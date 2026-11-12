Program slalomů v Levi 2026 a přímý přenos
Program závodů v Levi je rozdělen do dvou dnů. V sobotu se na start postaví ženy, v neděli na stejné trati změří síly muži. Přímé přenosy nabídne českým divákům stanice ČT sport.
Slalomová trať v Levi začíná v nadmořské výšce 438 metrů a končí ve 258 metrech. Závodníci tak překonávají převýšení 180 metrů.
|Datum
|Závod (Kolo)
|Čas (SEČ)
|Sobota 14. 11.
|Slalom ženy – 1. kolo
|10:00
|Slalom ženy – 2. kolo
|13:00
|Neděle 15. 11.
|Slalom muži – 1. kolo
|10:00
|Slalom muži – 2. kolo
|13:00
Ženský slalom: Kdo využije absence Shiffrinové?
Mikaela Shiffrinová, rekordmanka s devíti vítězstvími v Levi, letos ve Finsku nenastoupí. Američanka se rozhodla omezit počet slalomových závodů a více se zaměřit na obří slalom a super-G. Posledních 14 ženských slalomů v Levi přitom vyhrála buď ona, nebo Slovenka Petra Vlhová, která zde triumfovala šestkrát.
|
Program SP v alpském lyžování 2026/27: Kalendář závodů, výsledky, Češi
Podle sázkových kurzů je největší favoritkou Němka Emma Aicherová (3,00), následovaná Albánkou Larou Colturiovou (5,00) a Švýcarkou Camille Rastovou (6,50). Do širšího okruhu kandidátek patří také Wendy Holdenerová (8,95) a Paula Moltzanová (9,95), vítězka úvodního obřího slalomu v Söldenu. Návratu Petry Vlhové po dlouhé zdravotní pauze bookmakeři příliš nevěří, slovenské závodnici vypsali kurz 15,00.
|Závodnice
|Kurz na vítězství
|Emma Aicherová
|3,00
|Lara Colturiová
|5,00
|Camille Rastová
|6,50
|Wendy Holdenerová
|8,95
|Paula Moltzanová
|9,95
|Katharina Truppeová
|11,00
|Lena Dürrová
|13,00
|Anna Swenn-Larssonová
|15,00
|Petra Vlhová
|15,00
Mužský slalom: Obhájí Braathen vítězství pro Brazílii?
Mužský slalom se do Levi vrátil v roce 2024 po čtyřleté pauze a zvítězil v něm Francouz Clément Noël. Loni ho však překonal Lucas Pinheiro Braathen, který vybojoval historicky první vítězství Brazílie ve Světovém poháru v alpském lyžování.
Také letos je Braathen hlavním favoritem s kurzem 3,00. Jeho největšími soupeři by podle bookmakerů měli být Noël a Nor Atle Lie McGrath (oba 5,50). Do širšího okruhu kandidátů na vítězství patří také Švýcar Loïc Meillard (9,05) a Norové Henrik Kristoffersen a Timon Haugan (oba 11,00).
|Závodník
|Kurz na vítězství
|Lucas Pinheiro Braathen
|3,00
|Clément Noël
|5,50
|Atle Lie McGrath
|5,50
|Loïc Meillard
|9,05
|Timon Haugan
|11,00
|Eduard Hallberg
|11,00
|Henrik Kristoffersen
|11,00
|Paco Rassat
|15,00
Zajímavosti o sjezdovce Levi Black a historii závodu
- Živý sob jako trofej: Od roku 2013 získávají vítězové slalomů v Levi symbolicky vlastního soba, kterého mohou pojmenovat. Zvířata však zůstávají na místních sobích farmách.
- Za polárním kruhem: Finské Levi leží přibližně 170 kilometrů severně od polárního kruhu. Cíl závodní tratě se nachází v nadmořské výšce pouhých 258 metrů, což je nejníže položený cíl v ženském Světovém poháru.
- Historie závodu: Světový pohár zavítal do Levi poprvé v únoru 2004. Úvodní závod vyhrála domácí Tanja Poutiainenová, pro kterou šlo zároveň o první vítězství v kariéře. Od roku 2006 se závody pořádají v listopadu.
- Profil tratě: Slalomová trať Levi Black má převýšení 180 metrů a průměrný sklon přibližně 31 %. Její nejstrmější úsek se označuje jako Lower Preston’s Pitch.
- Rekordmani: Nejúspěšnější závodnicí v historii Levi je Američanka Mikaela Shiffrinová s devíti vítězstvími. Mužskému žebříčku vévodí Rakušan Marcel Hirscher se třemi triumfy.