá
|5. etapa
|So 17. 10.
|Jinchengjiang – Yizhou
|170,1 km
|2 312 m
|Zvlněná
|6. etapa
|Ne 18. 10.
|Yizhou – NongLa Scenic Spot
|165,8 km
|1 976 m
|Horská (cílový výjezd)
Favorité a kurzy na celkového vítěze
Největším favoritem na celkové vítězství je podle Synot Tipu britský cyklista Tom Pidcock, na kterého je vypsán kurz 2,00. Mezi jeho soupeře patří Belgičan Jarno Widar, čerstvý vítěz italského závodu Tre Valli Varesine, a Španěl Juan Ayuso. O přední příčky by mohli bojovat také Jhonatan Narváez, Maxim Van Gils nebo Kévin Vauquelin. Na startu nebude chybět ani loňský vítěz Paul Double.
|Jezdec
|Tým
|Kurz
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2,00
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|6,00
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates - XRG
|10,00
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|10,00
|Juan Ayuso
|Lidl - Trek
|15,00
|Maxim Van Gils
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|17,10
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|17,10
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|17,10
|Afonso Eulálio
|Bahrain - Victorious
|21,10
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|26,10
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|26,10
|Mikkel Frølich Honoré
|EF Education - EasyPost
|34,00
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|34,00
Sprinterské hvězdy a česká účast
O vítězství v rovinatých etapách a dres pro krále bodovací soutěže se utká velmi nabité sprinterské pole:
- Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – obhájce vítězství v bodovací soutěži z roku 2025.
- Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) – jeden z nejrychlejších mužů současného pelotonu.
- Fabio Jakobsen (Team Visma | Lease a Bike) – zkušený nizozemský sprinter (vítěz bodovačky z roku 2018) se vrací do pelotonu WorldTour a doufá v návrat do někdejší vítězné formy.
- Další elitní sprinteři: Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Milan Fretin (Cofidis), Max Kanter (XDS Astana Team) či Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team).
Na startovní listině figuruje se startovním číslem 84 český cyklista Pavel Novák v sestavě španělského WorldTour celku Movistar Team. Jeho týmovými kolegy budou mimo jiné Davide Formolo, Javier Romo a Pelayo Sánchez.
Startující týmy na Tour of Guangxi 2026
Do závodu zasáhne celkem 22 stájí – všech 18 týmů nejvyšší divize UCI WorldTour, 3 pozvané UCI ProTeamy a čínský národní výběr:
|Kategorie
|Tým
|UCI WorldTeams
|Team Jayco AlUla
|Alpecin - Premier Tech
|Bahrain - Victorious
|Decathlon CMA CGM Team
|EF Education - EasyPost
|Groupama - FDJ United
|Lidl - Trek
|Lotto Intermarché
|Movistar Team
|Netcompany INEOS
|NSN Cycling Team
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|Soudal Quick-Step
|Team Picnic PostNL
|Team Visma | Lease a Bike
|UAE Team Emirates - XRG
|Uno-X Mobility
|XDS Astana Team
|UCI ProTeams
|Cofidis
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|Tudor Pro Cycling Team
|Národní tým
|China (NAT)
Historie a přehled vítězů Tour of Guangxi
Tour of Guangxi se poprvé uskutečnila v roce 2017. Úvodní ročník vyhrál Belgičan Tim Wellens, v dalších letech zvítězili Gianni Moscon a Enric Mas. Mezi lety 2020 a 2022 se závod kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Po obnovení v roce 2023 vyhráli Milan Vader, Lennert Van Eetvelt a naposledy Paul Double. Žádnému jezdci se zatím nepodařilo celkové vítězství zopakovat.
|Rok
|Celkový vítěz (GC)
|Tým vítěze
|Vítěz bodovací soutěže
|Vítěz vrchařské soutěže
|2025
|Paul Double (GBR)
|Team Jayco-AlUla
|Paul Magnier (FRA)
|Simon Guglielmi (FRA)
|2024
|Lennert Van Eetvelt (BEL)
|Lotto-Dstny
|Ethan Vernon (GBR)
|Pepijn Reinderink (NED)
|2023
|Milan Vader (NED)
|Team Jumbo-Visma
|Dries De Bondt (BEL)
|Frederik Wandahl (DEN)
|2020–2022
|Nekonalo se (pandemie covid-19)
|–
|–
|–
|2019
|Enric Mas (ESP)
|Deceuninck-Quick-Step
|Pascal Ackermann (GER)
|Tomasz Marczyński (POL)
|2018
|Gianni Moscon (ITA)
|Team Sky
|Fabio Jakobsen (NED)
|Silvan Dillier (SUI)
|2017
|Tim Wellens (BEL)
|Lotto-Soudal
|Fernando Gaviria (COL)
|Daniel Oss (ITA)