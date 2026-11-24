|Datum:
|29. listopadu 2026
|Dějiště:
|Areál Komora, Tábor
|Disciplíny:
|5
|Češi:
|spoustu závodníků
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus), ČT2
Cyklokros v Táboře 2026: tradiční závod v kalendáři
Tábor je centrem cyklokrosu v Česku už dlouhou dobu, první Světový pohár se tady jel už v roce 1996. Jde už o druhou letošní zastávku sezony 2026/27, ta první se uskutečnila před pár dny v Ostravě. Závodním dnem je neděle 29. listopadu 2026.
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Juniorky
|29.11., 8:50
|Junioři
|29.11., 9:55
|Muži do 23 let
|29.11., 11:20
|Elite – ženy
|29.11., 13:00
|Elite – muži
|29.11., 14:30
Na rozdíl od prvního českého podniku se v Táboře počítají juniorům a juniorkám výsledky do hodnocení SP, k vidění bude také kategorie mužů do 23 let. Program zakončí elitní závody žen a mužů, které se jediné jedou odpoledne.
Dá se předpokládat, že se i v Táboře představí česká špička, tedy Michael Boroš, Kristýna Zemanová nebo Barbora Bukovská.
Na své loňské triumfy by mohli navázat Thibau Nys a Lucinda Brandová, oběma se už v aktuální sezoně podařilo zvítězit na Mistrovství Evropy.
V areálu bude rušno už v sobotu, kdy se od 14:00 koná první oficiální trénink, ten druhý je pak připraven v neděli od 7:30 ráno.
Vstupenky na cyklokros v Táboře, lístky
Pokud se chcete jet do Tábora podívat osobně, doporučujeme zakoupit lístky v online předprodeji. Vyjdou totiž levněji než na místě.
- Dospělí: 390 Kč (na místě 450 Kč)
- Senioři 65+, ZTP: 200 Kč (pouze na místě)
- Děti do 130 cm zdarma
Vstupenky si zakupte na oficiálním webu zde.
Kde sledovat cyklokros živě? Live stream i přenos v TV
I zastávce v Táboře se věnuje Česká televize. Podle plánu by měla vysílat závod mužů do 23 let pouze na online platformě ČT sport Plus, ženy na ČT2 a závěrečné měření sil mužů na ČT sport.