|Informace
|Detail
|Ročník
|113.
|Místo startu
|Barcelona
|Počet startujících týmů
|22
|Čeští zástupci v pelotonu
|Mathias Vacek (Lidl-Trek), Jakub Otruba (Caja Rural), Pavel Bittner (Picnic-PostNL)
|Hlavní favorité na žlutý trikot
|Tadej Pogačar (UAE), Jonas Vingegaard (Visma), Remco Evenepoel (Red Bull)
Startovní listina Tour de France 2026
Oficiální startovní listina Tour de France pro rok 2026 obsahuje celkem 22 cyklistických stájí. Osmnáct z nich disponuje nejvyšší licencí WorldTour, zbylou čtveřici tvoří druhodivizní ProTýmy s pozvánkou od organizátorů. Každý tým nominuje přesně osm jezdců, což znamená, že se na start postaví peloton o 176 závodnících. Následující přehled detailně mapuje složení jednotlivých sestav, rozdělení rolí a hlavní taktické cíle, se kterými celky do třítýdenního závodu vstupují.
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Alpecin-Premier Tech
Nizozemský tým nasazuje do hromadných dojezdů sprintera Jaspera Philipsena, jehož klíčovým rozjížděčem je Mathieu van der Poel. Ten má zároveň v plánu útočit na etapová prvenství v klasikářských profilech.
|Jméno jezdce
|Země
|Jasper Philipsen
|Belgie
|Mathieu van der Poel
|Nizozemsko
|Jonas Rickaert
|Belgie
|Emiel Verstrynge
|Belgie
|Tim Marsman
|Nizozemsko
|Silvan Dillier
|Švýcarsko
|Edward Planckaert
|Belgie
|Ramses Debruyne
|Belgie
Bahrain-Victorious
Sestavu pod vedením sportovního ředitele Romana Kreuzigera vede lídr pro celkové pořadí Antonio Tiberi. K dispozici má v horských etapách Lennyho Martineze. Pro hromadné dojezdy tým vybral Phila Bauhause.
|Jméno jezdce
|Země
|Antonio Tiberi
|Itálie
|Lenny Martinez
|Francie
|Matej Mohorič
|Slovinsko
|Phil Bauhaus
|Německo
|Damiano Caruso
|Itálie
|Kamil Gradek
|Polsko
|Robert Stannard
|Austrálie
|Vlad Van Mechelen
|Belgie
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Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité
Caja Rural-Seguros RGA
Španělský druhodivizní tým přiváží na start úřadujícího vicemistra ČR v časovce Jakuba Otrubu. Pro sprinterské koncovky je určen Fernando Gaviria, v klasikářských úsecích se představí Stefano Oldani.
|Jméno jezdce
|Země
|Alex Molenaar
|Nizozemsko
|Fernando Gaviria
|Kolumbie
|José Félix Parra
|Španělsko
|Abel Balderstone
|Španělsko
|Sebastian Berwick
|Austrálie
|Joel Nicolau
|Španělsko
|Stefano Oldani
|Itálie
|Jakub Otruba
|Česko
Cofidis
Francouzská stáj se zaměřuje na zisk bodů a etapová prvenství z úniků. Do těch horských je určen Ion Izagirre, pro klasiky Alex Aranburu a do sprintů Milan Fretin.
|Jméno jezdce
|Země
|Alex Kirsch
|Lucembursko
|Milan Fretin
|Belgie
|Hugo Page
|Francie
|Alex Aranburu
|Španělsko
|Ion Izagirre
|Španělsko
|Piet Allegaert
|Belgie
|Jenthe Biermans
|Belgie
|Benjamin Thomas
|Francie
Decathlon-CMA CGM
Lídrem týmu pro celkovou klasifikaci je devatenáctiletý debutant na Grand Tour Paul Seixas. Vrchařskou podporu tvoří Aurélien Paret-Peintre a Matthew Riccitello. Sprinterskou jedničkou je Olav Kooij.
|Jméno jezdce
|Země
|Paul Seixas
|Francie
|Daan Hoole
|Nizozemsko
|Tiesj Benoot
|Belgie
|Olav Kooij
|Nizozemsko
|Cees Bol
|Nizozemsko
|Aurélien Paret-Peintre
|Francie
|Nicolas Prodhomme
|Francie
|Matthew Riccitello
|USA
EF Education-EasyPost
Po absenci na Giru startuje Richard Carapaz. Tým cílí také na jednotlivé etapy: do úniků v prudších stoupáních je nominován Ben Healy, pro klasiky Kasper Asgreen.
|Jméno jezdce
|Země
|Ben Healy
|Irsko
|Kasper Asgreen
|Dánsko
|Georg Steinhauser
|Německo
|Richard Carapaz
|Ekvádor
|Sean Quinn
|USA
|Max Walker
|Velká Británie
|Michael Valgren
|Dánsko
|Alex Baudin
|Francie
Groupama-FDJ United
Pozici lídra na celkové pořadí zastává Guillaume Martin. Tým se spoléhá i na úniky, do kterých figuruje v plánech vrchař Romain Grégoire.
|Jméno jezdce
|Země
|Guillaume Martin
|Francie
|Romain Grégoire
|Francie
|Clément Berthet
|Francie
|Lorenzo Germani
|Itálie
|Clément Russo
|Francie
|Ewen Costiou
|Francie
|Quentin Pacher
|Francie
|Clément Braz Afonso
|Francie
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Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?
