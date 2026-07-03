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Startovní listina Tour de France 2026: Soupisky týmů a lídři

Kristýna Polášková
  6:00

Speciál k Tour de France 2026 | foto: iDNES.cz

Kdo vyzve Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda v boji o žlutý trikot? Prohlédněte si kompletní startovní listinu cyklistické Tour de France 2026 se soupiskami všech 22 týmů. V pelotonu nechybí ani česká trojice Mathias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Bittner.
Základní informace: Tour de France 2026
InformaceDetail
Ročník113.
Místo startuBarcelona
Počet startujících týmů22
Čeští zástupci v pelotonuMathias Vacek (Lidl-Trek), Jakub Otruba (Caja Rural), Pavel Bittner (Picnic-PostNL)
Hlavní favorité na žlutý trikotTadej Pogačar (UAE), Jonas Vingegaard (Visma), Remco Evenepoel (Red Bull)

Startovní listina Tour de France 2026

Oficiální startovní listina Tour de France pro rok 2026 obsahuje celkem 22 cyklistických stájí. Osmnáct z nich disponuje nejvyšší licencí WorldTour, zbylou čtveřici tvoří druhodivizní ProTýmy s pozvánkou od organizátorů. Každý tým nominuje přesně osm jezdců, což znamená, že se na start postaví peloton o 176 závodnících. Následující přehled detailně mapuje složení jednotlivých sestav, rozdělení rolí a hlavní taktické cíle, se kterými celky do třítýdenního závodu vstupují.

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Alpecin-Premier Tech

Nizozemský tým nasazuje do hromadných dojezdů sprintera Jaspera Philipsena, jehož klíčovým rozjížděčem je Mathieu van der Poel. Ten má zároveň v plánu útočit na etapová prvenství v klasikářských profilech.

Alpecin-Premier Tech
Jméno jezdceZemě
Jasper PhilipsenBelgie
Mathieu van der PoelNizozemsko
Jonas RickaertBelgie
Emiel VerstryngeBelgie
Tim MarsmanNizozemsko
Silvan DillierŠvýcarsko
Edward PlanckaertBelgie
Ramses DebruyneBelgie

Bahrain-Victorious

Sestavu pod vedením sportovního ředitele Romana Kreuzigera vede lídr pro celkové pořadí Antonio Tiberi. K dispozici má v horských etapách Lennyho Martineze. Pro hromadné dojezdy tým vybral Phila Bauhause.

Bahrain-Victorious
Jméno jezdceZemě
Antonio TiberiItálie
Lenny MartinezFrancie
Matej MohoričSlovinsko
Phil BauhausNěmecko
Damiano CarusoItálie
Kamil GradekPolsko
Robert StannardAustrálie
Vlad Van MechelenBelgie

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Caja Rural-Seguros RGA

Španělský druhodivizní tým přiváží na start úřadujícího vicemistra ČR v časovce Jakuba Otrubu. Pro sprinterské koncovky je určen Fernando Gaviria, v klasikářských úsecích se představí Stefano Oldani.

Caja Rural-Seguros RGA
Jméno jezdceZemě
Alex MolenaarNizozemsko
Fernando GaviriaKolumbie
José Félix ParraŠpanělsko
Abel BalderstoneŠpanělsko
Sebastian BerwickAustrálie
Joel NicolauŠpanělsko
Stefano OldaniItálie
Jakub OtrubaČesko

Cofidis

Francouzská stáj se zaměřuje na zisk bodů a etapová prvenství z úniků. Do těch horských je určen Ion Izagirre, pro klasiky Alex Aranburu a do sprintů Milan Fretin.

Cofidis
Jméno jezdceZemě
Alex KirschLucembursko
Milan FretinBelgie
Hugo PageFrancie
Alex AranburuŠpanělsko
Ion IzagirreŠpanělsko
Piet AllegaertBelgie
Jenthe BiermansBelgie
Benjamin ThomasFrancie

Decathlon-CMA CGM

Lídrem týmu pro celkovou klasifikaci je devatenáctiletý debutant na Grand Tour Paul Seixas. Vrchařskou podporu tvoří Aurélien Paret-Peintre a Matthew Riccitello. Sprinterskou jedničkou je Olav Kooij.

Decathlon-CMA CGM
Jméno jezdceZemě
Paul SeixasFrancie
Daan HooleNizozemsko
Tiesj BenootBelgie
Olav KooijNizozemsko
Cees BolNizozemsko
Aurélien Paret-PeintreFrancie
Nicolas ProdhommeFrancie
Matthew RiccitelloUSA

EF Education-EasyPost

Po absenci na Giru startuje Richard Carapaz. Tým cílí také na jednotlivé etapy: do úniků v prudších stoupáních je nominován Ben Healy, pro klasiky Kasper Asgreen.

