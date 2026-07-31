|Základní fakta o ceremoniálu
|Informace
|Termín ceremoniálu
|28. října 2026
|Místo konání
|Vladislavský sál, Pražský hrad
|Uděluje
|Petr Pavel (prezident republiky)
|Nejvyšší možné ocenění
|Řád Bílého lva
Kurzy na státní vyznamenání 2026: Favorité podle bookmakerů
Sázková kancelář Fortuna nabízí možnost vsadit si na to, kdo získá pozvánku na Hrad a převezme si ocenění. Kurzová nabídka jasně ukazuje, že bookmakeři vkládají největší důvěru do úspěšných reprezentantů ze zimních olympijských her.
Do čela žebříčku favoritů se vyhoupli Metoděj Jílek a Eva Adamczyková. Mezi jmény s vysokou pravděpodobností úspěchu figurují i osobnosti z lékařského či kulturního prostředí, například kardiochirurg Jan Pirk nebo spisovatel Pavel Kohout.
|Osobnost
|Oblast působnosti
|Aktuální kurz
|Metoděj Jílek
|Sport (Zimní olympijské hry)
|1,10
|Eva Adamczyková
|Sport (Zimní olympijské hry)
|1,50
|Pavel Kohout
|Kultura a literatura
|3,00
|Jan Pirk
|Lékařství a věda
|3,00
|Martina Sáblíková
|Sport (Rychlobruslení)
|3,00
|Dagmar Havlová
|Společnost a kultura
|5,00
|Ester Ledecká
|Sport (Zimní sporty)
|7,00
|Miroslav Koubek
|Sport (Fotbal)
|10,00
|Andrej Babiš
|Politika
|15,00
|Ivan Trojan
|Kultura (Herectví)
|15,00
|Michael Kocáb
|Kultura a politika
|20,00
|František Straka
|Sport (Fotbal)
|30,00
|Pavel Vrba
|Sport (Fotbal)
|50,00
Výběr Poslanecké sněmovny: Boj o Zemana a nominace na Bílého lva
Cesta k vyznamenání často začíná v Parlamentu. Organizační výbor dolní komory letos shromáždil celkem 153 nominací. Poslanci o každém jménu hlasovali jednotlivě a nakonec schválili odeslání 130 jmen na stůl prezidenta republiky (přičemž některé dílčí zprávy hovořily až o 131 nominantech).
Velmi specifická situace nastala kolem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Kvůli zpochybnění hlasování ze strany opozice se o jeho nominaci muselo hlasovat rovnou třikrát, než byla definitivně schválena.
Zákonodárci jasně specifikovali i osobnosti, které navrhují přímo na nejvyšší ocenění – Řád Bílého lva. Do této elitní skupiny patří:
- Miloš Zeman (bývalý prezident)
- Milan Kundera (spisovatel)
- Jaroslav Šedivý (někdejší ministr zahraničí)
- Karel Zeman (filmový tvůrce)
- Marie Immaculata Brandisová (dosud jediná ženská vítězka Velké pardubické)
Další významní kandidáti doporučení Sněmovnou:
- Zástupci státu a práva: Kriminalista Jiří Markovič, respektovaní ústavní soudci Vojtěch Cepl a Eliška Wagnerová či prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.
- Osobnosti kultury: Moderátor Marek Eben, režisér Juraj Herz, herec Jiří Lábus, hudebník Michal Prokop, sochař Kurt Gebauer, zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová, básník Jan Zábrana a ruský učitel Pavel Talankin (spoluautor filmu Pan Nikdo proti Putinovi).
- Reprezentanti vědy, společnosti a sportu: Informatik Tomáš Mikolov, inovátor ve výuce matematiky Milan Hejný, dětský psychiatr Peter Pöthe, herec a aktivista Jiří Hromada, sběratel veteránů Ladislav Samohýl a fotbalový útočník Patrik Schick. Tradičně nechybí ani zástupci protinacistického a protikomunistického odboje.
Kdo naopak sítem neprošel?
Poslanci neschválili celkem 23 jmen. Z původního seznamu byli vyřazeni mimo jiné bývalí ministři Luboš Dobrovský a Daniel Herman, diplomat Michael Žantovský, podnikatel Radim Passer, herec Milan Kňažko, ex-hokejista Jiří Šlégr, moderátor Václav Moravec či designér Daniel Vávra.
Zastoupení nezískali ani dodatečně navrhovaní kandidáti: ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa, zástupce iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček, přírodovědec Ladislav Miko, novinářka Zdislava Pokorná a dokonce ani poslední rakousko-uherský panovník Karel I., jehož zařazení prosazoval poslanec Václav Pláteník.
Průvodce nejvyššími státními poctami a jejich hierarchie
Systém státních vyznamenání v České republice se striktně dělí do dvou kategorií – na řády a medaile. Liší se nejen svou prestiží, ale také pravidly pro jejich dědičnost.
1. Řády (Vyšší forma ocenění)
Českým občanům se řády zásadně pouze propůjčují. To znamená, že po smrti vyznamenaného je rodina povinna insignie vrátit prezidentské kanceláři (výjimkou jsou cizinci, kterým se udělují trvale).
- Řád Bílého lva: Dělí se do pěti tříd a je vyhrazen pro naprosto mimořádné zásluhy o stát. V minulosti jej obdržel například kardinál Dominik Duka.
- Řád Tomáše Garrigua Masaryka: Rovněž pětitřídní řád, který je určen osobnostem, jež se výrazně zapsaly do rozvoje demokracie, humanity a dodržování lidských práv.
2. Medaile (Nižší forma ocenění)
Na rozdíl od řádů se medaile občanům udělují. Pokud nositel zemře, fyzické ocenění zůstává jeho rodině a pozůstalým jako trvalá památka.
- Medaile Za hrdinství: Má pouze jediný stupeň. Prezident ji uděluje za projevy osobní statečnosti při záchraně lidských životů či majetku.
- Medaile Za zásluhy: Dělí se do tří stupňů a pokrývá široké spektrum činností od vědeckého výzkumu přes uměleckou tvorbu až po sportovní reprezentaci státu.