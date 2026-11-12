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SP Levi 2026: Slalom žen a mužů, program, kurzy a TV přenos

Kristýna Polášková
  13:38
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Lucas Pinheiro Braathen slaví triumf v Söldenu. | foto: Reuters

Světový pohár v alpském lyžování pokračuje o víkendu 14. a 15. listopadu 2026 ve finském Levi, kde se uskuteční první slalomy sezony. Kde závody žen a mužů sledovat živě, jaký je jejich program a kdo patří mezi sázkové favority?

Program slalomů v Levi 2026 a přímý přenos

Program závodů v Levi je rozdělen do dvou dnů. V sobotu se na start postaví ženy, v neděli na stejné trati změří síly muži. Přímé přenosy nabídne českým divákům stanice ČT sport.

Slalomová trať v Levi začíná v nadmořské výšce 438 metrů a končí ve 258 metrech. Závodníci tak překonávají převýšení 180 metrů.

DatumZávod (Kolo)Čas (SEČ)
Sobota 14. 11.Slalom ženy – 1. kolo10:00
Slalom ženy – 2. kolo13:00
Neděle 15. 11.Slalom muži – 1. kolo10:00
Slalom muži – 2. kolo13:00

Ženský slalom: Kdo využije absence Shiffrinové?

Mikaela Shiffrinová, rekordmanka s devíti vítězstvími v Levi, letos ve Finsku nenastoupí. Američanka se rozhodla omezit počet slalomových závodů a více se zaměřit na obří slalom a super-G. Posledních 14 ženských slalomů v Levi přitom vyhrála buď ona, nebo Slovenka Petra Vlhová, která zde triumfovala šestkrát.

Program SP v alpském lyžování 2026/27: Kalendář závodů, výsledky, Češi

Podle sázkových kurzů je největší favoritkou Němka Emma Aicherová (3,00), následovaná Albánkou Larou Colturiovou (5,00) a Švýcarkou Camille Rastovou (6,50). Do širšího okruhu kandidátek patří také Wendy Holdenerová (8,95) a Paula Moltzanová (9,95), vítězka úvodního obřího slalomu v Söldenu. Návratu Petry Vlhové po dlouhé zdravotní pauze bookmakeři příliš nevěří, slovenské závodnici vypsali kurz 15,00.

Kurzy na vítězku slalomu v Levi (Ženy):
ZávodniceKurz na vítězství
Emma Aicherová3,00
Lara Colturiová5,00
Camille Rastová6,50
Wendy Holdenerová8,95
Paula Moltzanová9,95
Katharina Truppeová11,00
Lena Dürrová13,00
Anna Swenn-Larssonová15,00
Petra Vlhová15,00

Mužský slalom: Obhájí Braathen vítězství pro Brazílii?

Mužský slalom se do Levi vrátil v roce 2024 po čtyřleté pauze a zvítězil v něm Francouz Clément Noël. Loni ho však překonal Lucas Pinheiro Braathen, který vybojoval historicky první vítězství Brazílie ve Světovém poháru v alpském lyžování.

Také letos je Braathen hlavním favoritem s kurzem 3,00. Jeho největšími soupeři by podle bookmakerů měli být Noël a Nor Atle Lie McGrath (oba 5,50). Do širšího okruhu kandidátů na vítězství patří také Švýcar Loïc Meillard (9,05) a Norové Henrik Kristoffersen a Timon Haugan (oba 11,00).

Kurzy na vítěze slalomu v Levi (Muži):
ZávodníkKurz na vítězství
Lucas Pinheiro Braathen3,00
Clément Noël5,50
Atle Lie McGrath5,50
Loïc Meillard9,05
Timon Haugan11,00
Eduard Hallberg11,00
Henrik Kristoffersen11,00
Paco Rassat15,00

Zajímavosti o sjezdovce Levi Black a historii závodu

    • Živý sob jako trofej: Od roku 2013 získávají vítězové slalomů v Levi symbolicky vlastního soba, kterého mohou pojmenovat. Zvířata však zůstávají na místních sobích farmách.
    • Za polárním kruhem: Finské Levi leží přibližně 170 kilometrů severně od polárního kruhu. Cíl závodní tratě se nachází v nadmořské výšce pouhých 258 metrů, což je nejníže položený cíl v ženském Světovém poháru.
    • Historie závodu: Světový pohár zavítal do Levi poprvé v únoru 2004. Úvodní závod vyhrála domácí Tanja Poutiainenová, pro kterou šlo zároveň o první vítězství v kariéře. Od roku 2006 se závody pořádají v listopadu.
    • Profil tratě: Slalomová trať Levi Black má převýšení 180 metrů a průměrný sklon přibližně 31 %. Její nejstrmější úsek se označuje jako Lower Preston’s Pitch.
    • Rekordmani: Nejúspěšnější závodnicí v historii Levi je Američanka Mikaela Shiffrinová s devíti vítězstvími. Mužskému žebříčku vévodí Rakušan Marcel Hirscher se třemi triumfy.
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