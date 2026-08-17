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Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Kamil Jurek
  17:51

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Chris Sargeant ČTK

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat i české hráče.
Šipkařské turnaje 2026
Termín:leden – prosinec 2026
Dějiště:po celém světě
Češi:Karel Sedláček, Adam Gawlas
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Tipsport, Fortuna, Chance

PDC turnaje 2026 v šipkách: dělení do kategorií

Professional Darts Corporation (PDC) má během celé sezony na starosti organizaci mnoha turnajů. Konají se prakticky po celý kalendářní rok a dělí se do několika kategorií.

Nejprestižnější jsou tzv. Majory, které zahrnují ty největší akce, včetně Mistrovství světa. Patří zde také seriál World Series of Darts nebo prestižní Premier League.

Dále je to ProTour a podniky sekundární úrovně, kterých se účastní hlavně hráči bez profesionální karty. Patří zde i akce výhradně pro ženy.

  • Majory, televizní turnaje – celkem 17 turnajů
  • PDC ProTour – European Tour (15 turnajů) a Players Championship (34)
  • PDC secondary tours – Challenge Tour (24), Development Tour (24), Women’s Series (24)

Narazit lze i na turnaje regionálních/kontinentálních úrovní, ty už ale přímo neorganizuje PDC.

Šipkařské majory PDC 2026: televizní akce

V následující tabulce najdete kompletní přehled těch největších turnajů v šipkách, včetně vítězů.

Po kliknutí na jednotlivý turnaj se dostanete na jeho detail s programem a výsledky. Sezonu tradičně zahajuje Mistrovství světa, které se koná na přelomu kalendářních let.

Šipkařské PDC turnaje 2026 – majory
TurnajTermínVítěz
Mistrovství světa v šipkách11. 12. – 3. 1.L. Littler
Bahrain Darts Masters15. – 16. 1.M. van Gerwen
Saudi Arabia Darts Masters19. – 20. 1.L. Littler
World Masters29. 1. – 1. 2.L. Littler
Premier League Darts5. 2. – 28. 5.L. Littler
UK Open6. – 8. 3.L. Littler
Nordic Darts Masters5. – 6. 6.M. van Gerwen
World Cup of Darts (týmy)11. – 14. 6.Anglie
US Darts Masters25. – 26. 6.L. Humphries
World Matchplay18. – 26. 7.L. Littler
New Zealand Darts Masters14. – 15. 8.J. Clayton
Australian Darts Masters21. – 22. 8.
World Series of Darts Finals17. – 20. 9.
World Grand Prix28. 9. – 4. 10.
Mistrovství Evropy v šipkách22. – 25. 10.
Grand Slam of Darts14. – 22. 11.
Players Championship Finals27. – 29. 11.

Kde sledovat šipky dnes živě? Přenosy v TV i online streamy

Šipkařské turnaje vysílá v televizi už řadu let kanál Nova Sport 2. Je však placený, najdete ho mimo jiné v nabídkách Telly, Skylinku a samozřejmě Oneplay.

Dobrou zprávou je skvělé pokrytí turnajů od sázkových kanceláří:

Luke Humphries se raduje ve finále šipkařského mistrovství světa.

PDC European Tour 2026: v kalendáři i Czech Darts Open v Praze

V rámci Evropské Tour je v roce 2026 na programu celkem patnáct turnajů – poprvé je dějištěm Polsko a Slovensko. Patří zde ale i česká zastávka, Czech Darts Open se tentokrát koná na začátku září jako 12. turnaj v řadě.

PDC European Tour 2026 – turnaje
Turnaj, místoTermínVítěz
Poland Darts Open, Krakov20. – 22. 2.L. Littler
European Darts Trophy, Göttingen13. – 15. 3.W. Nijman
Belgian Darts Open, Wieze20. – 22. 3.L. Humphries
German Darts Grand Prix, Mnichov4. – 6. 4.N. Aspinall
European Darts Grand Prix, Sindelfingen17. – 19. 4.G. Price
Austrian Darts Open, Graz8. – 10. 5.J. Rock
International Darts Open, Riesa22. – 24. 5.R. Smith
Baltic Sea Darts Open, Kiel29. – 31. 5.L. Woodhouse
Slovak Darts Open, Bratislava19. – 21. 6.W. Nijman
European Darts Open, Leverkusen10. – 12. 7.K. Ratajski
Hungarian Darts Trophy, Budapešť28. – 30. 8.
Czech Darts Open, Praha4. – 6. 9.
Flanders Darts Trophy, Antverpy11. – 13. 9.
Swiss Darts Trophy, Basilej9. – 11. 10.
Dutch Darts Championship, Maastricht16. – 18. 10.

Čeští šipkaři v PDC: Karel Sedláček a Adam Gawlas

Na turnajích PDC mohou čeští fanoušci aktuálně fandit hned dvěma hráčům, kteří vlastní profesionální kartu a účastní se velkých akcí.

Karel Sedláček („Zlej Kája“) je zkušenější, šipky hraje už od roku 1995. Kartu poprvé vybojoval v sezoně 2020 a až na roční pauzu se mu daří mezi profesionály zůstávat. Největší úspěchy zaznamenal na turnajích Evropské série a Players Championship, dal o sobě vědět také čtvrtfinálovou účastí na týmovém World Cup of Darts.

Adam Gawlas („Flawlas“) vlétl mezi profesionály ve svých 19 letech, kartu od té doby nevlastnil pouze na jednu sezonu. Největším úspěchem je jednoznačně semifinále UK Open (2023), zároveň se stal prvním českým šipkařem v historii, který vyhrál zápas na Mistrovství světa. Je také finalistou juniorského MS (2019).

PDC Order of Merit 2026 – žebříček šipkařů

Stejně jako například v tenisu či jiných sportech, i šipkaři mají svůj světový žebříček. Pořadí však není sestavováno podle získaných bodů, ale na základě vyhraných peněz z prize money za poslední 2 roky.

Podle žebříčku se poté rozhoduje o nasazení do turnajů, své pořadí mají také Pro Tour, European Tour a všechny další kategorie.

Žebříček PDC Order of Merit (k 31. 7. 2026)
#HráčPeníze
1.Luke Littler3 127 000 £
2.Gian van Veen1 002 750 £
3.Luke Humphries1 000 500 £
4.Gerwyn Price722 500 £
5.Jonny Clayton681 500 £
6.James Wade654 750 £
7.Michael van Gerwen645 000 £
8.Josh Rock622 000 £
9.Stephen Bunting613 250 £
10.Danny Noppert599 750 £
57.Karel Sedláček144 500 £
103.Adam Gawlas25 750 £
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