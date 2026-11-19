|SP v rychlobruslení Obihiro 2026/2027
|Základní informace
|Datum konání:
|20. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Obihiro, Japonsko
|Čeští reprezentanti:
|Metoděj Jílek, Kateřina Kainová, Lucie Korvasová
|Kde sledovat (TV a stream):
|ČT sport
|Další zastávka SP:
|Heerenveen, Nizozemsko (4. – 6. prosince 2026)
Program SP v rychlobruslení v Obihiru 2026/2027
Kvůli časovému posunu začínají přímé přenosy na ČT sport pro české diváky již v ranních hodinách. Všechny uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).
|Den
|Začátek přenosu
|TV kanál
|Disciplíny
|Pátek 20. 11.
|06:35
|ČT sport
|1 000 m ženy, 1 000 m muži, 3 000 m ženy, 5 000 m muži
|Sobota 21. 11.
|07:40
|ČT sport
|500 m ženy, 500 m muži, 1 500 m ženy, 1 500 m muži
|Neděle 22. 11.
|07:05
|ČT sport
|Stíhací závod týmů, 500 m ženy, 500 m muži, smíšená štafeta
Česká nominace: Jílek mezi hlavními tvářemi SP
Českou republiku budou v Obihiru reprezentovat Metoděj Jílek, Kateřina Kainová a Lucie Korvasová. Největší pozornost poutá Jílek, kterého Mezinárodní bruslařská unie (ISU) zařadila mezi vybrané osobnosti seriálu (Featured Skaters) po bok hvězd, jako jsou Joy Beuneová, Angel Dalemanová či Sander Eitrem.
Jílek má v Obihiru na programu dva individuální závody. V pátek 20. listopadu se představí na 5 000 metrů, v sobotu 21. listopadu nastoupí na trať 1 500 metrů.
Jílek vstoupil do sezony vítězstvím na 5 000 metrů a třetím místem na patnáctistovce v Pekingu. Do Japonska tak přijíždí jako lídr průběžného pořadí dlouhých tratí s 90 body. Na 1 500 metrů mu patří třetí příčka a v hodnocení závodů s hromadným startem je osmý.
Průběžné pořadí SP před závody v Obihiru
Metoděj Jílek vstupuje do druhého podniku Světového poháru jako lídr hodnocení dlouhých tratí s 90 body. Po úvodních závodech v Pekingu mu patří také třetí místo na 1 500 metrů a osmá příčka v hromadném startu. Podívejte se na průběžné lídry jednotlivých disciplín.
|Disciplína
|1. místo v SP (Body)
|Nejlepší z Čechů (Body)
|500 m
|Lian Ziwen (Čína) – 114
|-
|1 000 m
|Zhongyan Ning (Čína) – 90
|-
|1 500 m
|Ning Zhongyan (Čína) – 90
|3. Metoděj Jílek (72)
|Dlouhé tratě
|Metoděj Jílek (Česko) – 90
|-
|Hromadný start
|Jorian ten Cate (Nizozemsko) – 108
|8. Metoděj Jílek (61)
|Týmový závod (Stíhací)
|Itálie – 60
|-
|Disciplína
|1. místo v SP (Body)
|500 m
|Angel Daleman (Nizozemsko) – 120
|1 000 m
|Angel Daleman (Nizozemsko) – 90
|1 500 m
|Ragne Wiklund (Norsko) – 90
|Dlouhé tratě
|Ragne Wiklund (Norsko) – 90
|Hromadný start
|Marijke Groenewoud (Nizozemsko) – 108
|Týmový závod (Stíhací)
|Nizozemsko – 60