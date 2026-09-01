|Závod
|Tour of Britain 2026 (86. ročník)
|Kategorie
|UCI ProSeries (2.Pro), Men Elite
|Termín konání
|2. září – 6. září 2026
|Celková délka
|879,6 km
|Kde sledovat živě
|Prima sport
Kde sledovat Tour of Britain 2026 živě: TV vysílání
Přímé přenosy ze všech pěti etap britského závodu nabídne českým divákům sportovní kanál Prima sport.
Program a etapy Tour of Britain 2026
Harmonogram letošního ročníku je rozdělen do pěti závodních dnů. Závodníkům organizátoři připravili profilově rozmanitou trasu, která podle rozpisu zahrnuje převážně rovinaté zkoušky v první polovině a kopcovitý terén v závěru závodu.
|Datum
|Trasa
|Délka
|Profil
|2. 9.
|Lincoln – Lincoln
|182,5 km
|Rovinatá
|3. 9.
|Boston – Skegness
|180,2 km
|Rovinatá
|4. 9.
|Hull – Beverley
|194,1 km
|Rovinatá
|5. 9.
|Helmsley – Leyburn
|165,8 km
|Kopcovitá
|6. 9.
|Earlston – Earlston
|156,1 km
|Kopcovitá
Startovní listina a hlavní favorité
Do Velké Británie míří silná sestava týmů nejvyšší kategorie World Tour, jmenovitě Decathlon CMA CGM Team, Netcompany INEOS, NSN Cycling, Soudal Quick-Step a UAE Team Emirates XRG.
Mezi hlavní hvězdy na startovní listině patří domácí Tom Pidcock, vynikající tempař Filippo Ganna, sprinteři Tim Merlier a Olav Kooij, či klasikáři Jhonatan Narváez a Tim Wellens. V širším poli favoritů figurují také jména jako Benoît Cosnefroy, Matteo Trentin nebo Jasper Stuyven.
|Kategorie
|Tým
|Sestava / Nominovaní jezdci
|World Tour
|Decathlon CMA CGM Team
|Olav Kooij, Cees Bol, Robbe Ghys, Noa Isidore, Antoine L’Hote, Aurélien Paret-Peintre
|World Tour
|Netcompany INEOS
|Filippo Ganna, Ben Swift, Kim Heiduk, Artem Shmidt, Connor Swift, Sam Welsford
|World Tour
|NSN Cycling
|Ethan Vernon, Ryan Mullen, Alessandro Pinarello, Dion Smith, Jake Stewart
|World Tour
|Soudal Quick-Step
|Tim Merlier, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle, Maximilian Schachmann, Bert Van Lerberghe, Ayco Bastiaens
|World Tour
|UAE Team Emirates XRG
|Tim Wellens, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, Nils Politt, Florian Vermeersch
|Pro / Continental
|Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team
|Tom Pidcock, Sjoerd Bax, Mark Donovan, Emīls Liepiņš, Kamil Małecki, Xandro Meurisse, Matteo Moschetti
|Pro / Continental
|Tudor Pro Cycling Team
|Matteo Trentin, Yannis Voisard, Rick Pluimers, Robin Donzé
|Pro / Continental
|Team Flanders - Baloise
|Tom Crabbe, Brem Deman, Elias Maris, Henri Vandenabeele, Dylan Vandenstorme, Ward Vanhoof
|Národní tým
|Great Britain
|Ben Wiggins, Matthew Bostock, Elliot Rowe, William Smith, Jacob Bush, Oliver Wood
|Kontinentální
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|Adam Lewis, Conn McDunphy, Patrick Welch, Ronan O’Connor, Liam Flanagan, Cian Keogh
|Kontinentální
|BHS - PL Beton Bornholm
|Asger Røjbek Sørensen, Marcus Sander Hansen, Emil Schandorff Iwersen, Asger Røjbek, Boas Lysgaard, Victor Johannsen
|Kontinentální
|Bike Aid
|Oliver Mattheis, Kristiāns Belohvoščiks, Lennard Sterndorff, Victor Vidal, Karl Hall, Oscar Schempp
|Kontinentální
|Lucky Sport Cycling Team
|Teodor De Luca, Axel Källberg, Simen Evertsen-Hegreberg, Hjalmar Klyver, Vilmer Ekman, Frank Aron Ragilo
|Kontinentální
|Modern Adventure Pro Cycling
|Ezra Caudell, Ian Lopez, Brody McDonald, Riley Pickrell, Mark Stewart, Paul Wright
|Kontinentální
|St Michel - Preference Home - Auber93
|Lucas Beneteau, Axel Bouquet, Thomas Champion, Théo Delacroix, Romain Cardis, Yohann Simon
|Kontinentální
|Tarteletto - Isorex
|Timothy Dupont, Yorben Lauryssen, Lennert Teugels, Joppe Sterck, Jonah Killy, Jelle Vermoote
|Kontinentální
|Team Storck - MRW Bau
|Matthew Walls, Edgar David Cadena, Alvaro Sagrado, Noe Ury, Robin Kull, Lennart Voege
|Kontinentální
|Team United Shipping
|János Pelikán, Erik Fetter, Veljko Stojnić, Tomáš Přidal, Nikiforos Arvanitou
Historie, vítězové a rekordy závodu
Počátky Tour of Britain sahají až do roku 1945. Současná verze a podoba závodu se nicméně jezdí od roku 2004.
- Loňský vítěz: V roce 2025 ovládl celkové pořadí Francouz Romain Grégoire, který na stupních vítězů předčil Remca Evenepoela a Juliana Alaphilippa.
- Nedávní šampioni: Z vítězství se v posledních letech radovali například Stephen Williams (2024), Wout van Aert (2021 a 2023), Gonzalo Serrano (2022) nebo Mathieu van der Poel (2019).
- Historické rekordy: Během turbulentní historie závodu nedokázal žádný cyklista získat celkový triumf třikrát. Hned osmi jezdcům se povedlo vyhrát dvakrát – patří mezi ně Bill Bradley, Les West, Fedor den Hertog, Jurij Kaširin, Joey McLoughlin, Phil Anderson, Edvald Boasson Hagen a Lars Boom. Bill Bradley je navíc jediným závodníkem, který ovládl podnik ve dvou po sobě jdoucích letech (1959 a 1960).