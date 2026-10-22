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Sedláček vs. Smith v TV: Kurzy a kde sledovat šipky dnes živě

Kamil Jurek
  9:45

Karel Sedláček vypadl na mistrovství světa v Londýně hned v prvním kole. | foto: AP

Šipkař Karel Sedláček se po čtyřech letech představí na Mistrovství Evropy, v 1. kole jej dnes čeká neoblíbený Ross Smith. Podaří se mu konečně zvítězit? Sledujte přímý přenos online, hraje se od 22:40.

Kdy a kde sledovat Karla Sedláčka dnes (22. 10.) živě: live stream online

Karel Sedláček se na poslední chvíli probojoval na prestižní Mistrovství Evropy v šipkách, jako dvaatřicátý hráč si zahraje s nejvýše nasazeným Rossem Smithem. Zápas by měl začít ve čtvrtek 22. října od 22:40, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Sedláček – Smith na ME v šipkách 2026
Datum:čtvrtek 22. října 2026 od 22:40
Fáze:1. kolo
Dějiště:Westfalenhallen, Dortmund
Vzájemné zápasy:6:0 pro Smitha
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdete přenos na Nova Sportu 2, tento placený kanál má v nabídce spoustu poskytovatelů (Oneplay, Magenta TV, Telly, Vodafone TV, CANAL+).

Kurzy na Sedláčka na European Darts Championship 2026

Zajímavé kurzy

  • 9,5 a více legů: 1,85
  • Sedláček více 180: 2,76
  • zavření na 170: 10,44

Bookmakeři Synot Tipu sice vidí Sedláčka jako outsidera, vzhledem k jeho výkonům z poslední doby ale ne až tak výrazného – je na něj kurz okolo 2,40.

Ross Smith je momentálně 12. šipkařem světa, má dobrou sezonu a na dnešního soupeře umí, i proto je na něj vypsán kurz kolem 1,55.

Sedláček se na ME dostal jako poslední

Karel Sedláček letos hraje pravděpodobně své nejlepší šipky v kariéře. Podařilo se mu vyhrát svůj první PDC rankingový titul v kariéře, na což nedávno navázal čtvrtfinálovou účastí na Evropské Tour ve Švýcarsku.

Posledně se představil na Dutch Darts Championship – ve 2. kole sice těsně nestačil na Schindlera, i tak mu to ale ke kvalifikaci na ME nakonec stačilo. Evropský šampionát si zahraje po čtyřech letech, tehdy vypadl hned v úvodu proti Michaelu Smithovi.

S momentální formou a rozpoložením by mohl pořádně potrápit i Rosse Smithe, přestože ho z dosavadních 6 zápasů ani jednou neporazil. Poslední duel je ale už osm měsíců starý.

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Smith ovládl celkové pořadí Evropské Tour

Ross Smith letos také zažívá podařený rok. Dokázal ovládnout dva podniky Evropské Tour a být v dalších dvou finále, díky čemuž skončil první na žebříčku a je zde nasazenou jedničkou. K tomu zvítězil i na dvou menších akcích Players Championship.

Největší úspěch ale přišel na World Series of Darts Finals, kde si Smith poradil mimo jiné s van Veenem a Pricem a získal svou celkově druhou trofej na premiérových PDC turnajích. Ta první je právě z Mistrovství Evropy před čtyřmi lety.

Poslední dva turnaje nevyšly anglickému šipkaři dle představ, v rámci European Tour ve Švýcarsku i Nizozemsku nestačil ve druhých zápasech z pozice favorita na Suljoviče, respektive Searleho.

Jaká je aktuální forma obou šipkařů?

Sedláček a Smith – poslední turnaje
Sedláček
European Tour 152. kolo
European Tour 14čtvrtfinále
Players Championship 30vítěz
Smith
European Tour 15osmifinále
European Tour 14osmifinále
World Grand Prixosmifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Karel Sedláček je pro Rosse Smithe oblíbeným soupeřem. Ze šesti dosavadních zápasů totiž dokázal sedmatřicetiletý Angličan vyhrát všechny, byť byly některé velmi těsné. Je zajímavé, že se všechny uskutečnily v rámci série jednodenních turnajů Players Championship.

  • 24. 2. 2026: Smith (7:4)
  • 25. 8. 2025: Smith (6:1)
  • 21. 8. 2024: Smith (6:5)
  • 19. 3. 2024: Smith (6:3)
  • 19. 2. 2024: Smith (6:4)
  • 22. 10. 2021: Smith (6:2)
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