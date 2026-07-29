|Detail
|Informace
|Termín
|1. – 9. srpna 2026
|Pořádající organizace
|Amaury Sport Organisation (ASO)
|Země konání
|Švýcarsko, Francie
|Celková délka
|1 174,7 km
|Celkové převýšení
|18 795 m
|Počet etap
|9
|Obhájkyně titulu (2025)
|Pauline Ferrand-Prévotová
Program a trasy etap
Ročník 2026 zahrnuje devět závodních dnů. Celkově se peloton utká ve třech rovinatých etapách, třech kopcovitých etapách, dvou horských etapách a jedné časovce jednotlivkyň.
|Etapa
|Datum
|Trasa
|Délka
|Typ etapy
|1.
|1. 8. 2026
|Lausanne – Lausanne
|138 km
|Rovinatá
|2.
|2. 8. 2026
|Aigle – Ženeva
|147,9 km
|Rovinatá
|3.
|3. 8. 2026
|Ženeva – Poligny
|156,5 km
|Kopcovitá
|4.
|4. 8. 2026
|Gevrey-Chambertin – Dijon
|21 km
|Časovka jednotlivkyň
|5.
|5. 8. 2026
|Mâcon – Belleville-en-Beaujolais
|140 km
|Kopcovitá
|6.
|6. 8. 2026
|Montbrison – Tournon-sur-Rhône
|153,4 km
|Kopcovitá
|7.
|7. 8. 2026
|La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux
|146,8 km
|Horská
|8.
|8. 8. 2026
|Sisteron – Nice
|171,9 km
|Rovinatá
|9.
|9. 8. 2026
|Nice – Nice
|99,2 km
|Horská
Favoritky a kurzy na celkové vítězství
Největší šance na celkové vítězství přisuzují bookmakeři sázkových kanceláří Demi Volleringové a obhájkyni titulu Pauline Ferrand-Prévotové.
|Závodnice
|Kurz na celkové vítězství
|Demi Volleringová
|2,10
|Pauline Ferrand-Prévotová
|3,25
|Paula Blasiová
|4,50
|Marlen Reusserová
|13,00
|Anna van der Breggenová
|13,00
|Katarzyna Niewiadomová
|15,00
|Cédrine Kerbaolová
|26,00
|Antonia Niedermaierová
|26,00
Analýza hlavních favoritek Tour de France žen
- Demi Volleringová: Hlavní favoritka podává na Tour dlouhodobě konzistentní výkony, když ve všech dosavadních čtyřech ročnících figurovala na konečném pódiu. Před samotnou Tour navíc ovládla celkovou klasifikaci na Giro d’Italia. Výhodu jí může přinést rovinatá individuální časovka ve 4. etapě, naopak stoupání na Mont Ventoux prověří její stoprocentní připravenost.
- Pauline Ferrand-Prévotová: Závodnice stáje Visma | Lease a Bike obhajuje celkové vítězství z roku 2025. Podle analytiků představuje největší nejistotu její forma v individuální časovce, protože se této disciplíně po návratu ze závodů horských kol věnovala jen minimálně.
- Paula Blasiová: Španělský objev sezony ve službách UAE Team ADQ, jenž v jarní části vyhrál jednorázovou klasiku Amstel Gold Race. Blasiová také dokázala získat celkové vítězství v etapovém závodě Vuelta Femenina, kde zdolala i Annu van der Breggenovou.
- Marlen Reusserová a Anna van der Breggenová: Švýcarka Reusserová nedávno zvítězila v závodě Kolem Švýcarska a do karet jí hrají domácí tratě v úvodních třech etapách i její specializace na časovku (drží titul mistryně světa). Zkušená Nizozemka Van der Breggenová v letošní sezoně prozatím obsadila dvě druhá místa v celkových klasifikacích na Vueltě a Giru.
- Katarzyna Niewiadomová: Polská reprezentantka a vítězka ročníku 2024. Dokáže konkurovat v nejnáročnějších stoupáních, ale pravděpodobně nabere ztrátu v časovce jednotlivkyň.
Mezi sledované ženy pro celkové pořadí patří i Cédrine Kerbaolová, Dominika Włodarczyková nebo Puck Pieterseová. Slovinka Urška Žigartová nastupuje do Tour po absolvování Giro d’Italia (kde se probojovala do první desítky) a předchozím odstoupení na Tour de Suisse po pádu. Hromadné sprinty o etapová vítězství by měly být záležitostí sprinterek typu Loreny Wiebesové nebo Lotte Kopecké.
Profil trati a specifika ročníku
Trasa pátého ročníku představuje historický rekord v délce závodu (1 174,7 km) i v celkovém převýšení (18 795 metrů).
- Geografie: Úvodní tři etapy začínají na území Švýcarska. Od třetí etapy peloton přejede do Francie, kde trasa protne dvanáct departementů ve třech různých regionech.
- Pohoří: Během devíti dnů projedou cyklistky třemi pohořími: Jurou, Francouzským středohořím (Massif central) a Alpami.
- Nejdelší etapa: Osmý závodní den na trase ze Sisteronu do Nice měří 171,9 km.
- Nejvyšší bod a královská etapa: Cílová destinace sedmé etapy, vrchol Mont Ventoux, leží v nadmořské výšce 1 910 metrů a je nejvyšším bodem závodu. Sedmá etapa rovněž nabízí nejvyšší převýšení s hodnotou 3 565 metrů.
- Účastnice: Na start se postaví celkem 154 jezdkyň. Zastoupeno bude 21 týmů, z nichž 14 obdrželo automatickou pozvánku z pozice UCI Women’s WorldTeams a zbývajících sedm týmů z kategorie UCI Women’s ProTeams pozvali samotní organizátoři.
Klasifikace a obhájkyně vítězství
Závod využívá shodný systém klasifikací jako mužská Tour de France.
- Žlutý dres: Získává ho lídryně celkového pořadí závodu.
- Zelený dres: Slouží pro nejlepší jezdkyni bodovací soutěže, kterou typicky vyhrávají specialistky na sprinty.
- Puntíkovaný dres: Obléká jej vedoucí závodnice vrchařské klasifikace.
- Bílý dres: Je určen pro nejlépe umístěnou jezdkyni v celkovém pořadí do věku 23 let.
Úřadující šampionkou z roku 2025 je Francouzka Pauline Ferrand-Prévotová, která tehdy v celkovém zúčtování porazila Demi Volleringovou s rozdílem přes tři a půl minuty.
Kde sledovat Tour de France Femmes 2026
Tour de France Femmes 2026 živě vysílá stanice Eurosport 1 a streamovací služba HBO Max. Přímé přenosy všech etap začínají v sobotu 1. srpna a potrvají až do závěrečné etapy v neděli 9. srpna.