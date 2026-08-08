|Kdy:
|10. října – 12. prosince 2026
|Kdo tančí:
|10 párů
|Moderátoři:
|Marek Eben, Tereza Kostková
|Porota:
|Chlopčík, Drexler, Genzer, Burkiewiczová
|Kurzy:
|Fortuna, Tipsport, Chance
|Kde sledovat:
|ČT1, iVysílání
StarDance 2026 – kdy bude 14. řada a kde sledovat
Taneční soutěž StarDance patří k nejúspěšnějším projektům České televize, proto uvidíme v roce 2026 už čtrnáctou řadu. Znovu se představí mediálně známé osobnosti s profesionály, kteří bojují o body poroty a hlasy od televizních diváků.
StarDance XIV. řada začíná v sobotu 10. října 2026, sledovat půjde opět na ČT1 vždy od 20:00, případně online přes iVysílání. Celkem je v plánu odvysílat deset přímých přenosů.
Soutěžící a taneční páry StarDance 14
Soutěžních párů je tradičně deset a tvoří jej vždy známá osobnost + profesionální tanečník. Letos se můžeme těšit na celkem pět herců, tři zpěváky a dva sportovce.
Z řad profesionálů uvidíme v pořadu poprvé trio Daniel Makovec, Filip Hudlický a Catharina Malek.
|Profese
|Osobnost
|Partner/ka
|zpěvák
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
|herečka
|Sara Sandeva
|Daniel Makovec
|herec
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|tenista
|Radek Štěpánek
|Vanda Bartošová Dětinská
|herečka
|Petra Nesvačilová
|Filip Hudlický
|zpěvačka
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|herečka
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|herec
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|zpěvák
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|kaskadérka
|Hana Dvorská
|Michal Kurtiš
Sázkové kurzy na vítěze letošního ročníku
Vybrané české sázkové kanceláře už vypsaly kurzy na vítěze 14. řady StarDance. Mezi největší favority se řadí trio Vojtěch Dyk, Sara Sandeva a Tomáš Sean Pšenička. Outsideři jsou pak Tomáš Polák a Tomáš Matonoha.
Kromě těchto příležitostí jde vždy každý večer sázet na to, kdo daný večer vypadne nebo kdo dostane nejvíce bodů od poroty.
|Pár
|Tipsport
|Fortuna
|Dyk, Malek
|3,00
|2,20
|Sandeva, Makovec
|3,50
|3,30
|Pšenička, Otáhalová
|3,60
|3,75
|Nesvačilová, Hudlický
|9,00
|10,00
|Jandová, Prágr
|10,00
|12,00
|Dvorská, Kurtiš
|12,00
|20,00
|Tomášová, Ondráček
|13,00
|20,00
|Štěpánek, Dětinská
|15,00
|9,00
|Polák, Mašková
|17,00
|25,00
|Matonoha, Návorková
|20,00
|25,00
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Porota a moderátoři StarDance
Je to neuvěřitelné, ale moderátorská dvojice pořadu StarDance zůstává stejná od prvního ročníku – znovu jde o Marka Ebena a Terezu Kostkovou.
V porotě se dějí změny prakticky každý ročník. Letošní složení je následující:
Proti loňskému ročníku tedy neuvidíme Jana Tománka, naopak se vrací Zdeněk Chlopčík. Poprvé je v porotě Jana Burkiewiczová.
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Kdo vypadl, průběžné výsledky a vítěz StarDance 2026
Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální (sedmá) epizoda věnovaná charitě.
V následující tabulce najdete přehled vypadnutých párů, po kliknutí na číslo dílu se dostanete na jeho detail.
|Díl
|Kdo vypadl
|1. díl – 12. října
|nikdo (první večer)
|2. díl – 17. října
|3. díl – 24. října
|4. díl – 31. října
|5. díl – 7. listopadu
|6. díl – 14. listopadu
|7. díl – 21. listopadu
|nikdo (charitativní)
|8. díl – 28. listopadu
|9. díl – 5. prosince (semifinále)
|10. díl – 12. prosince (finále)
Vítězové StarDance uplynulých řad
Mezi vítěze populární StarDance se řadí pouze herci a dva sportovci. Poměr mezi muži a ženami je aktuálně 7:6. Posledním králem tanečního parketu se stal Oskar Hes s partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.
|Rok
|Vítězný pár
|2006
|herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
|2007
|akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
|2008
|herečka Dana Batulková a Jan Onder
|2010
|herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
|2012
|atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
|2013
|herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
|2015
|herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
|2016
|herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
|2018
|herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
|2019
|herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
|2021
|herec Jan Cina a Adriana Mašková
|2023
|herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
|2024
|herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková