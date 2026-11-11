|Kdy:
|11. listopadu 2026 od 20:20
|Kdo zpívá:
|10 nejlepších
|Porota:
|Farna, Habera, Prachař, Calin
|Kurzy:
|SynotTIP, Fortuna, Tipsport
|Kde sledovat:
|TV Nova, Markíza
SuperStar 2026 – 11. díl (finále): na co se dá vsadit?
Z celkem deseti dílů osmé řady Česko Slovenské SuperStar 2026 vzešla TOP 10, nyní je na programu úvodní z celkem čtyř finálových večerů. Kdo si ve druhém živém přenosu povede nejlépe?
V předchozím díle soutěže SuperStar 2026 bylo ve hře ještě dvacet soutěžících, hned polovina z nich ale skončila – 4 dostali důvěru od poroty, šestici poslali dále hlasující diváci.
Jak vypadají aktuální kurzy na vítěze? Stejně jako před semifinále bookmakeři nejvíce věří Natálii Schielové, následují Gaia Anzari a Adam Hlůžek. Tato trojice je výrazněji odskočená od zbytku.
Z vypsaných kurzů dále vyplývá, že by dnes mohl vypadnout někdo z tria Karolína Pelíšková, Polina Babiy a Samuel Dózsa.
|Zpěvák/zpěvačka
|Synot Tip
|Tipsport
|Natálie Schielová
|2,90
|2,90
|Gaia Anzari
|3,20
|3,00
|Adam Hlůžek
|4,00
|4,50
|Kristián Holer
|7,50
|8,00
|Filip Kaleta
|8,50
|8,00
|Nikolas Draškovič
|9,00
|12,00
|Adam Jalč
|9,00
|8,00
|Samuel Dózsa
|15,00
|15,00
|Polina Babiy
|20,00
|15,00
|Karolína Pelíšková
|20,00
|20,00
Kdo vyhraje SuperStar? Kurzy na pohlaví i národnost
Kromě kurzů na vítěze si mohou zájemci vsadit také na to, jestli bude vítěz SuperStar 2026 muž, nebo žena a zdali bude z Česka, či ze Slovenska.
Podle složení TOP 10 bookmakeři věří, že se stane vítězkou žena a bude z České republiky. Budou mít pravdu, nebo dojde k překvapení?
|Událost
|Synot Tip
|Tipsport
|Vítěz – muž
|2,20
|2,20
|Vítěz – žena
|1,60
|1,58
|Vítěz z Česka
|1,12
|1,13
|Vítěz ze Slovenska
|4,90
|4,95
Jak hlasovat pro soutěžící TOP 10? Tvary SMS
Tvary pro SMS hlasování se od semifinále nemění, v tabulce níže najdete jejich přehled. Vámi požadovaný hlas odešlete na číslo 906 11 19, cena je 19 Kč / 0,8 €. Z jedné SIM karty můžete poslat neomezený počet hlasů.
Hlasování vám může usnadnit mobilní aplikace, ve které jen vyberete svého oblíbeného zpěváka či zpěvačku a SMS už se vám předvyplní.
|Tvar SMS
|Zpěvák/Zpěvačka
|STAR 1
|Gaia Anzari
|STAR 2
|Polina Babiy
|STAR 4
|Sanuel Dózsa
|STAR 5
|Nikolas Draškovič
|STAR 8
|Adam Hlůžek
|STAR 10
|Kristián Holer
|STAR 12
|Adam Jalč
|STAR 13
|Filip Kaleta
|STAR 16
|Karolína Pelíšková
|STAR 19
|Natálie Schielová