|SP v alpském lyžování Copper Mountain 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|28. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Copper Mountain, Colorado, USA
|Sjezdovka:
|Rosi’s Run (West Encore / Rosi’s Race Arena)
|Disciplíny:
|Super-G (muži), obří slalom (muži)
|Kde sledovat (TV):
|ČT sport, Eurosport 1
Program SP v alpském lyžování Copper Mountain
Severoamerická část Světového poháru mužů začne v sobotu večer českého času superobřím slalomem. Program v Copper Mountain uzavře v neděli dvoukolový obří slalom.
|Den
|Čas (SEČ)
|Disciplína
|Sobota 28. 11.
|19:45
|Super-G muži
|Neděle 29. 11.
|18:00
|Obří slalom muži – 1. kolo
|21:00
|Obří slalom muži – 2. kolo
Kde sledovat SP v Copper Mountain živě?
Sobotní super-G odvysílá živě ČT sport od 19:35. V neděli nabídne od 20:35 sestřih prvního kola obřího slalomu a od 20:50 přímý přenos druhého kola. První kolo můžete sledovat živě od 17:55 na ČT sport Plus v iVysílání.
Favorité a kurzy na sobotní Super-G
Největším favoritem úvodního super-G sezony je podle bookmakerů Švýcar Marco Odermatt, který v této disciplíně získal malý křišťálový glóbus čtyřikrát za sebou. V Copper Mountain vyhrál už loni, kdy porazil Rakušana Vincenta Kriechmayra o osm setin sekundy a mistra světa Raphaela Haasera o třináct.
Nejblíž má podle kurzů k Odermattovi jeho krajan Franjo von Allmen. Mezi další favority patří Kriechmayr, Haaser a Ital Giovanni Franzoni.
|Lyžař
|Kurz na vítězství
|Umístění do 3. místa
|Marco Odermatt (Švýcarsko)
|2,80
|1,56
|Franjo von Allmen (Švýcarsko)
|5,05
|2,13
|Vincent Kriechmayr (Rakousko)
|7,10
|2,75
|Giovanni Franzoni (Itálie)
|9,90
|3,60
|Raphael Haaser (Rakousko)
|9,95
|3,65
|Dominik Paris (Itálie)
|11,90
|4,25
|Cyprien Sarrazin (Francie)
|11,90
|4,30
|Stefan Rogentin (Švýcarsko)
|17,00
|6,05
|Alexis Monney (Švýcarsko)
|20,00
|7,10
|Fredrik Møller (Norsko)
|25,00
|8,70
|Stefan Babinsky (Rakousko)
|25,50
|8,75
|Nils Allègre (Francie)
|30,00
|10,40
|Ryan Cochran-Siegle (USA)
|30,00
|10,40
|Stefan Eichberger (Rakousko)
|30,00
|10,40
|Marco Schwarz (Rakousko)
|34,50
|12,00
Obří slalom
V nedělním obřím slalomu bude chtít Lucas Pinheiro Braathen navázat na vítězství ze Söldenu. Brazilský reprezentant, úřadující olympijský šampion a držitel malého křišťálového glóbu v této disciplíně, vyhrál říjnový úvod sezony o 48 setin sekundy před Loïcem Meillardem a o 49 setin před Marcem Odermattem.
Odermatt loni v Copper Mountain zajel nejrychlejší druhý mezičas, první kolo ale nedokončil. Závod vyhrál Rakušan Stefan Brennsteiner před Henrikem Kristoffersenem a Filipem Zubčićem. Ve 34 letech si tak připsal první vítězství ve Světovém poháru.
Sjezdovka Rosi’s Run a areál Copper Mountain
Copper Mountain leží v coloradských Skalistých horách asi 120 kilometrů západně od Denveru. Středisko funguje od roku 1972 a na začátku zimy slouží americké reprezentaci jako tréninková základna pro sjezd a super-G. Mužský Světový pohár se sem loni vrátil poprvé od roku 1976. Tehdy v Copper Mountain vyhrála oba ženské závody, slalom i obří slalom, Němka Rosi Mittermaierová, po níž nese sjezdovka jméno.
|Parametry trati
|Super-G
|Obří slalom
|Nadmořská výška startu
|3 519 m
|3 410 m
|Nadmořská výška cíle
|2 988 m
|2 988 m
|Převýšení
|531 m
|422 m
|Délka trati
|1 800 m
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