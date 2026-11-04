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SuperStar 2026 živě: Kdo ze semifinále postoupí do TOP 10?

Kamil Jurek
  14:11

Jakub Prachař, Calin, Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026 | foto: Oneplay / TV Nova

Pěvecká show SuperStar 2026 je tady s úvodním živým přenosem. V soutěži zůstává 20 nejlepších, ve středu 4. listopadu se rozhodne o postupujících do elitní desítky. Jaké jsou sázkové kurzy?
SuperStar 2026 – semifinále (10. díl)
Kdy:4. listopadu 2026 od 20:20
Kdo zpívá:20 nejlepších
Porota:Farna, Habera, Prachař, Calin
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:TV Nova, Markíza

SuperStar 2026 – 10. díl (semifinále): na co se dá vsadit?

Osmá řada ČeskoSlovenské SuperStar už zná TOP 20 soutěžících, kteří vzešli z castingů a SuperVýběru, kde si vyzkoušeli vystoupení s živou kapelou. Nyní je ale čeká úvodní přímý přenos.

Postoupit dále v letošní soutěži SuperStar 2026 ale může jen polovina z nich – o čtyřech z nich rozhodne porota, šestici pošlou dále diváci. V dnešním semifinále tak vypadne hned polovina všech účastníků.

Přímé přenosy jsou ale úplně jinou disciplínou, kde se chyby neodpouští – kdo se s jedním z nejdůležitějších večerů své pěvecké kariéry popasuje nejlépe?

Podle bookmakerů Fortuny je aktuálně největší adeptkou na vítězství Natálie Schielová, následovaná Pavlem Ferencem a Adamem Hlůžkem. Poměrně nízký kurz mají i Gaia Anzari a Kristián Holer.

Do TOP 10 nejspíš neprojdou Karolína Pelíšková, Sára Mária Hollaarová, Polina Babiy nebo Viktorie Lesovská – právě tyto dívky mají nejvyšší, tedy nejméně pravděpodobný kurz na úspěch.

SuperStar 2026 – kurzy na vítěze
Zpěvák/zpěvačkaFortuna
Natálie Schielová2,50
Pavel Ferenc4,00
Adam Hlůžek4,00
Gaia Anzari4,50
Kristián Holer5,00
Anna Dostálová6,50
Nikolas Draškovič7,50
Filip Kaleta9,00
Paula Gabajová10,00
Adam Šimko12,00
Anna Kubíková13,00
Adam Jalč20,00
Samuel Dózsa20,00
Anežka Rýdlová25,00
Yen My Hoang35,00
Ellen Pospíšilová35,00
Karolína Pelíšková40,00
Sára Mária Hollaarová45,00
Polina Babiy45,00
Viktorie Lesovská50,00

Jak hlasovat pro někoho z TOP 20? Rozhodují SMS i porota

Hlasování diváků je nedílnou součástí každé řady SuperStar, letošní ročník není výjimkou. Jeden hlas stojí 19 Kč / 0,8 € a počet odeslaných SMS není omezen. Posílá se na číslo 906 11 19.

Využít můžete i mobilní aplikaci SuperStar, kde vyberete soutěžícího a tvar hlasovací SMS se vám automaticky předvyplní.

SuperStar 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSZpěvák/Zpěvačka
STAR 1Gaia Anzari
STAR 2Polina Babiy
STAR 3Anna Dostálová
STAR 4Sanuel Dózsa
STAR 5Nikolas Draškovič
STAR 6Pavel Ferenc
STAR 7Paula Gabajová
STAR 8Adam Hlůžek
STAR 9Yen My Hoang
STAR 10Kristián Holer
STAR 11Sára Mária Hollaarová
STAR 12Adam Jalč
STAR 13Filip Kaleta
STAR 14Anna Kubíková
STAR 15Viktorie Lesovská
STAR 16Karolína Pelíšková
STAR 17Ellen Pospíšilová
STAR 18Anežka Rýdlová
STAR 19Natálie Schielová
STAR 20Adam Šimko

Bude vítěz SuperStar muž, nebo žena? Z Česka, nebo Slovenska?

U předních českých sázkových kanceláří se dá vsadit také na to, jestli bude vítěz z Česka, nebo ze Slovenska a jakého bude pohlaví.

Podívejte se do tabulky na aktuální přehled:

Kurzy na letošní SuperStar
UdálostSynot TipTipsportFortuna
Vítěz – muž2,102,102,19
Vítěz – žena1,651,641,60
Vítěz z Česka1,501,501,45
Vítěz ze Slovenska2,382,382,56
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