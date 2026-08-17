|Termín:
|leden – prosinec 2026
|Dějiště:
|po celém světě
|Češi:
|Karel Sedláček, Adam Gawlas
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Tipsport, Fortuna, Chance
PDC turnaje 2026 v šipkách: dělení do kategorií
Professional Darts Corporation (PDC) má během celé sezony na starosti organizaci mnoha turnajů. Konají se prakticky po celý kalendářní rok a dělí se do několika kategorií.
Nejprestižnější jsou tzv. Majory, které zahrnují ty největší akce, včetně Mistrovství světa. Patří zde také seriál World Series of Darts nebo prestižní Premier League.
Dále je to ProTour a podniky sekundární úrovně, kterých se účastní hlavně hráči bez profesionální karty. Patří zde i akce výhradně pro ženy.
- Majory, televizní turnaje – celkem 17 turnajů
- PDC ProTour – European Tour (15 turnajů) a Players Championship (34)
- PDC secondary tours – Challenge Tour (24), Development Tour (24), Women’s Series (24)
Narazit lze i na turnaje regionálních/kontinentálních úrovní, ty už ale přímo neorganizuje PDC.
Šipkařské majory PDC 2026: televizní akce
V následující tabulce najdete kompletní přehled těch největších turnajů v šipkách, včetně vítězů.
Po kliknutí na jednotlivý turnaj se dostanete na jeho detail s programem a výsledky. Sezonu tradičně zahajuje Mistrovství světa, které se koná na přelomu kalendářních let.
|Turnaj
|Termín
|Vítěz
|Mistrovství světa v šipkách
|11. 12. – 3. 1.
|L. Littler
|Bahrain Darts Masters
|15. – 16. 1.
|M. van Gerwen
|Saudi Arabia Darts Masters
|19. – 20. 1.
|L. Littler
|World Masters
|29. 1. – 1. 2.
|L. Littler
|Premier League Darts
|5. 2. – 28. 5.
|L. Littler
|UK Open
|6. – 8. 3.
|L. Littler
|Nordic Darts Masters
|5. – 6. 6.
|M. van Gerwen
|World Cup of Darts (týmy)
|11. – 14. 6.
|Anglie
|US Darts Masters
|25. – 26. 6.
|L. Humphries
|World Matchplay
|18. – 26. 7.
|L. Littler
|New Zealand Darts Masters
|14. – 15. 8.
|J. Clayton
|Australian Darts Masters
|21. – 22. 8.
|World Series of Darts Finals
|17. – 20. 9.
|World Grand Prix
|28. 9. – 4. 10.
|Mistrovství Evropy v šipkách
|22. – 25. 10.
|Grand Slam of Darts
|14. – 22. 11.
|Players Championship Finals
|27. – 29. 11.
Kde sledovat šipky dnes živě? Přenosy v TV i online streamy
Šipkařské turnaje vysílá v televizi už řadu let kanál Nova Sport 2. Je však placený, najdete ho mimo jiné v nabídkách Telly, Skylinku a samozřejmě Oneplay.
Dobrou zprávou je skvělé pokrytí turnajů od sázkových kanceláří:
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PDC European Tour 2026: v kalendáři i Czech Darts Open v Praze
V rámci Evropské Tour je v roce 2026 na programu celkem patnáct turnajů – poprvé je dějištěm Polsko a Slovensko. Patří zde ale i česká zastávka, Czech Darts Open se tentokrát koná na začátku září jako 12. turnaj v řadě.
|Turnaj, místo
|Termín
|Vítěz
|Poland Darts Open, Krakov
|20. – 22. 2.
|L. Littler
|European Darts Trophy, Göttingen
|13. – 15. 3.
|W. Nijman
|Belgian Darts Open, Wieze
|20. – 22. 3.
|L. Humphries
|German Darts Grand Prix, Mnichov
|4. – 6. 4.
|N. Aspinall
|European Darts Grand Prix, Sindelfingen
|17. – 19. 4.
|G. Price
|Austrian Darts Open, Graz
|8. – 10. 5.
|J. Rock
|International Darts Open, Riesa
|22. – 24. 5.
|R. Smith
|Baltic Sea Darts Open, Kiel
|29. – 31. 5.
|L. Woodhouse
|Slovak Darts Open, Bratislava
|19. – 21. 6.
|W. Nijman
|European Darts Open, Leverkusen
|10. – 12. 7.
|K. Ratajski
|Hungarian Darts Trophy, Budapešť
|28. – 30. 8.
|Czech Darts Open, Praha
|4. – 6. 9.
|Flanders Darts Trophy, Antverpy
|11. – 13. 9.
|Swiss Darts Trophy, Basilej
|9. – 11. 10.
|Dutch Darts Championship, Maastricht
|16. – 18. 10.
Čeští šipkaři v PDC: Karel Sedláček a Adam Gawlas
Na turnajích PDC mohou čeští fanoušci aktuálně fandit hned dvěma hráčům, kteří vlastní profesionální kartu a účastní se velkých akcí.
Karel Sedláček („Zlej Kája“) je zkušenější, šipky hraje už od roku 1995. Kartu poprvé vybojoval v sezoně 2020 a až na roční pauzu se mu daří mezi profesionály zůstávat. Největší úspěchy zaznamenal na turnajích Evropské série a Players Championship, dal o sobě vědět také čtvrtfinálovou účastí na týmovém World Cup of Darts.
Adam Gawlas („Flawlas“) vlétl mezi profesionály ve svých 19 letech, kartu od té doby nevlastnil pouze na jednu sezonu. Největším úspěchem je jednoznačně semifinále UK Open (2023), zároveň se stal prvním českým šipkařem v historii, který vyhrál zápas na Mistrovství světa. Je také finalistou juniorského MS (2019).
PDC Order of Merit 2026 – žebříček šipkařů
Stejně jako například v tenisu či jiných sportech, i šipkaři mají svůj světový žebříček. Pořadí však není sestavováno podle získaných bodů, ale na základě vyhraných peněz z prize money za poslední 2 roky.
Podle žebříčku se poté rozhoduje o nasazení do turnajů, své pořadí mají také Pro Tour, European Tour a všechny další kategorie.
|#
|Hráč
|Peníze
|1.
|Luke Littler
|3 127 000 £
|2.
|Gian van Veen
|1 002 750 £
|3.
|Luke Humphries
|1 000 500 £
|4.
|Gerwyn Price
|722 500 £
|5.
|Jonny Clayton
|681 500 £
|6.
|James Wade
|654 750 £
|7.
|Michael van Gerwen
|645 000 £
|8.
|Josh Rock
|622 000 £
|9.
|Stephen Bunting
|613 250 £
|10.
|Danny Noppert
|599 750 £
|57.
|Karel Sedláček
|144 500 £
|103.
|Adam Gawlas
|25 750 £