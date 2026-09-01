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Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Kristýna Polášková
  9:58

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez. | foto: AP

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v Lincolnu a celkového vítěze korunuje v neděli v Earlstonu. V našem textu naleznete rozpis etap, přehled hvězd, historické rekordy a informace o televizním vysílání.
Základní informace o Tour of Britain 2026
ZávodTour of Britain 2026 (86. ročník)
KategorieUCI ProSeries (2.Pro), Men Elite
Termín konání2. září – 6. září 2026
Celková délka879,6 km
Kde sledovat živěPrima sport

Kde sledovat Tour of Britain 2026 živě: TV vysílání

Přímé přenosy ze všech pěti etap britského závodu nabídne českým divákům sportovní kanál Prima sport.

Program a etapy Tour of Britain 2026

Harmonogram letošního ročníku je rozdělen do pěti závodních dnů. Závodníkům organizátoři připravili profilově rozmanitou trasu, která podle rozpisu zahrnuje převážně rovinaté zkoušky v první polovině a kopcovitý terén v závěru závodu.

Program a etapy Tour of Britain 2026
DatumTrasaDélkaProfil
2. 9.Lincoln – Lincoln182,5 kmRovinatá
3. 9.Boston – Skegness180,2 kmRovinatá
4. 9.Hull – Beverley194,1 kmRovinatá
5. 9.Helmsley – Leyburn165,8 kmKopcovitá
6. 9.Earlston – Earlston156,1 kmKopcovitá

Startovní listina a hlavní favorité

Do Velké Británie míří silná sestava týmů nejvyšší kategorie World Tour, jmenovitě Decathlon CMA CGM Team, Netcompany INEOS, NSN Cycling, Soudal Quick-Step a UAE Team Emirates XRG.

Mezi hlavní hvězdy na startovní listině patří domácí Tom Pidcock, vynikající tempař Filippo Ganna, sprinteři Tim Merlier a Olav Kooij, či klasikáři Jhonatan Narváez a Tim Wellens. V širším poli favoritů figurují také jména jako Benoît Cosnefroy, Matteo Trentin nebo Jasper Stuyven.

Startovní listina a hlavní favorité
KategorieTýmSestava / Nominovaní jezdci
World TourDecathlon CMA CGM TeamOlav Kooij, Cees Bol, Robbe Ghys, Noa Isidore, Antoine L’Hote, Aurélien Paret-Peintre
World TourNetcompany INEOSFilippo Ganna, Ben Swift, Kim Heiduk, Artem Shmidt, Connor Swift, Sam Welsford
World TourNSN CyclingEthan Vernon, Ryan Mullen, Alessandro Pinarello, Dion Smith, Jake Stewart
World TourSoudal Quick-StepTim Merlier, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle, Maximilian Schachmann, Bert Van Lerberghe, Ayco Bastiaens
World TourUAE Team Emirates XRGTim Wellens, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, Nils Politt, Florian Vermeersch
Pro / ContinentalPinarello - Q36.5 Pro Cycling TeamTom Pidcock, Sjoerd Bax, Mark Donovan, Emīls Liepiņš, Kamil Małecki, Xandro Meurisse, Matteo Moschetti
Pro / ContinentalTudor Pro Cycling TeamMatteo Trentin, Yannis Voisard, Rick Pluimers, Robin Donzé
Pro / ContinentalTeam Flanders - BaloiseTom Crabbe, Brem Deman, Elias Maris, Henri Vandenabeele, Dylan Vandenstorme, Ward Vanhoof
Národní týmGreat BritainBen Wiggins, Matthew Bostock, Elliot Rowe, William Smith, Jacob Bush, Oliver Wood
KontinentálníAPS Pro Cycling by Team Cadence CycleryAdam Lewis, Conn McDunphy, Patrick Welch, Ronan O’Connor, Liam Flanagan, Cian Keogh
KontinentálníBHS - PL Beton BornholmAsger Røjbek Sørensen, Marcus Sander Hansen, Emil Schandorff Iwersen, Asger Røjbek, Boas Lysgaard, Victor Johannsen
KontinentálníBike AidOliver Mattheis, Kristiāns Belohvoščiks, Lennard Sterndorff, Victor Vidal, Karl Hall, Oscar Schempp
KontinentálníLucky Sport Cycling TeamTeodor De Luca, Axel Källberg, Simen Evertsen-Hegreberg, Hjalmar Klyver, Vilmer Ekman, Frank Aron Ragilo
KontinentálníModern Adventure Pro CyclingEzra Caudell, Ian Lopez, Brody McDonald, Riley Pickrell, Mark Stewart, Paul Wright
KontinentálníSt Michel - Preference Home - Auber93Lucas Beneteau, Axel Bouquet, Thomas Champion, Théo Delacroix, Romain Cardis, Yohann Simon
KontinentálníTarteletto - IsorexTimothy Dupont, Yorben Lauryssen, Lennert Teugels, Joppe Sterck, Jonah Killy, Jelle Vermoote
KontinentálníTeam Storck - MRW BauMatthew Walls, Edgar David Cadena, Alvaro Sagrado, Noe Ury, Robin Kull, Lennart Voege
KontinentálníTeam United ShippingJános Pelikán, Erik Fetter, Veljko Stojnić, Tomáš Přidal, Nikiforos Arvanitou

Historie, vítězové a rekordy závodu

Počátky Tour of Britain sahají až do roku 1945. Současná verze a podoba závodu se nicméně jezdí od roku 2004.

  • Loňský vítěz: V roce 2025 ovládl celkové pořadí Francouz Romain Grégoire, který na stupních vítězů předčil Remca Evenepoela a Juliana Alaphilippa.
  • Nedávní šampioni: Z vítězství se v posledních letech radovali například Stephen Williams (2024), Wout van Aert (2021 a 2023), Gonzalo Serrano (2022) nebo Mathieu van der Poel (2019).
  • Historické rekordy: Během turbulentní historie závodu nedokázal žádný cyklista získat celkový triumf třikrát. Hned osmi jezdcům se povedlo vyhrát dvakrát – patří mezi ně Bill Bradley, Les West, Fedor den Hertog, Jurij Kaširin, Joey McLoughlin, Phil Anderson, Edvald Boasson Hagen a Lars Boom. Bill Bradley je navíc jediným závodníkem, který ovládl podnik ve dvou po sobě jdoucích letech (1959 a 1960).
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