Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Kamil Jurek
  13:31

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se představí odvážní uchazeči o titul SuperStar a finanční výhru 2 miliony korun. | foto: TV Nova

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek je ve středu 2. září 2026, na soutěž si můžete i vsadit.
SuperStar 2026
Kdy:2. září – prosinec 2026
Moderátor:Leoš Mareš
Porota:Habera, Farna, Calin, Prachař
Kurzy:Fortuna, Tipsport, Chance
Kde sledovat:TV Nova, Markíza, Oneplay

SuperStar 2026 – kdy začíná a kde sledovat díly online a v televizi

Pěveckou soutěž SuperStar znají televizní diváci už řadu let, po třech čistě českých ročnících došlo ke spojení se slovenskou verzí vznikla ČeskoSlovenská SuperStar. V roce 2026 uvidíme už 8. ročník, show se vrací po pěti letech.

SuperStar 8. řada začíná ve středu 2. září 2026, sledovat jednotlivé díly lze na TV Nova každou středu od 20:20, na Markíze od 20:30. Na platformě Oneplay by měly být epizody vždy s předstihem až do doby, kdy se začnou vysílat přímé přenosy.

Sázkové kurzy na vítěze 8. řady Superstar

Populární show se samozřejmě věnují i některé české sázkové kanceláře – než budou známá konkrétní jména, mohou si zájemci vsadit na pohlaví nebo jestli bude vítěz z Česka či ze Slovenska.

Při finálových večerech si půjde vsadit i na to, kdo soutěž daný den opustí.

Kurzy na letošní SuperStar
UdálostTipsportFortuna
Vítěz – muž1,841,85
Vítěz – žena1,841,85
Vítěz z Česka1,841,85
Vítěz ze Slovenska1,841,85

Maraton procedur, pak pět minut pravdy. Nahlédli jsme do zákulisí SuperStar

Porota a moderátor letošní SuperStar

Moderátorem SuperStar 2026 je Leoš Mareš, který má s touto soutěží bohaté zkušenosti – provázel jí už v letech 2006, 2009, 2011, 2018 a 2020, v 6. a 7. sérii byl porotcem.

Porota je na rozdíl od dvou posledních ročníků opět čtyřčlenná, letošní složení je následující:

Habera je veteránem této soutěže, nechyběl totiž ani v jednom z česko–slovenských ročníků. Roli porotkyně SuperStar už v minulosti vykonávala i Farna, pro rappera Calina a herce/hudebníka Jakuba Prachaře půjde o premiéru.

SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš

Soutěžící, zpěváci v Československé SuperStar 2026

Z jednotlivých castingových kol vzejde postupně „SuperVýběr Top 50“ a počet zpěváků a zpěvaček se bude díl od dílu zužovat. Následují semifinálová a živá finálová kola.

O vítězi rozhodnou diváci pomocí hlasování, které bude dostupné:

  • pomocí SMS zpráv
  • přes mobilní aplikaci SuperStar

Následující tabulka bude aktualizována v době, až bude známé složení těch nejlepších zpěváků či zpěvaček, kteří se zúčastní přímých přenosů.

TOP zpěváci v show SuperStar 2026
Jméno a příjmeníTvar SMS pro hlasování

Moderátor a porotci SuperStar 2026

Kdo vypadl, průběžné výsledky a vítěz SuperStar 2026

Během finálových večerů budou zpěváci a zpěvačky soutěž opouštět, na konci pak poznáme novou SuperStar a majitele výhry ve výši 2 milionů korun.

V následující tabulce se vždy dozvíte jméno soutěžícího, který daný večer vypadl.

Kdo vypadl v SuperStar 2026
DílKdo vypadl

Vítězové Super Star uplynulých řad, historie

Historicky první českou SuperStar se v roce 2004 stala Aneta Langerová, následovali dva mužští vítězové Vlastimil Horváth a Zbyněk Drda.

Během sedmi ročníků spojené česko–slovenské SuperStar vyhráli celkem 3 muži a 4 ženy, posledním šampionem je Adam Pavlovčin. Pod pseudonymem ADONXS reprezentoval Českou republiku na Eurovizi 2025.

Kdo vyhrál SuperStar
RokVítěz/ka
2021Adam Pavlovčin
2020Barbora Piešová
2018Tereza Mašková
2015Emma Drobná
2013Sabina Křováková
2011Lukáš Adamec
2009Martin Chodúr
2006Zbyněk Drda
2005Vlasta Horváth
2004Aneta Langerová
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek je ve středu 2. září 2026, na soutěž si můžete i vsadit.

2. září 2026  13:31

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

2. září 2026  12:44

Muchová vs. Boulterová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Karolína Muchová mává fanouškům po výhře v prvním kole US Open.

Karolína Muchová si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti Katie Boulterové, kterou už letos porazila. Podaří se jí to znovu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

2. září 2026  10:40

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

2. září 2026  7:18,  aktualizováno  9:36

Plíšková vs. Šnajderová na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.

Karolína Plíšková prošla na US Open 2026 do druhého kola, zahraje si v něm proti nasazené Dianě Šnajderové. Podívejte se na aktuální kurzy a zjistěte, kde zápas sledovat živě.

2. září 2026  9:24

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace, kde sledovat

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

2. září 2026  5:59

11. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cartageny do Lorcy

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy.

11. etapa Vuelty 2026 nabízí příležitost pro čistokrevné sprintery. Peloton se vydá na 151,3 kilometru dlouhou trasu z Cartageny do Lorcy, na které závodníky čeká převýšení kolem 1 300 metrů....

1. září 2026  22:35

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

1. září 2026  18:42

Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. kdo vyhraje Vueltu?

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku...

1. září 2026  18:39

10. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Alcarazu do Elche de la Sierra

Španělský cyklista Enric Mas na startu deváté etapy Vuelty v červeném dresu, v...

Po pondělním dni volna otevírá druhý týden Vuelty 2026 zvlněná 10. etapa z Alcarazu do Elche de la Sierra o délce 184,7 km. Peloton čeká téměř 3 000 výškových metrů a mírně stoupavý závěr, který může...

1. září 2026  18:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bartůňková vs. Šarífová na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Nikolu Bartůňkovou čeká v 1. kole US Open 2026 egyptská tenistka Majar Šarífová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

1. září 2026

Viďmanová vs. Bouzasová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Darja Viďmanová během úspěšného turnaji v Memphisu

Darju Viďmanovou čeká dnes premiéra v hlavní soutěži US Open, utká se s Jessicou Bouzasovou Maneirovou. Podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat v přímém přenosu.

1. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.