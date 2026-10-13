Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Kristýna Polášková

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France. | foto: Reuters

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří Brit Tom Pidcock. V dresu Movistaru se představí také český cyklista Pavel Novák. Podívejte se na program závodu, trasu jednotlivých etap, startovní listinu a sázkové kurzy.
Tour of Guangxi 2026 (Kolem Kuang-si)Základní informace
Termín konání:13. – 18. října 2026
Místo konání:Autonomní oblast Kuang-si, Čína
Kategorie:UCI World Tour (etapový závod mužů)
Počet etap a celková délka:6 etap (celkem 1 043 km)
Počet startujících:151 jezdců (22 týmů)
Česká účast:Pavel Novák (Movistar Team)
Obhájce vítězství (2025):Paul Double (Velká Británie / Team Jayco AlUla)

Program a trasa Tour of Guangxi 2026

Sedmý ročník Tour of Guangxi nabídne šest etap s rovinatým i kopcovitým profilem. Závod začne v úterý 13. října v Čchung-cuo a skončí v neděli 18. října dojezdem na Nongla Scenic Area. Právě závěrečné stoupání by mělo sehrát důležitou roli v boji o celkové vítězství. Nejdelší bude čtvrteční třetí etapa z Ťing-si do Bamy, která měří přes 212 kilometrů.

EtapaDatumTrasa (Start – Cíl)DélkaPřevýšeníCharakteristika
1. etapaÚt 13. 10.Chongzuo – Chongzuo149,4 km768 mRovinatá (pro sprintery)
2. etapaSt 14. 10.Chongzuo – Jingxi179,7 km1 758 mZvlněná
3. etapaČt 15. 10.Jingxi – Bama212,3 km1 794 mZvlněná (nejdelší etapa)
4. etapaPá 16. 10.Bama – Tian’e165,7 km2 765 mKopcovitá
5. etapaSo 17. 10.Jinchengjiang – Yizhou170,1 km2 312 mZvlněná
6. etapaNe 18. 10.Yizhou – NongLa Scenic Spot165,8 km1 976 mHorská (cílový výjezd)

Favorité a kurzy na celkového vítěze

Největším favoritem na celkové vítězství je podle Synot Tipu britský cyklista Tom Pidcock, na kterého je vypsán kurz 2,00. Mezi jeho soupeře patří Belgičan Jarno Widar, čerstvý vítěz italského závodu Tre Valli Varesine, a Španěl Juan Ayuso. O přední příčky by mohli bojovat také Jhonatan Narváez, Maxim Van Gils nebo Kévin Vauquelin. Na startu nebude chybět ani loňský vítěz Paul Double.

Sázkové kurzy na celkového vítěze Tour of Guangxi 2026
JezdecTýmKurz
Thomas PidcockPinarello Q36.5 Pro Cycling Team2,00
Jarno WidarLotto Intermarché6,00
Jhonatan NarváezUAE Team Emirates - XRG10,00
Louis BarréTeam Visma | Lease a Bike10,00
Juan AyusoLidl - Trek15,00
Maxim Van GilsRed Bull - BORA - hansgrohe17,10
Kévin VauquelinNetcompany INEOS17,10
Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team17,10
Afonso EulálioBahrain - Victorious21,10
Paul DoubleTeam Jayco AlUla26,10
Andrew AugustNetcompany INEOS26,10
Mikkel Frølich HonoréEF Education - EasyPost34,00
Daniel Felipe MartínezRed Bull - BORA - hansgrohe34,00

Sprinterské hvězdy a česká účast

O vítězství v rovinatých etapách a dres pro krále bodovací soutěže se utká velmi nabité sprinterské pole:

  • Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – obhájce vítězství v bodovací soutěži z roku 2025.
  • Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) – jeden z nejrychlejších mužů současného pelotonu.
  • Fabio Jakobsen (Team Visma | Lease a Bike) – zkušený nizozemský sprinter (vítěz bodovačky z roku 2018) se vrací do pelotonu WorldTour a doufá v návrat do někdejší vítězné formy.
  • Další elitní sprinteři: Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Milan Fretin (Cofidis), Max Kanter (XDS Astana Team) či Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team).

