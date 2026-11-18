Domen Prevc
Slovinec Domen Prevc prožil v sezoně 2025/26 mimořádně úspěšný rok. Ovládl prestižní Turné čtyř můstků, triumfoval na mistrovství světa v letech na lyžích a ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině si odvezl dvě zlaté medaile. Celkové hodnocení Světového poháru vyhrál s náskokem 954 bodů před Japoncem Rjóju Kobajašim. Během sezony zaznamenal 14 vítězství a celkem 22 umístění na stupních vítězů. Také do nového ročníku vstupuje jako hlavní favorit bookmakerů, kteří na jeho celkový triumf vypsali kurz 1,83.
Největší vyzyvatelé: Kobajaši, Tschofenig a Hörl
Za hlavním favoritem Domenem Prevcem následuje trojice skokanů, kterým bookmakeři přisuzují shodný kurz 8,50 na celkové vítězství ve Světovém poháru.
- Rjóju Kobajaši (Japonsko): Dvojnásobný vítěz celkového hodnocení Světového poháru a druhý muž uplynulé sezony patří dlouhodobě mezi světovou špičku.
- Daniel Tschofenig (Rakousko): Držitel velkého křišťálového glóbu ze sezony 2024/25, který už prokázal schopnost udržet vysokou výkonnost v průběhu celého ročníku.
- Jan Hörl (Rakousko): V sezoně 2024/25 obsadil celkové druhé místo právě za svým krajanem Tschofenigem.
Další favorité: Nikaidó, Embacher a Raimund
Do širšího okruhu kandidátů na celkové prvenství patří také Japonec Ren Nikaidó a Rakušan Stephan Embacher, na které bookmakeři vypsali shodný kurz 12,00. Nikaidó získal na olympijských hrách 2026 tři medaile ( stříbro a dva bronzy). Embacher se podílel na rakouském olympijském zlatu v týmové soutěži a v závěru minulé sezony vyhrál závod Světového poháru v letech na lyžích ve Vikersundu.
Zajímavým jménem je také Němec Philipp Raimund s kurzem 26,00. Ten na únorových olympijských hrách v Itálii překvapil ziskem zlaté medaile v individuálním závodě na středním můstku.
|Skokan na lyžích
|Kurz na vítězství
|Prevc, Domen
|1,83
|Kobajaši, Rjóju
|8,50
|Hörl, Jan
|8,50
|Tschofenig, Daniel
|8,50
|Nikaidó, Ren
|12,00
|Embacher, Stephan
|12,00
|Lindvik, Marius
|16,00
|Kraft, Stefan
|18,00
|Lanišek, Anže
|18,00
|Raimund, Philipp
|26,00
|Nakamura, Naoki
|41,00
|Forfang, Johann Andre
|67,00
|Tomasiak, Kacper
|67,00
|Sundal, Kristoffer Eriksen
|125,00
|Hoffmann, Felix
|125,00
|Wellinger, Andreas
|150,00
|Deschwanden, Gregor
|150,00
|Ortner, Maximilian
|150,00
|Sezona
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2025/26
|Domen Prevc (Slovinsko)
|Rjóju Kobajaši (Japonsko)
|Daniel Tschofenig (Rakousko)
|2024/25
|Daniel Tschofenig (Rakousko)
|Jan Hörl (Rakousko)
|Stefan Kraft (Rakousko)
|2023/24
|Stefan Kraft (Rakousko)
|Rjóju Kobajaši (Japonsko)
|Andreas Wellinger (Německo)
|2022/23
|Halvor Egner Granerud (Norsko)
|Stefan Kraft (Rakousko)
|Anže Lanišek (Slovinsko)
|2021/22
|Rjóju Kobajaši (Japonsko)
|Karl Geiger (Německo)
|Marius Lindvik (Norsko)
|2020/21
|Halvor Egner Granerud (Norsko)
|Markus Eisenbichler (Německo)
|Kamil Stoch (Polsko)
|2019/20
|Stefan Kraft (Rakousko)
|Karl Geiger (Německo)
|Rjóju Kobajaši (Japonsko)
|2018/19
|Rjóju Kobajaši (Japonsko)
|Stefan Kraft (Rakousko)
|Kamil Stoch (Polsko)
|2017/18
|Kamil Stoch (Polsko)
|Richard Freitag (Německo)
|Daniel-André Tande (Norsko)
|2016/17
|Stefan Kraft (Rakousko)
|Kamil Stoch (Polsko)
|Daniel-André Tande (Norsko)
|2015/16
|Peter Prevc (Slovinsko)
|Severin Freund (Německo)
|Kenneth Gangnes (Norsko)
|2014/15
|Severin Freund (Německo)
|Peter Prevc (Slovinsko)
|Stefan Kraft (Rakousko)