EF Education-EasyPost
Jméno jezdceZemě
Ben HealyIrsko
Kasper AsgreenDánsko
Georg SteinhauserNěmecko
Richard CarapazEkvádor
Sean QuinnUSA
Max WalkerVelká Británie
Michael ValgrenDánsko
Alex BaudinFrancie

Groupama-FDJ United

Pozici lídra na celkové pořadí zastává Guillaume Martin. Tým se spoléhá i na úniky, do kterých figuruje v plánech vrchař Romain Grégoire.

Groupama-FDJ United
Jméno jezdceZemě
Guillaume MartinFrancie
Romain GrégoireFrancie
Clément BerthetFrancie
Lorenzo GermaniItálie
Clément RussoFrancie
Ewen CostiouFrancie
Quentin PacherFrancie
Clément Braz AfonsoFrancie

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Jayco AlUla

Tým se zaměřuje primárně na etapová umístění. Do klasikářských profilů nasazuje Michaela Matthewse, do časovek Lukea Plappa a do hromadných sprintů Pascala Ackermanna. Součástí nominace je i Ben O’Connor.

Jayco AlUla
Jméno jezdceZemě
Michael MatthewsAustrálie
Pascal AckermannNěmecko
Ben O’ConnorAustrálie
Mauro SchmidŠvýcarsko
Luke PlappAustrálie
Felix EngelhardtNěmecko
Kelland O’BrienAustrálie
Luke DurbridgeAustrálie

Lidl-Trek

Lídry pro celkové pořadí jsou Juan Ayuso a Mattias Skjelmose. Hlavním jezdcem pro zisk zeleného trikotu je Mads Pedersen, kterému je k ruce český debutant Mathias Vacek.

Lidl-Trek
Jméno jezdceZemě
Juan AyusoŠpanělsko
Mads PedersenDánsko
Mattias SkjelmoseDánsko
Mathias VacekČesko
Quinn SimmonsUSA
Carlos VeronaŠpanělsko
Toms SkujiņšLotyšsko
Derek Gee-WestKanada

Lotto-Intermarché

Belgická formace směřuje své cíle na etapy. Sprinterské koncovky pojede Arnaud de Lie, do hor je určen Lennert van Eetvelt. V těžších klasikách se představí Georg Zimmermann.

Lotto-Intermarché
Jméno jezdceZemě
Arnaud De LieBelgie
Lennert Van EetveltBelgie
Georg ZimmermannNěmecko
Huub ArtzNizozemsko
Jenno BerckmoesBelgie
Lars CrapsBelgie
Liam SlockBelgie
Baptiste VeistrofferFrancie

Movistar

Španělská sestava vstupuje do závodu s cílem první desítky celkového pořadí pro Ciana Uijtdebroekse. V horách jej podpoří, případně do úniků zasáhnou, Einer Rubio a Pablo Castrillo.

Movistar
Jméno jezdceZemě
Cian UijtdebroeksBelgie
Einer RubioKolumbie
Raúl García PiernaŠpanělsko
Javier RomoŠpanělsko
Jefferson CepedaEkvádor
Michel HeßmannNěmecko
Pablo CastrilloŠpanělsko
Nelson OliveiraPortugalsko

Netcompany Ineos

Britský tým určuje jako lídra pro první desítku Kévina Vauquelina. Do horských etap nasazuje Thymena Arensmana a Egana Bernala. Specialista na časovku Filippo Ganna má hlavní roli pro týmovou jízdu proti chronometru.

Netcompany Ineos
Jméno jezdceZemě
Filippo GannaItálie
Michal KwiatkowskiPolsko
Thymen ArensmanNizozemsko
Kévin VauquelinFrancie
Dorian GodonFrancie
Egan BernalKolumbie
Tobias FossNorsko
Joshua TarlingVelká Británie

NSN

Tým se švýcarskou licencí míří na sprinterské dojezdy a zisk zeleného trikotu s lídrem Biniamem Girmayem. Rozjížděčem pro hromadné dojezdy je Jake Stewart. V horách figuruje Marco Frigo.

NSN
Jméno jezdceZemě
Jake StewartVelká Británie
Biniam GirmayEritrea
Lewis AskeyVelká Británie
Matis LouvelFrancie
Tom Van AsbroeckBelgie
Marco FrigoItálie
George BennettNový Zéland
Krists NeilandsLotyšsko

Pinarello Q36.5

Za švýcarskou druhodivizní stáj startuje univerzál Tom Pidcock, který míří na umístění v první desítce a na horské etapy. Klasikářské profily má v kompetenci Fred Wright.

Pinarello Q36.5
Jméno jezdceZemě
Tom PidcockVelká Británie
Fred WrightVelká Británie
Quinten HermansBelgie
Chris HarperAustrálie
Xandro MeurisseBelgie
Brent Van MoerBelgie
Damien HowsonAustrálie
Xabier Mikel AzparrenŠpanělsko

Picnic-PostNL

Tým pro sprinterské koncovky určuje jako jedničku Pavla Bittnera. Jeho klíčovým rozjížděčem je Niklas Märkl. Kontrolu pelotonu zajišťuje Julius van den Berg a do těžších klasik nastoupí Warren Barguil.

