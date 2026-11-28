|Program v Kontiolahti v sobotu 28. listopadu
|Start
|Smíšená štafeta dvojic
|13:10
|Smíšená štafeta
|15:15
Kurzy na smíšenou štafetu dvojic v Kontiolahti
Favoritem závodu dvojic je podle Tipsportu Francie před Norskem a Švédskem. Za Česko nastoupí Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska. Voborníková v pátečním vytrvalostním závodě neminula jediný terč a skončila devátá.
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Kurzy na smíšenou štafetu v Kontiolahti
Ve štafetě čtveřic favorizuje Tipsport Norsko před Francií a Německem. Českou štafetu rozjede Jessica Jislová, po ní pojedou Lucie Charvátová a Vítězslav Hornig, finiš obstará Michal Krčmář.
U obou závodů nabízí Tipsport také sázky na umístění.
U obou závodů lze sázet také na umístění.
Trať v Kontiolahti: biatlonisty čeká obávaná Zeď
Biatlonový stadion v Kontiolahti leží 120 metrů nad mořem. Nejznámějším úsekem tratí je prudké stoupání The Wall neboli Zeď, které vede směrem ke střelnici. Ve vytrvalostním závodě se za každý nezasažený terč přičítá minuta, takže vedle tempa v kopcích bude důležité i to, kolik sil si favorité nechají na střelbu.