Jayco AlUla
Tým se zaměřuje primárně na etapová umístění. Do klasikářských profilů nasazuje Michaela Matthewse, do časovek Lukea Plappa a do hromadných sprintů Pascala Ackermanna. Součástí nominace je i Ben O’Connor.
|Jméno jezdce
|Země
|Michael Matthews
|Austrálie
|Pascal Ackermann
|Německo
|Ben O’Connor
|Austrálie
|Mauro Schmid
|Švýcarsko
|Luke Plapp
|Austrálie
|Felix Engelhardt
|Německo
|Kelland O’Brien
|Austrálie
|Luke Durbridge
|Austrálie
Lidl-Trek
Lídry pro celkové pořadí jsou Juan Ayuso a Mattias Skjelmose. Hlavním jezdcem pro zisk zeleného trikotu je Mads Pedersen, kterému je k ruce český debutant Mathias Vacek.
|Jméno jezdce
|Země
|Juan Ayuso
|Španělsko
|Mads Pedersen
|Dánsko
|Mattias Skjelmose
|Dánsko
|Mathias Vacek
|Česko
|Quinn Simmons
|USA
|Carlos Verona
|Španělsko
|Toms Skujiņš
|Lotyšsko
|Derek Gee-West
|Kanada
Lotto-Intermarché
Belgická formace směřuje své cíle na etapy. Sprinterské koncovky pojede Arnaud de Lie, do hor je určen Lennert van Eetvelt. V těžších klasikách se představí Georg Zimmermann.
|Jméno jezdce
|Země
|Arnaud De Lie
|Belgie
|Lennert Van Eetvelt
|Belgie
|Georg Zimmermann
|Německo
|Huub Artz
|Nizozemsko
|Jenno Berckmoes
|Belgie
|Lars Craps
|Belgie
|Liam Slock
|Belgie
|Baptiste Veistroffer
|Francie
Movistar
Španělská sestava vstupuje do závodu s cílem první desítky celkového pořadí pro Ciana Uijtdebroekse. V horách jej podpoří, případně do úniků zasáhnou, Einer Rubio a Pablo Castrillo.
|Jméno jezdce
|Země
|Cian Uijtdebroeks
|Belgie
|Einer Rubio
|Kolumbie
|Raúl García Pierna
|Španělsko
|Javier Romo
|Španělsko
|Jefferson Cepeda
|Ekvádor
|Michel Heßmann
|Německo
|Pablo Castrillo
|Španělsko
|Nelson Oliveira
|Portugalsko
Netcompany Ineos
Britský tým určuje jako lídra pro první desítku Kévina Vauquelina. Do horských etap nasazuje Thymena Arensmana a Egana Bernala. Specialista na časovku Filippo Ganna má hlavní roli pro týmovou jízdu proti chronometru.
|Jméno jezdce
|Země
|Filippo Ganna
|Itálie
|Michal Kwiatkowski
|Polsko
|Thymen Arensman
|Nizozemsko
|Kévin Vauquelin
|Francie
|Dorian Godon
|Francie
|Egan Bernal
|Kolumbie
|Tobias Foss
|Norsko
|Joshua Tarling
|Velká Británie
NSN
Tým se švýcarskou licencí míří na sprinterské dojezdy a zisk zeleného trikotu s lídrem Biniamem Girmayem. Rozjížděčem pro hromadné dojezdy je Jake Stewart. V horách figuruje Marco Frigo.
|Jméno jezdce
|Země
|Jake Stewart
|Velká Británie
|Biniam Girmay
|Eritrea
|Lewis Askey
|Velká Británie
|Matis Louvel
|Francie
|Tom Van Asbroeck
|Belgie
|Marco Frigo
|Itálie
|George Bennett
|Nový Zéland
|Krists Neilands
|Lotyšsko
Pinarello Q36.5
Za švýcarskou druhodivizní stáj startuje univerzál Tom Pidcock, který míří na umístění v první desítce a na horské etapy. Klasikářské profily má v kompetenci Fred Wright.
|Jméno jezdce
|Země
|Tom Pidcock
|Velká Británie
|Fred Wright
|Velká Británie
|Quinten Hermans
|Belgie
|Chris Harper
|Austrálie
|Xandro Meurisse
|Belgie
|Brent Van Moer
|Belgie
|Damien Howson
|Austrálie
|Xabier Mikel Azparren
|Španělsko
Picnic-PostNL
Tým pro sprinterské koncovky určuje jako jedničku Pavla Bittnera. Jeho klíčovým rozjížděčem je Niklas Märkl. Kontrolu pelotonu zajišťuje Julius van den Berg a do těžších klasik nastoupí Warren Barguil.