Picnic-PostNL
Jméno jezdceZemě
Warren BarguilFrancie
Frank van den BroekNizozemsko
Pavel BittnerČesko
Julius van den BergNizozemsko
Frits BiesterbosNizozemsko
John DegenkolbNěmecko
Robbe DhondtBelgie
Niklas MärklNěmecko

Red Bull-Bora-hansgrohe

Německá stáj vstupuje do závodu s lídrem Remcem Evenepoelem. Podporu i záložní variantu pro celkové pořadí představuje Florian Lipowitz. V horách zasáhne i Jai Hindley.

Red Bull-Bora-hansgrohe
Jméno jezdceZemě
Remco EvenepoelBelgie
Florian LipowitzNěmecko
Mattia CattaneoItálie
Nico DenzNěmecko
Tim Van DijkeNizozemsko
Jai HindleyAustrálie
Jan TratnikSlovinsko
Maxim Van GilsBelgie

Soudal-Quick Step

Belgický tým staví svou strategii na hromadných dojezdech, do kterých nominuje sprintera Tima Merliera. Klasiky pojede Jasper Stuyven a do hor směřuje Valentin Paret-Peintre.

Soudal-Quick Step
Jméno jezdceZemě
Tim MerlierBelgie
Jasper StuyvenBelgie
Valentin Paret-PeintreFrancie
Louis VervaekeBelgie
Ilan Van WilderBelgie
Bert Van LerbergheBelgie
Pascal EenkhoornNizozemsko
Dylan Van BaarleNizozemsko

TotalEnergies

Francouzská formace usiluje o etapové triumfy z úniků. Pro horské terény je nominován Jordan Jegat. Do ardenských typů etap startuje Anthony Turgis.

TotalEnergies
Jméno jezdceZemě
Jordan JegatFrancie
Nicolas BreuillardFrancie
Mattéo VercherFrancie
Alexandre DelettreFrancie
Mathis Le BerreFrancie
Joris DelboveFrancie
Anthony TurgisFrancie
Thibault GuernalecFrancie

Tudor

Kapitánem týmu pro klasiky je Julian Alaphilippe. O úspěch v horských etapách a celkové hodnocení se postará Michael Storer.

Tudor
Jméno jezdceZemě
Julian AlaphilippeFrancie
Arvid de KleijnNizozemsko
Marco HallerRakousko
Marc HirschiŠvýcarsko
Rick PluimersNizozemsko
Michael StorerAustrálie
Matteo TrentinItálie
Yannis VoisardŠvýcarsko

UAE Emirates-XRG

Cílem sestavy je celkové vítězství, na které útočí lídr Tadej Pogačar. V týmu se poprvé na Tour představí Isaac del Toro. Do úvodní časovky nastoupí Tim Wellens a Brandon McNulty.

UAE Emirates-XRG
Jméno jezdceZemě
Tadej PogačarSlovinsko
Nils PolittNěmecko
Florian VermeerschBelgie
Felix GroßschartnerRakousko
Brandon McNultyUSA
Isaac Del ToroMexiko
Tim WellensBelgie
Adam YatesVelká Británie

Uno-X Mobility

Norský tým v roli prvodivizní stáje jede na celkové pořadí s Tobiasem Hallandem Johannessenem. Do rovinatých etap a klasik zasáhnou Magnus Cort a Jonas Abrahamsen, vrchařem je Torstein Træen.

Uno-X Mobility
Jméno jezdceZemě
Tobias Halland JohannessenNorsko
Magnus CortDánsko
Torstein TræenNorsko
Jonas AbrahamsenNorsko
Søren WærenskjoldNorsko
Anders SkaarsethNorsko
Anthon CharmigDánsko
Anders Halland JohannessenNorsko

Visma-Lease a Bike

Hlavním adeptem na žlutý trikot v nizozemském týmu je obhájce vítězství Jonas Vingegaard. Podporu v klíčových stoupáních zajišťují Sepp Kuss a Matteo Jorgenson. Tým disponuje časovkáři Brunem Armirailem a Edoardem Affinim.

Visma-Lease a Bike
Jméno jezdceZemě
Jonas VingegaardDánsko
Matteo JorgensonUSA
Victor CampenaertsBelgie
Bruno ArmirailFrancie
Sepp KussUSA
Edoardo AffiniItálie
Per Strand HagenesNorsko
Davide PiganzoliItálie

XDS-Astana

Celek se soustředí na etapová vítězství. O úniky v horách se starají Sergio Higuita a Harold Tejada. Sestava pro hromadné dojezdy stojí na sprintérovi Davidu Ballerinim.

XDS-Astana
Jméno jezdceZemě
Mike TeunissenNizozemsko
Harold TejadaKolumbie
Max KanterNěmecko
Sergio HiguitaKolumbie
Aaron GateNový Zéland
Davide BalleriniItálie
Nicolas VinokurovKazachstán
Simone VelascoItálie

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