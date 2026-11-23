|Datum:
|26. – 27. listopadu 2026
|Dějiště:
|Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
|Disciplíny:
|4
|Češi:
|spoustu závodníků
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus)
Cyklokros v Ostravě 2026: v dolní oblasti Vítkovic jedou junioři i elitní závodníci
V unikátním prostředí Dolní oblasti Vítkovic se koná úvodní zastávka Světového poháru v cyklokrosu 2026/27. Ostrava se tak stává celkově čtvrtým českým městem, které hostí elitní závodníky, po dlouhých 11 letech se pojede SP pod umělým osvětlením. Termín je 26. a 27. listopadu 2026.
Ve čtvrtek si připravenou trať vyzkouší juniorky a junioři, kterým se ale výsledky nezapočítávají do hodnocení Světového poháru. Pátek už patří elitním kategoriím žen i mužů.
Z českých jezdců by na startu neměli chybět Michael Boroš, Kristýna Zemanová, Barbora Bukovská nebo Kryštof Bažant.
Pořadatelé ale lákají i na čerstvé evropské šampiony Thibau Nyse a Lucindu Brandovou, startovní listina určitě nabídne i další zajímavá jména.
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Juniorky
|26.11., 18:15
|Junioři
|26.11., 19:45
|Elite – ženy
|27.11., 18:15
|Elite – muži
|27.11., 19:45
Areál se otevírá už v 15:45, připravena je fanzóna, gastrozóna a další doprovodný program. Před samotnými závody jsou na programu ještě tréninkové bloky.
Vstupenky na cyclocross v Ostravě, lístky
Na ten nejlepší světový cyklokros v Ostravě si lze zakoupit i vstupenky, platí se pouze v pátek. Čtvrteční program je zdarma. Jak vypadají ceny?
- Dospělí: 550 Kč
- Studenti, senioři, ZTP: 350 Kč
- Děti do 12 let: zdarma
- VIP: 5 500 Kč
Lístky jsou k zakoupení online na oficiálním webu zde, bude je možné pořídit i na místě.
Kde sledovat cyklokros živě? Live stream i přenos v TV
Pokud nebudete přímo v Ostravě, uvítáte možnost sledování elitních závodů živě v televizi. O přenosy se stará Česká televize, která nabízí ženský i mužský závod na ČT sport.
Spustit si jej můžete i na online platformě ČT sport Plus.