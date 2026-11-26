|SP v alpském lyžování Killington 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|28. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Killington, Vermont, USA
|Sjezdovka:
|Superstar
|Disciplíny:
|Obří slalom (ženy), slalom (ženy)
|Kde sledovat (TV):
|ČT sport, Eurosport 1
Program SP v alpském lyžování Killington 2026
Killington odstartuje severoamerickou část ženského Světového poháru. Sobotní obří slalom začne v 15:30, nedělní slalom v 16:30 českého času.
|Den
|Čas (SEČ)
|Disciplína
|Sobota 28. 11.
|15:30
|Obří slalom ženy – 1. kolo
|18:30
|Obří slalom ženy – 2. kolo
|Neděle 29. 11.
|16:30
|Slalom ženy – 1. kolo
|19:30
|Slalom ženy – 2. kolo
Kurzy na sobotní obří slalom v Killingtonu
Podle SynotTipu je největší favoritkou sobotního obřího slalomu Rakušanka Julia Scheibová, na jejíž vítězství je vypsaný kurz 4,00. Následují Sara Hectorová, Paula Moltzanová a Mikaela Shiffrinová shodně v kurzu 6,00. Na výhru Lary Colturiové je kurz 7,00.
Kromě sázek na vítězku nabízí SynotTip také duely (H2H), v nichž rozhoduje, která závodnice z dvojice skončí výš. V americkém souboji s vítězkou ze Söldenu Paulou Moltzanovou je mírnou favoritkou Mikaela Shiffrinová. V duelu s Emmou Aicherovou má nižší kurz Lara Colturiová.
|Závodnice 1 (kurz)
|vs.
|Závodnice 2 (kurz)
|Lara Colturiová (1,53)
|vs.
|Emma Aicherová (2,20)
|Paula Moltzanová (1,97)
|vs.
|Mikaela Shiffrinová (1,66)
|Julia Scheibová (1,66)
|vs.
|Sara Hectorová (1,97)
|Alice Robinsonová (1,80)
|vs.
|Camille Rastová (1,80)
|Zrinka Ljutićová (1,95)
|vs.
|Thea Louise Stjernesundová (1,67)
|Wendy Holdenerová (1,63)
|vs.
|Vanessa Kasperová (2,01)
|Lena Dürrová (2,07)
|vs.
|Mina Fürst Holtmannová (1,60)
|Maryna Gąsienica-Danielová (1,65)
|vs.
|Lara Della Meaová (1,99)
|Estelle Alphandová (2,11)
|vs.
|A. J. Hurtová (1,57)
|Asja Zenereová (1,80)
|vs.
|Nina O’Brienová (1,80)
Favoritky v Killingtonu: Shiffrinová se vrací do slalomu, Colturiová vede Světový pohár
Mikaela Shiffrinová se v této sezoně víc zaměřuje na obří slalom a super-G. V úvodním obřím slalomu v Söldenu skončila sedmá, slalomy v Levi a Gurglu vynechala. V Killingtonu má jet oba závody. Na sjezdovce Superstar už šestkrát vyhrála slalom, při posledním ročníku v listopadu 2024 tam ale těžce upadla ve druhém kole obřího slalomu.
Dvacetiletá Lara Colturiová vystoupila na stupně vítězů ve všech třech dosavadních závodech sezony. V obřím slalomu v Söldenu i ve slalomu v Levi skončila druhá. Ve slalomu v Gurglu pak vybojovala první vítězství v kariéře a zároveň první triumf Albánie ve Světovém poháru v alpském lyžování. Do Killingtonu přijíždí jako lídryně celkového pořadí.
Mezi další hlavní postavy víkendu patří:
- Julia Scheibová (Rakousko) – obhájkyně malého křišťálového glóbu za obří slalom. Úvodní závod v Söldenu po pádu nedokončila.
- Paula Moltzanová (USA) – v obřím slalomu v Söldenu porazila Colturiovou o jedinou setinu sekundy.
- Emma Aicherová (Německo) – třetí v obřím slalomu v Söldenu a vítězka slalomu v Levi.
- Sara Hectorová (Švédsko) – při posledním ročníku v Killingtonu v roce 2024 vyhrála obří slalom.
- Camille Rastová (Švýcarsko) – v Killingtonu v roce 2024 vyhrála slalom a připsala si první vítězství ve Světovém poháru.
Sjezdovka Superstar a areál Killington
Killington leží v pohoří Green Mountains v americkém Vermontu. Středisko s přezdívkou „The Beast of the East“ nabízí 155 sjezdovek a 19 lanovek a vleků. Světový pohár v alpském lyžování žen hostí podeváté, poprvé se tu závodilo v roce 2016. Loni se závody přesunuly do Copper Mountain kvůli instalaci nové šestisedačkové lanovky Superstar Six. killington.com
|Parametry trati Superstar
|Obří slalom
|Slalom
|Nadmořská výška startu
|1 128 m
|980 m
|Nadmořská výška cíle
|780 m
|780 m
|Převýšení
|348 m
|200 m
Kde sledovat SP v Killingtonu živě?
Všechna čtyři kola nabídne živě ČT sport Plus v iVysílání. Sobotní přenosy obřího slalomu začnou v 15:25 a 18:20, nedělní přenosy slalomu v 16:25 a 19:25. Druhé kolo sobotního obřího slalomu poběží od 18:20 také na stanici ČT sport.
Eurosport 1 má v programu druhá kola obou závodů, v sobotu od 18:15 a v neděli od 19:30. Online je stanice dostupná na HBO Max s doplňkem Sport.