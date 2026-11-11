Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

SuperStar 2026 - první finálový večer: kdo dnes vypadne z TOP 10?

Kamil Jurek
  12:18
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Desítka finalistů SuperStar 2026 | foto: TV Nova

První finálový večer pěvecké show SuperStar je naplánován na 11. listopadu 2026. Zazpívá všech deset zbývajících soutěžících, na konci přenosu opustí soutěž dva účastníci. Jaké jsou kurzy?
SuperStar 2026 – první finále (11. díl)
Kdy:11. listopadu 2026 od 20:20
Kdo zpívá:10 nejlepších
Porota:Farna, Habera, Prachař, Calin
Kurzy:SynotTIP, Fortuna, Tipsport
Kde sledovat:TV Nova, Markíza

SuperStar 2026 – 11. díl (finále): na co se dá vsadit?

Z celkem deseti dílů osmé řady Česko Slovenské SuperStar 2026 vzešla TOP 10, nyní je na programu úvodní z celkem čtyř finálových večerů. Kdo si ve druhém živém přenosu povede nejlépe?

V předchozím díle soutěže SuperStar 2026 bylo ve hře ještě dvacet soutěžících, hned polovina z nich ale skončila – 4 dostali důvěru od poroty, šestici poslali dále hlasující diváci.

Jak vypadají aktuální kurzy na vítěze? Stejně jako před semifinále bookmakeři nejvíce věří Natálii Schielové, následují Gaia Anzari a Adam Hlůžek. Tato trojice je výrazněji odskočená od zbytku.

Z vypsaných kurzů dále vyplývá, že by dnes mohl vypadnout někdo z tria Karolína Pelíšková, Polina Babiy a Samuel Dózsa.

SuperStar 2026 – kurzy na vítěze
Zpěvák/zpěvačkaSynot TipTipsport
Natálie Schielová2,902,90
Gaia Anzari3,203,00
Adam Hlůžek4,004,50
Kristián Holer7,508,00
Filip Kaleta8,508,00
Nikolas Draškovič9,0012,00
Adam Jalč9,008,00
Samuel Dózsa15,0015,00
Polina Babiy20,0015,00
Karolína Pelíšková20,0020,00

Kdo vyhraje SuperStar? Kurzy na pohlaví i národnost

Kromě kurzů na vítěze si mohou zájemci vsadit také na to, jestli bude vítěz SuperStar 2026 muž, nebo žena a zdali bude z Česka, či ze Slovenska.

Podle složení TOP 10 bookmakeři věří, že se stane vítězkou žena a bude z České republiky. Budou mít pravdu, nebo dojde k překvapení?

Kurzy na letošní SuperStar
UdálostSynot TipTipsport
Vítěz – muž2,202,20
Vítěz – žena1,601,58
Vítěz z Česka1,121,13
Vítěz ze Slovenska4,904,95

Natálie Schielová v SuperStar 2026

Jak hlasovat pro soutěžící TOP 10? Tvary SMS

Tvary pro SMS hlasování se od semifinále nemění, v tabulce níže najdete jejich přehled. Vámi požadovaný hlas odešlete na číslo 906 11 19, cena je 19 Kč / 0,8 €. Z jedné SIM karty můžete poslat neomezený počet hlasů.

Hlasování vám může usnadnit mobilní aplikace, ve které jen vyberete svého oblíbeného zpěváka či zpěvačku a SMS už se vám předvyplní.

SuperStar 2026 – tvary pro SMS hlasování
Tvar SMSZpěvák/Zpěvačka
STAR 1Gaia Anzari
STAR 2Polina Babiy
STAR 4Sanuel Dózsa
STAR 5Nikolas Draškovič
STAR 8Adam Hlůžek
STAR 10Kristián Holer
STAR 12Adam Jalč
STAR 13Filip Kaleta
STAR 16Karolína Pelíšková
STAR 19Natálie Schielová
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

11. listopadu 2026  12:24

SuperStar 2026 - první finálový večer: kdo dnes vypadne z TOP 10?

Desítka finalistů SuperStar 2026

První finálový večer pěvecké show SuperStar je naplánován na 11. listopadu 2026. Zazpívá všech deset zbývajících soutěžících, na konci přenosu opustí soutěž dva účastníci. Jaké jsou kurzy?

11. listopadu 2026  12:18

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem.

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté...

11. listopadu 2026  11:39

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

11. listopadu 2026  9:38

Artis Brno – Jablonec: Kde sledovat MOL Cup, statistiky, kurzy

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, a jeho útočník Adediran.

Fotbalisté Artisu Brno přivítají v osmifinále MOL Cupu Jablonec. Domácí se pokusí poprvé v klubové historii postoupit do pohárového čtvrtfinále. Kde zápas sledovat, jaká je forma obou týmů a co...

11. listopadu 2026  9:26

Muchová vs. Svitolinová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells

Karolínu Muchovou čeká druhý zápas na Turnaji mistryň 2026 – nyní se utká s Elinou Svitolinovou, která také svůj úvodní duel nezvládla. Sledujte přímý přenos online, začít by se ve středu mělo od...

11. listopadu 2026

Kdy se sázení mění v závislost? 10 pravidel pro bezpečné hraní

Ve spolupráci
Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se...

Zpočátku jde jen o drobnou sázku na oblíbený tým, rychlé protočení válců na automatu pro zkrácení dlouhé chvíle nebo chvilkové napětí při sledování zápasu. Zábava se však může nenápadně zvrtnout a...

11. listopadu 2026

Nosková vs. Gauffová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v...

Linda Nosková pokračuje na Turnaji mistryň 2026 v Indian Wells druhým skupinovým zápasem. Nyní je soupeřkou Coco Gauffová, kterou v jediném letošním vzájemném zápase porazila. Sledujte přímý přenos...

10. listopadu 2026  22:20

Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 2. zápas

Deblistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Taylor Townsendová na Turnaji mistryň.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová sehrají na Turnaji mistryň 2026 druhý skupinový zápas, tentokrát proti Ellen Perezové a Demi Schuursové. Sledujte přímý přenos online, začíná se kolem...

10. listopadu 2026  22:20

USA - Česko: Kde sledovat MS v hokeji žen v TV a stream

Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem.

České hokejistky mají na mistrovství světa v Dánsku jistý postup do čtvrtfinále. Po překvapivé porážce s Německem jim však hrozí silnější soupeř ve vyřazovací části. V závěrečném utkání skupiny A...

10. listopadu 2026  21:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

10. listopadu 2026  16:47

Grand Slam of Darts 2026 - šipky: Program, výsledky, kde sledovat

Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.

Od 14. do 22. listopadu se v anglickém Wolverhamptonu koná další ročník prestižního šipkařského Grand Slamu. Hraje i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy...

10. listopadu 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.