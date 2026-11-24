|SP v biatlonu Kontiolahti 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|26. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Kontiolahti, Finsko
|Disciplíny:
|Vytrvalostní závody, smíšené štafety, sprinty
|Obhájci velkého glóbu:
|Éric Perrot (muži), Lou Jeanmonnotová (ženy)
Kurzy na muže v Kontiolahti
Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě na 20 kilometrů mají Perrot a Lægreid shodný kurz 4,50. V březnu ve stejné disciplíně v Kontiolahti obsadili první dvě místa. Třetí nejnižší kurz má olympijský vítěz na této distanci Johan-Olav Botn (5,50). Z Čechů je v nabídce nejvýš Vítězslav Hornig (150,00), na Michala Krčmáře je kurz 350,00.
V nedělním sprintu na 10 kilometrů už má Botn stejný kurz jako Perrot a Lægreid (5,50). Výrazně výš se mezi favority posouvá Švéd Sebastian Samuelsson. Ve vytrvalostním závodě má kurz 13,00, ve sprintu je s kurzem 6,50 hned za vedoucí trojicí.
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SP v biatlonu v Kontiolahti 2026/27: program, výsledky, Češi, kde sledovat
|Biatlonista
|Vytrvalostní závod (20 km)
|Sprint (10 km)
|Éric Perrot
|4,50
|5,50
|Sturla Holm Lægreid
|4,50
|5,50
|Johan-Olav Botn
|5,50
|5,50
|Vetle Sjåstad Christiansen
|8,50
|8,55
|Sebastian Samuelsson
|13,00
|6,50
|Tommaso Giacomel
|13,00
|11,00
|Vítězslav Hornig
|150,00
|250,00
|Michal Krčmář
|350,00
|500,00
Kurzy na vytrvalostní závod žen v Kontiolahti
Páteční patnáctka má podle kurzů výraznější favoritku. Francouzka Lou Jeanmonnotová (4,00) v minulé sezoně získala velký křišťálový glóbus i malý glóbus za vytrvalostní závody. Nejblíž jsou jí Švédka Elvira Öbergová (5,50) a Italka Lisa Vittozziová (6,00).
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Trenérská škatulata, extra prémie a česká očekávání. Startuje biatlonová sezona
Z českých biatlonistek má nejnižší kurz na vítězství Tereza Voborníková (51,00), která v březnu ve vytrvalostním závodě na stejné trati skončila čtvrtá. SynotTip má v nabídce také Jessicu Jislovou (125,00) a Lucii Charvátovou (250,00).
|Biatlonistka
|Kurz na vítězství
|Lou Jeanmonnotová
|4,00
|Elvira Öbergová
|5,50
|Lisa Vittozziová
|6,00
|Julia Simonová
|9,95
|Maren Kirkeeideová
|13,00
|Suvi Minkkinenová
|17,40
|Tereza Voborníková
|51,00
|Jessica Jislová
|125,00
|Lucie Charvátová
|250,00
Trať v Kontiolahti: biatlonisty čeká obávaná Zeď
Biatlonový stadion v Kontiolahti leží 120 metrů nad mořem. Nejznámějším úsekem tratí je prudké stoupání The Wall neboli Zeď, které vede směrem ke střelnici. Ve vytrvalostním závodě se za každý nezasažený terč přičítá minuta, takže vedle tempa v kopcích bude důležité i to, kolik sil si favorité nechají na střelbu.