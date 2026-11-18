Program SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Závodní víkend odstartuje již v pátek kvalifikacemi a závodem smíšených týmů. O víkendu pak proběhnou hlavní individuální závody obou kategorií.
|Datum
|Disciplína
|Výsledky
|Pátek 20. 11.
|Kvalifikace ženy (velký můstek HS140)
|Kvalifikace muži (velký můstek HS140)
|Závod smíšených družstev (HS140)
|Sobota 21. 11.
|Závod ženy (velký můstek HS140)
|Závod muži (velký můstek HS140)
|Neděle 22. 11.
|Kvalifikace ženy (velký můstek HS140)
|Závod ženy (velký můstek HS140)
|Kvalifikace muži (velký můstek HS140)
|Závod muži (velký můstek HS140)
Kde sledovat skoky v Lillehammeru živě?
Přímé přenosy z úvodního podniku Světového poháru ve skocích na lyžích v norském Lillehammeru nabídnou stanice ČT sport a Eurosport. Čeští diváci tak budou moci sledovat závody mužů i žen s českým komentářem. Online přenosy budou dostupné také prostřednictvím platformy ČT sport Plus a streamovacích služeb s programy Eurosportu.
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Lysgårdsbakken: Zajímavosti o dějišti SP
Skokanský areál Lysgårdsbakken byl otevřen v roce 1993 a o rok později hostil soutěže zimních olympijských her v Lillehammeru. Dnes patří mezi tradiční dějiště Světového poháru ve skocích na lyžích a od roku 2024 pravidelně zahajuje novou sezonu.
Zajímavosti o skokanském areálu v Lillehammeru:
- Můstky: Areál tvoří střední můstek K-90 (HS98) a velký můstek K-123 (HS140), na kterém se uskuteční úvodní závody sezony 2026/2027.
- Kapacita: Areál pojme až 35 000 diváků, z toho přibližně 7 500 na místech k sezení.
- Celoroční provoz: Díky umělému povrchu mohou skokané trénovat i v létě. Ročně se zde uskuteční přibližně 100 000 skoků.
- Rekord velkého můstku: Nejdelší skok měří 146 metrů. Této hranice dosáhli Simon Ammann (2009) a Markus Eisenbichler (2023).
- Rekord středního můstku: Karl Geiger skočil v roce 2013 do vzdálenosti 107,5 metru.
Odměny ve Světovém poháru: Výše finančních prémií se řídí pravidly FIS pro příslušnou sezonu. Údaje 15 000 eur pro vítěze a 5 000 eur pro vítězky bych před zveřejněním ještě ověřil podle aktuálního rozpisu odměn pro ročník 2026/2027.