|Jméno jezdce
|Země
|Warren Barguil
|Francie
|Frank van den Broek
|Nizozemsko
|Pavel Bittner
|Česko
|Julius van den Berg
|Nizozemsko
|Frits Biesterbos
|Nizozemsko
|John Degenkolb
|Německo
|Robbe Dhondt
|Belgie
|Niklas Märkl
|Německo
Red Bull-Bora-hansgrohe
Německá stáj vstupuje do závodu s lídrem Remcem Evenepoelem. Podporu i záložní variantu pro celkové pořadí představuje Florian Lipowitz. V horách zasáhne i Jai Hindley.
|Jméno jezdce
|Země
|Remco Evenepoel
|Belgie
|Florian Lipowitz
|Německo
|Mattia Cattaneo
|Itálie
|Nico Denz
|Německo
|Tim Van Dijke
|Nizozemsko
|Jai Hindley
|Austrálie
|Jan Tratnik
|Slovinsko
|Maxim Van Gils
|Belgie
Soudal-Quick Step
Belgický tým staví svou strategii na hromadných dojezdech, do kterých nominuje sprintera Tima Merliera. Klasiky pojede Jasper Stuyven a do hor směřuje Valentin Paret-Peintre.
|Jméno jezdce
|Země
|Tim Merlier
|Belgie
|Jasper Stuyven
|Belgie
|Valentin Paret-Peintre
|Francie
|Louis Vervaeke
|Belgie
|Ilan Van Wilder
|Belgie
|Bert Van Lerberghe
|Belgie
|Pascal Eenkhoorn
|Nizozemsko
|Dylan Van Baarle
|Nizozemsko
TotalEnergies
Francouzská formace usiluje o etapové triumfy z úniků. Pro horské terény je nominován Jordan Jegat. Do ardenských typů etap startuje Anthony Turgis.
|Jméno jezdce
|Země
|Jordan Jegat
|Francie
|Nicolas Breuillard
|Francie
|Mattéo Vercher
|Francie
|Alexandre Delettre
|Francie
|Mathis Le Berre
|Francie
|Joris Delbove
|Francie
|Anthony Turgis
|Francie
|Thibault Guernalec
|Francie
Tudor
Kapitánem týmu pro klasiky je Julian Alaphilippe. O úspěch v horských etapách a celkové hodnocení se postará Michael Storer.
|Jméno jezdce
|Země
|Julian Alaphilippe
|Francie
|Arvid de Kleijn
|Nizozemsko
|Marco Haller
|Rakousko
|Marc Hirschi
|Švýcarsko
|Rick Pluimers
|Nizozemsko
|Michael Storer
|Austrálie
|Matteo Trentin
|Itálie
|Yannis Voisard
|Švýcarsko
UAE Emirates-XRG
Cílem sestavy je celkové vítězství, na které útočí lídr Tadej Pogačar. V týmu se poprvé na Tour představí Isaac del Toro. Do úvodní časovky nastoupí Tim Wellens a Brandon McNulty.
|Jméno jezdce
|Země
|Tadej Pogačar
|Slovinsko
|Nils Politt
|Německo
|Florian Vermeersch
|Belgie
|Felix Großschartner
|Rakousko
|Brandon McNulty
|USA
|Isaac Del Toro
|Mexiko
|Tim Wellens
|Belgie
|Adam Yates
|Velká Británie
Uno-X Mobility
Norský tým v roli prvodivizní stáje jede na celkové pořadí s Tobiasem Hallandem Johannessenem. Do rovinatých etap a klasik zasáhnou Magnus Cort a Jonas Abrahamsen, vrchařem je Torstein Træen.
|Jméno jezdce
|Země
|Tobias Halland Johannessen
|Norsko
|Magnus Cort
|Dánsko
|Torstein Træen
|Norsko
|Jonas Abrahamsen
|Norsko
|Søren Wærenskjold
|Norsko
|Anders Skaarseth
|Norsko
|Anthon Charmig
|Dánsko
|Anders Halland Johannessen
|Norsko
Visma-Lease a Bike
Hlavním adeptem na žlutý trikot v nizozemském týmu je obhájce vítězství Jonas Vingegaard. Podporu v klíčových stoupáních zajišťují Sepp Kuss a Matteo Jorgenson. Tým disponuje časovkáři Brunem Armirailem a Edoardem Affinim.
|Jméno jezdce
|Země
|Jonas Vingegaard
|Dánsko
|Matteo Jorgenson
|USA
|Victor Campenaerts
|Belgie
|Bruno Armirail
|Francie
|Sepp Kuss
|USA
|Edoardo Affini
|Itálie
|Per Strand Hagenes
|Norsko
|Davide Piganzoli
|Itálie
XDS-Astana
Celek se soustředí na etapová vítězství. O úniky v horách se starají Sergio Higuita a Harold Tejada. Sestava pro hromadné dojezdy stojí na sprintérovi Davidu Ballerinim.
|Jméno jezdce
|Země
|Mike Teunissen
|Nizozemsko
|Harold Tejada
|Kolumbie
|Max Kanter
|Německo
|Sergio Higuita
|Kolumbie
|Aaron Gate
|Nový Zéland
|Davide Ballerini
|Itálie
|Nicolas Vinokurov
|Kazachstán
|Simone Velasco
|Itálie