|SP ve skocích na lyžích (27. – 29. 11. 2026)
|Základní informace
|Muži – dějiště a můstek:
|Ruka, Finsko (Rukatunturi, HS142)
|Ženy – dějiště a můstek:
|Hinzenbach, Rakousko (Aigner-Schanze, HS90)
|Kde sledovat (Ruka):
|ČT sport, ČT sport Plus
Program SP ve skocích na lyžích: Ruka 2026 (muži)
Skokanský víkend ve finské Ruce otevře páteční kvalifikace na sobotní závod. Na velkém můstku HS142 se pojedou dva závody jednotlivců. Sobotní začne v 16:30, nedělní ve 14:20 českého času. Nedělnímu závodu předchází kvalifikace od 12:45.
|Den
|Čas (SEČ)
|Událost
|Výsledek
|Pátek 27. 11.
|17:15
|Kvalifikace (HS142)
|Sobota 28. 11.
|16:30
|Závod jednotlivců (HS142)
|Neděle 29. 11.
|bude upřesněno
|Kvalifikace (HS142)
|14:20
|Závod jednotlivců (HS142)
Program SP ve skocích na lyžích: Hinzenbach 2026 (ženy)
Skokanky čekají v hornorakouském Hinzenbachu dva závody jednotlivkyň na středním můstku. Sobotní závod začne po poledni, nedělní už dopoledne.
|Den
|Čas (SEČ)
|Událost
|Výsledek
|Sobota 28. 11.
|12:00
|Kvalifikace (HS90)
|13:30
|Závod jednotlivkyň (HS90)
|Neděle 29. 11.
|bude upřesněno
|Kvalifikace (HS90)
|10:15
|Závod jednotlivkyň (HS90)
Můstky Rukatunturi a Aigner-Schanze
Rukatunturi ve finské Ruce je největším skokanským můstkem ve Finsku. Světový pohár hostil poprvé v roce 1996 a pravidelně se v jeho kalendáři objevuje od sezony 2002/03. Rekord Světového poháru na tomto můstku drží Nor Halvor Egner Granerud, který v listopadu 2022 skočil v kvalifikaci 150,5 metru.
Hornorakouský Hinzenbach hostil ženský Světový pohár poprvé v roce 2012. Skáče se na středním můstku Aigner-Schanze, kde Japonka Sara Takanašiová v roce 2016 dolétla na 98 metrů. Mužský rekord drží domácí Markus Eggenhofer výkonem 100 metrů z roku 2011.
|Parametr
|Rukatunturi, Ruka
|Aigner-Schanze, Hinzenbach
|Konstrukční bod (K)
|120 m
|85 m
|Velikost můstku (HS)
|142 m
|90 m
Kde sledovat skoky na lyžích z Ruky a Hinzenbachu živě?
Sobotní závod mužů v Ruce odvysílá živě ČT sport od 16:30. Nedělní přenos začne ve 14:15 na ČT sport Plus v iVysílání. Na ČT sport poběží od 23:20 záznam druhého kola.
Ženské závody z Hinzenbachu má v programu slovenská stanice STVR Šport, v sobotu od 13:25 a v neděli od 10:10.