|SP v alpském lyžování Gurgl 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|21. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Hochgurgl, Tyrolsko, Rakousko
|Sjezdovka:
|Kirchenkar
|Disciplína:
|Slalom (ženy a muži)
|Kde sledovat (TV):
|Eurosport 1
Program SP v alpském lyžování Gurgl 2026
Oba závodní dny mají stejný časový harmonogram. V sobotu 21. listopadu se představí ženy, v neděli 22. listopadu je vystřídají muži. První kola začínají v 10:30, druhá jsou na programu od 13:30.
|Den
|Čas (SEČ)
|Disciplína
|Sobota 21. 11.
|10:30
|Slalom ženy – 1. kolo
|13:30
|Slalom ženy – 2. kolo
|Neděle 22. 11.
|10:30
|Slalom muži – 1. kolo
|13:30
|Slalom muži – 2. kolo
Favoritky slalomu žen a kurzy
Největší favoritkou sobotního slalomu je podle bookmakerů Němka Emma Aicherová (3,50), která před týdnem vyhrála úvodní závod sezony v Levi. Mezi hlavní soupeřky patří Albánka Lara Colturiová (4,35), jež v Gurglu obsadila v posledních dvou letech shodně druhé místo a stále čeká na premiérové vítězství ve Světovém poháru, a Švýcarka Camille Rastová (4,50). Po zranění se na závodní svahy vrací také Slovenka Petra Vlhová, na jejíž vítězství je vypsán kurz 21,00.
|Lyžařka
|Kurz na vítězství (SynotTip)
|Emma Aicherová
|3,50
|Lara Colturiová
|4,35
|Camille Rastová
|4,50
|Katharina Truppeová
|11,00
|Wendy Holdenerová
|11,00
|Paula Moltzanová
|11,00
|Zrinka Ljutićová
|13,00
|Anna Swenn-Larssonová
|15,00
|Lena Dürrová
|21,00
|Petra Vlhová
|21,00
|Dženifera Ģērmaneová
|34,00
|Marion Chevrierová
|51,00
|Sara Hectorová
|51,00
|Katharina Huberová
|51,00
|Cornelia Öhlundová
|67,00
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Program SP v alpském lyžování 2026/27: Kalendář závodů, výsledky, Češi
Favorité slalomu mužů a kurzy
Největším favoritem nedělního slalomu je brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen (3,00), který vstoupil do sezony 2026/27 vítězstvím v obřím slalomu v Söldenu i následném slalomu v Levi. Mezi jeho hlavní soupeře patří Švýcar Loïc Meillard (4,75), vítěz z Gurglu z roku 2024 Clément Noël (6,00) a Nor Atle Lie McGrath (6,00), který zde v posledních dvou letech shodně obsadil třetí místo. Překvapivé loňské prvenství obhajuje Francouz Paco Rassat (10,00).
|Lyžař
|Kurz na vítězství (SynotTip)
|Lucas Pinheiro Braathen
|3,00
|Loïc Meillard
|4,75
|Clément Noël
|6,00
|Atle Lie McGrath
|6,00
|Paco Rassat
|10,00
|Timon Haugan
|15,00
|Henrik Kristoffersen
|21,00
|Tanguy Nef
|21,00
|Eduard Hallberg
|21,00
|Armand Marchant
|26,00
|Manuel Feller
|34,00
|Alex Vinatzer
|34,00
|Linus Strasser
|34,00
|Fabio Gstrein
|34,00
|Fabian Ax Swartz
|34,00
Sjezdovka Kirchenkar a areál Gurgl
Rakouské středisko Obergurgl-Hochgurgl leží v tyrolském údolí Ötztal v nadmořské výšce 1 800 až 3 080 metrů a díky vysoké poloze nabízí velmi dobré sněhové podmínky. Světový pohár v alpském lyžování sem zavítá počtvrté, poprvé se v Gurglu závodilo 18. listopadu 2023. Slalomová trať Kirchenkar končí přibližně 320 metrů nad komplexem Top Mountain Crosspoint.
- Nadmořská výška startu: 2 475 m
- Nadmořská výška cíle: 2 265 m
- Převýšení: 210 m
- Délka trati: 548 m
- Minimální sklon: 18 %
- Maximální sklon: 62 %
- Průměrný sklon: 38,3 %
Historie vítězů v Gurglu
Ženské slalomy v Gurglu dosud ovládla výhradně Američanka Mikaela Shiffrinová. V obou ročnících za ní skončily ve stejném pořadí Lara Colturiová a Camille Rastová. Mužské závody naopak přinesly ve třech dosavadních ročnících tři různé vítěze.
|Rok
|Vítěz (Muži)
|Vítězka (Ženy)
|2025
|Paco Rassat (Francie)
|Mikaela Shiffrinová (USA)
|2024
|Clément Noël (Francie)
|Mikaela Shiffrinová (USA)
|2023
|Manuel Feller (Rakousko)
|nejelo se
Kde sledovat SP v alpském lyžování v Gurglu živě?
Všechna čtyři závodní kola ze sobotního slalomu žen i nedělního slalomu mužů nabídne v přímých přenosech televizní stanice Eurosport 1. Online přenosy jsou pro předplatitele dostupné také na streamovací platformě Max.