Na startovní listině figuruje se startovním číslem 84 český cyklista Pavel Novák v sestavě španělského WorldTour celku Movistar Team. Jeho týmovými kolegy budou mimo jiné Davide Formolo, Javier Romo a Pelayo Sánchez.

Startující týmy na Tour of Guangxi 2026

Do závodu zasáhne celkem 22 stájí – všech 18 týmů nejvyšší divize UCI WorldTour, 3 pozvané UCI ProTeamy a čínský národní výběr:

KategorieTým
UCI WorldTeamsTeam Jayco AlUla
Alpecin - Premier Tech
Bahrain - Victorious
Decathlon CMA CGM Team
EF Education - EasyPost
Groupama - FDJ United
Lidl - Trek
Lotto Intermarché
Movistar Team
Netcompany INEOS
NSN Cycling Team
Red Bull - BORA - hansgrohe
Soudal Quick-Step
Team Picnic PostNL
Team Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates - XRG
Uno-X Mobility
XDS Astana Team
UCI ProTeamsCofidis
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
Tudor Pro Cycling Team
Národní týmChina (NAT)

Historie a přehled vítězů Tour of Guangxi

Tour of Guangxi se poprvé uskutečnila v roce 2017. Úvodní ročník vyhrál Belgičan Tim Wellens, v dalších letech zvítězili Gianni Moscon a Enric Mas. Mezi lety 2020 a 2022 se závod kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Po obnovení v roce 2023 vyhráli Milan Vader, Lennert Van Eetvelt a naposledy Paul Double. Žádnému jezdci se zatím nepodařilo celkové vítězství zopakovat.

RokCelkový vítěz (GC)Tým vítězeVítěz bodovací soutěžeVítěz vrchařské soutěže
2025Paul Double (GBR)Team Jayco-AlUlaPaul Magnier (FRA)Simon Guglielmi (FRA)
2024Lennert Van Eetvelt (BEL)Lotto-DstnyEthan Vernon (GBR)Pepijn Reinderink (NED)
2023Milan Vader (NED)Team Jumbo-VismaDries De Bondt (BEL)Frederik Wandahl (DEN)
2020–2022Nekonalo se (pandemie covid-19)
2019Enric Mas (ESP)Deceuninck-Quick-StepPascal Ackermann (GER)Tomasz Marczyński (POL)
2018Gianni Moscon (ITA)Team SkyFabio Jakobsen (NED)Silvan Dillier (SUI)
2017Tim Wellens (BEL)Lotto-SoudalFernando Gaviria (COL)Daniel Oss (ITA)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

13. října 2026

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

12. října 2026  23:17

Horníček proti nejhoršímu útoku ligy. Na výhru Newcastlu s nulou je kurz 3,98

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu.

Šesté kolo anglické Premier League uzavře v pondělí 12. října souboj Coventry s Newcastlem. Domácí nováček v minulém utkání po čtyřech porážkách poprvé zvítězil, Newcastle má na kontě osm bodů a drží...

12. října 2026  9:58,  aktualizováno  21:24

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

12. října 2026  16:29

Kincl vs. Humburger na Oktagonu 95: Kurzy a kde sledovat živě

Patrik Kincl bude v sobotu 20. května zápasit v O2 areně s Karlosem Vémolou o...

Hlavním zápasem MMA turnaje Oktagon 95 je Patrik Kincl vs. Dominik Humburger. Duel ve střední váze je na programu 17. října 2026 před půlnocí, sledujte jej v přímém přenosu online.

12. října 2026  16:23

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostilo od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utkalo více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentovala šestičlenná výprava,...

12. října 2026  16:01

Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France.

V sobotu 10. října 2026 se uskutečnil jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“,...

12. října 2026  15:45

Pardubice – Växjö: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci.

Hokejisté Pardubic zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö Lakers. Utkání 6. kola se hraje v úterý 13. října od 18:00. Dynamo už má postup do osmifinále jistý, v...

12. října 2026  15:36

Sabah – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3

Fotbalisty Slavie čeká ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů zápas v Ázerbájdžánu. Na Olympijském stadionu v Baku se v úterý 13. října utkají se Sabahem, který patří mezi největší outsidery soutěže....

12. října 2026  15:24

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

12. října 2026  11:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

12. října 2026  11:29

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

12. října 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.