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StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

Kamil Jurek
  19:40

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu? | foto: koláž iDNES.cz

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná se 10. října 2026.
StarDance 2026
Kdy:10. října – 12. prosince 2026
Kdo tančí:10 párů
Moderátoři:Marek Eben, Tereza Kostková
Porota:Chlopčík, Drexler, Genzer, Burkiewiczová
Kurzy:Fortuna, Tipsport, Chance
Kde sledovat:ČT1, iVysílání

StarDance 2026 – kdy bude 14. řada a kde sledovat

Taneční soutěž StarDance patří k nejúspěšnějším projektům České televize, proto uvidíme v roce 2026 už čtrnáctou řadu. Znovu se představí mediálně známé osobnosti s profesionály, kteří bojují o body poroty a hlasy od televizních diváků.

StarDance XIV. řada začíná v sobotu 10. října 2026, sledovat půjde opět na ČT1 vždy od 20:00, případně online přes iVysílání. Celkem je v plánu odvysílat deset přímých přenosů.

Soutěžící a taneční páry StarDance 14

Soutěžních párů je tradičně deset a tvoří jej vždy známá osobnost + profesionální tanečník. Letos se můžeme těšit na celkem pět herců, tři zpěváky a dva sportovce.

Z řad profesionálů uvidíme v pořadu poprvé trio Daniel Makovec, Filip Hudlický a Catharina Malek.

Taneční páry ve StarDance 2026
ProfeseOsobnostPartner/ka
zpěvákVojtěch DykCatharina Malek
herečkaSara SandevaDaniel Makovec
herecTomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
tenistaRadek ŠtěpánekVanda Bartošová Dětinská
herečkaPetra NesvačilováFilip Hudlický
zpěvačkaMarta JandováMartin Prágr
herečkaLuciana TomášováRobin Ondráček
herecTomáš MatonohaLenka Nora Návorková
zpěvákTomáš PolákAdriana Mašková
kaskadérkaHana DvorskáMichal Kurtiš

Sázkové kurzy na vítěze letošního ročníku

Vybrané české sázkové kanceláře už vypsaly kurzy na vítěze 14. řady StarDance. Mezi největší favority se řadí trio Vojtěch Dyk, Sara Sandeva a Tomáš Sean Pšenička. Outsideři jsou pak Tomáš Polák a Tomáš Matonoha.

Kromě těchto příležitostí jde vždy každý večer sázet na to, kdo daný večer vypadne nebo kdo dostane nejvíce bodů od poroty.

Kurzy na vítěze letošní StarDance
PárTipsportFortuna
Dyk, Malek3,002,20
Sandeva, Makovec3,503,30
Pšenička, Otáhalová3,603,75
Nesvačilová, Hudlický9,0010,00
Jandová, Prágr10,0012,00
Dvorská, Kurtiš12,0020,00
Tomášová, Ondráček13,0020,00
Štěpánek, Dětinská15,009,00
Polák, Mašková17,0025,00
Matonoha, Návorková20,0025,00

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StarDace na cestách - dvojice moderátorů Tereza Kostková a Marek Eben.

Porota a moderátoři StarDance

Je to neuvěřitelné, ale moderátorská dvojice pořadu StarDance zůstává stejná od prvního ročníku – znovu jde o Marka Ebena a Terezu Kostkovou.

V porotě se dějí změny prakticky každý ročník. Letošní složení je následující:

Proti loňskému ročníku tedy neuvidíme Jana Tománka, naopak se vrací Zdeněk Chlopčík. Poprvé je v porotě Jana Burkiewiczová.

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Kdo vypadl, průběžné výsledky a vítěz StarDance 2026

Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální (sedmá) epizoda věnovaná charitě.

V následující tabulce najdete přehled vypadnutých párů, po kliknutí na číslo dílu se dostanete na jeho detail.

Kdo vypadl ve StarDance 2026
DílKdo vypadl
1. díl – 12. říjnanikdo (první večer)
2. díl – 17. října
3. díl – 24. října
4. díl – 31. října
5. díl – 7. listopadu
6. díl – 14. listopadu
7. díl – 21. listopadunikdo (charitativní)
8. díl – 28. listopadu
9. díl – 5. prosince (semifinále)
10. díl – 12. prosince (finále)

Vítězové StarDance uplynulých řad

Mezi vítěze populární StarDance se řadí pouze herci a dva sportovci. Poměr mezi muži a ženami je aktuálně 7:6. Posledním králem tanečního parketu se stal Oskar Hes s partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.

Kdo vyhrál ve StarDance
RokVítězný pár
2006herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
2007akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
2008herečka Dana Batulková a Jan Onder
2010herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
2012atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
2013herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
2015herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
2016herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
2018herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
2019herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
2021herec Jan Cina a Adriana Mašková
2023herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
2024herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková
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