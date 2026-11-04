|Kdy:
|4. listopadu 2026 od 20:20
|Kdo zpívá:
|20 nejlepších
|Porota:
|Farna, Habera, Prachař, Calin
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|TV Nova, Markíza
SuperStar 2026 – 10. díl (semifinále): na co se dá vsadit?
Osmá řada ČeskoSlovenské SuperStar už zná TOP 20 soutěžících, kteří vzešli z castingů a SuperVýběru, kde si vyzkoušeli vystoupení s živou kapelou. Nyní je ale čeká úvodní přímý přenos.
Postoupit dále v letošní soutěži SuperStar 2026 ale může jen polovina z nich – o čtyřech z nich rozhodne porota, šestici pošlou dále diváci. V dnešním semifinále tak vypadne hned polovina všech účastníků.
Přímé přenosy jsou ale úplně jinou disciplínou, kde se chyby neodpouští – kdo se s jedním z nejdůležitějších večerů své pěvecké kariéry popasuje nejlépe?
Podle bookmakerů Fortuny je aktuálně největší adeptkou na vítězství Natálie Schielová, následovaná Pavlem Ferencem a Adamem Hlůžkem. Poměrně nízký kurz mají i Gaia Anzari a Kristián Holer.
Do TOP 10 nejspíš neprojdou Karolína Pelíšková, Sára Mária Hollaarová, Polina Babiy nebo Viktorie Lesovská – právě tyto dívky mají nejvyšší, tedy nejméně pravděpodobný kurz na úspěch.
|Zpěvák/zpěvačka
|Fortuna
|Natálie Schielová
|2,50
|Pavel Ferenc
|4,00
|Adam Hlůžek
|4,00
|Gaia Anzari
|4,50
|Kristián Holer
|5,00
|Anna Dostálová
|6,50
|Nikolas Draškovič
|7,50
|Filip Kaleta
|9,00
|Paula Gabajová
|10,00
|Adam Šimko
|12,00
|Anna Kubíková
|13,00
|Adam Jalč
|20,00
|Samuel Dózsa
|20,00
|Anežka Rýdlová
|25,00
|Yen My Hoang
|35,00
|Ellen Pospíšilová
|35,00
|Karolína Pelíšková
|40,00
|Sára Mária Hollaarová
|45,00
|Polina Babiy
|45,00
|Viktorie Lesovská
|50,00
Jak hlasovat pro někoho z TOP 20? Rozhodují SMS i porota
Hlasování diváků je nedílnou součástí každé řady SuperStar, letošní ročník není výjimkou. Jeden hlas stojí 19 Kč / 0,8 € a počet odeslaných SMS není omezen. Posílá se na číslo 906 11 19.
Využít můžete i mobilní aplikaci SuperStar, kde vyberete soutěžícího a tvar hlasovací SMS se vám automaticky předvyplní.
|Tvar SMS
|Zpěvák/Zpěvačka
|STAR 1
|Gaia Anzari
|STAR 2
|Polina Babiy
|STAR 3
|Anna Dostálová
|STAR 4
|Sanuel Dózsa
|STAR 5
|Nikolas Draškovič
|STAR 6
|Pavel Ferenc
|STAR 7
|Paula Gabajová
|STAR 8
|Adam Hlůžek
|STAR 9
|Yen My Hoang
|STAR 10
|Kristián Holer
|STAR 11
|Sára Mária Hollaarová
|STAR 12
|Adam Jalč
|STAR 13
|Filip Kaleta
|STAR 14
|Anna Kubíková
|STAR 15
|Viktorie Lesovská
|STAR 16
|Karolína Pelíšková
|STAR 17
|Ellen Pospíšilová
|STAR 18
|Anežka Rýdlová
|STAR 19
|Natálie Schielová
|STAR 20
|Adam Šimko
Bude vítěz SuperStar muž, nebo žena? Z Česka, nebo Slovenska?
U předních českých sázkových kanceláří se dá vsadit také na to, jestli bude vítěz z Česka, nebo ze Slovenska a jakého bude pohlaví.
Podívejte se do tabulky na aktuální přehled:
|Událost
|Synot Tip
|Tipsport
|Fortuna
|Vítěz – muž
|2,10
|2,10
|2,19
|Vítěz – žena
|1,65
|1,64
|1,60
|Vítěz z Česka
|1,50
|1,50
|1,45
|Vítěz ze Slovenska
|2,38
|2,38
|2,56