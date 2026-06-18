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Slovak Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Kamil Jurek
  11:05
Šipkařská série turnajů PDC European Tour míří poprvé na Slovensko, od 19. do 21. června 2026 se hraje v Bratislavě. Přečtěte si, kde turnaj sledovat, kdo si zahraje a jak je to se vstupenkami.

Český šipkař Karel Sedláček nebude na Slovak Darts Open 2026 chybět | foto: AP

Slovak Darts Open 2026 - informace
Datum:19. – 21. června 2026
Místo:Bratislava, Slovensko
Češi:Karel Sedláček
Kde sledovat:Sport 1

Slovak Darts Open 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Devátým z patnácti podniků šipkařské PDC Evropské Tour je akce v bratislavské Incheba Expo Areně. Celkem se představí 48 šipkařů, nechybí hráči světové špičky. Češi můžou fandit i Karlu Sedláčkovi.

Nasazená šestnáctka je nalosovaná až do 2. kola, zbytek musí absolvovat i kolo první. Od začátku se hraje vyřazovací pavouk podle pravidel 501 se zavíráním na double.

Na kolik legů se zápasy hrají?

  • 1. kolo až čtvrtfinále: 6 vítězných legů (best of 11)
  • semifinále: 7 vítězných legů (best of 13)
  • finále: 8 vítězných legů (best of 15)

Šipky v Bratislavě 2026: program, výsledky, pavouk

Karel Sedláček se na turnaj dostal podle žebříčku Pro Tour, uvidíme jej tedy hned v 1. kole, které se celé odehraje v pátek 19. června.

Druhé kolo uvidíme v sobotu a celý turnaj vyvrcholí v neděli.

Slovak Darts Open 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
Karel Sedláček19.6.,

PDC Slovensko 2026: seznam hráčů

Fanouškům šipek neudělali radost nedávní vítězové World Cup of Darts, Luke Littler a Luke Humphries. Světová jednička a dvojka na Slovensko nepřicestují.

To ale neznamená, že nebudou k vidění skvělé šipky, z elitní desítky žebříčku už totiž nedorazí pouze Josh Rock.

Sestavu doplní 4 domácí hráči z národní kvalifikace, která je v plánu na čtvrtek 18. června.

Nasazení hráči Slovak Darts Open 2026

  1. Gian van Veen (Nizozemsko)
  2. Michael van Gerwen (Nizozemsko)
  3. Jonny Clayton (Wales)
  4. James Wade (Anglie)
  5. Gerwyn Price (Wales)
  6. Danny Noppert (Nizozemsko)
  7. Stephen Bunting (Anglie)
  8. Gary Anderson (Skotsko)
  9. Chris Dobey (Anglie)
  10. Ryan Searle (Anglie)
  11. Nathan Aspinall (Anglie)
  12. Ross Smith (Anglie)
  13. Wessel Nijman (Nizozemsko)
  14. Jermaine Wattimena (Nizozemsko)
  15. Martin Schindler (Německo)
  16. Mike De Decker (Belgie)

Kompletní startovní listinu všech hráčů najdete například zde.

Nizozemský šipkař Michael van Gerwen slaví v semifinále MS.

Kde sledovat šipky Slovak Darts Open 2026 live: přímé přenosy online

O přímé přenosy ze šipkařských akcí se většinou stará Nova Sport, pro slovenský turnaj jde ale o výjimku a zápasy si spustíte na Sport 1.

Tento kanál mají ve svých nabídkách prakticky všichni známí poskytovatelé, tedy Telly, Vodafone, Oneplay, Magenta TV či Skylink.

Vstupenky na PDC v Bratislavě 2026, cena lístků

Fanoušci šipek si mohou do Incheba – Expo Areny koupit vstupenky, ceny začínají už na 15 € (přibližně 360 Kč). Na finálový den jsou dražší.

Lístky koupíte na slovenském Ticketportalu zde.

Šipkám dál vládne Littler. Fenomenální mladík ve finále MS suverénně obhájil titul

Prize money a odměny pro Slovak Darts Open

Turnaje série PDC European Tour dostaly pro letošní ročník navýšené odměny, celkem se rozdělí 230 000 britských liber (zhruba 6,4 milionů korun).

Šampion si přijde na necelý milion, další odměny najdete níže:

  • vítěz: 35 000 liber
  • finalista: 15 000 liber
  • semifinalista: 10 000 liber
  • čtvrtfinalista: 8 000 liber
  • osmifinalista: 5 000 liber
  • účastník 2. kola: 3 500 liber
  • účastník 1. kola: 2 000 liber
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