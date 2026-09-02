|Kdy:
|2. září – prosinec 2026
|Moderátor:
|Leoš Mareš
|Porota:
|Habera, Farna, Calin, Prachař
|Kurzy:
|Fortuna, Tipsport, Chance
|Kde sledovat:
|TV Nova, Markíza, Oneplay
SuperStar 2026 – kdy začíná a kde sledovat díly online a v televizi
Pěveckou soutěž SuperStar znají televizní diváci už řadu let, po třech čistě českých ročnících došlo ke spojení se slovenskou verzí vznikla ČeskoSlovenská SuperStar. V roce 2026 uvidíme už 8. ročník, show se vrací po pěti letech.
SuperStar 8. řada začíná ve středu 2. září 2026, sledovat jednotlivé díly lze na TV Nova každou středu od 20:20, na Markíze od 20:30. Na platformě Oneplay by měly být epizody vždy s předstihem až do doby, kdy se začnou vysílat přímé přenosy.
Sázkové kurzy na vítěze 8. řady Superstar
Populární show se samozřejmě věnují i některé české sázkové kanceláře – než budou známá konkrétní jména, mohou si zájemci vsadit na pohlaví nebo jestli bude vítěz z Česka či ze Slovenska.
Při finálových večerech si půjde vsadit i na to, kdo soutěž daný den opustí.
|Událost
|Tipsport
|Fortuna
|Vítěz – muž
|1,84
|1,85
|Vítěz – žena
|1,84
|1,85
|Vítěz z Česka
|1,84
|1,85
|Vítěz ze Slovenska
|1,84
|1,85
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Maraton procedur, pak pět minut pravdy. Nahlédli jsme do zákulisí SuperStar
Porota a moderátor letošní SuperStar
Moderátorem SuperStar 2026 je Leoš Mareš, který má s touto soutěží bohaté zkušenosti – provázel jí už v letech 2006, 2009, 2011, 2018 a 2020, v 6. a 7. sérii byl porotcem.
Porota je na rozdíl od dvou posledních ročníků opět čtyřčlenná, letošní složení je následující:
Habera je veteránem této soutěže, nechyběl totiž ani v jednom z česko–slovenských ročníků. Roli porotkyně SuperStar už v minulosti vykonávala i Farna, pro rappera Calina a herce/hudebníka Jakuba Prachaře půjde o premiéru.
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SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš
Soutěžící, zpěváci v Československé SuperStar 2026
Z jednotlivých castingových kol vzejde postupně „SuperVýběr Top 50“ a počet zpěváků a zpěvaček se bude díl od dílu zužovat. Následují semifinálová a živá finálová kola.
O vítězi rozhodnou diváci pomocí hlasování, které bude dostupné:
- pomocí SMS zpráv
- přes mobilní aplikaci SuperStar
Následující tabulka bude aktualizována v době, až bude známé složení těch nejlepších zpěváků či zpěvaček, kteří se zúčastní přímých přenosů.
|Jméno a příjmení
|Tvar SMS pro hlasování
Kdo vypadl, průběžné výsledky a vítěz SuperStar 2026
Během finálových večerů budou zpěváci a zpěvačky soutěž opouštět, na konci pak poznáme novou SuperStar a majitele výhry ve výši 2 milionů korun.
V následující tabulce se vždy dozvíte jméno soutěžícího, který daný večer vypadl.
|Díl
|Kdo vypadl
Vítězové Super Star uplynulých řad, historie
Historicky první českou SuperStar se v roce 2004 stala Aneta Langerová, následovali dva mužští vítězové Vlastimil Horváth a Zbyněk Drda.
Během sedmi ročníků spojené česko–slovenské SuperStar vyhráli celkem 3 muži a 4 ženy, posledním šampionem je Adam Pavlovčin. Pod pseudonymem ADONXS reprezentoval Českou republiku na Eurovizi 2025.
|Rok
|Vítěz/ka
|2021
|Adam Pavlovčin
|2020
|Barbora Piešová
|2018
|Tereza Mašková
|2015
|Emma Drobná
|2013
|Sabina Křováková
|2011
|Lukáš Adamec
|2009
|Martin Chodúr
|2006
|Zbyněk Drda
|2005
|Vlasta Horváth
|2004
|Aneta Langerová