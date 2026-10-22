Kdy a kde sledovat Karla Sedláčka dnes (22. 10.) živě: live stream online
Karel Sedláček se na poslední chvíli probojoval na prestižní Mistrovství Evropy v šipkách, jako dvaatřicátý hráč si zahraje s nejvýše nasazeným Rossem Smithem. Zápas by měl začít ve čtvrtek 22. října od 22:40, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|čtvrtek 22. října 2026 od 22:40
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|Westfalenhallen, Dortmund
|Vzájemné zápasy:
|6:0 pro Smitha
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi najdete přenos na Nova Sportu 2, tento placený kanál má v nabídce spoustu poskytovatelů (Oneplay, Magenta TV, Telly, Vodafone TV, CANAL+).
Kurzy na Sedláčka na European Darts Championship 2026
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu sice vidí Sedláčka jako outsidera, vzhledem k jeho výkonům z poslední doby ale ne až tak výrazného – je na něj kurz okolo 2,40.
Ross Smith je momentálně 12. šipkařem světa, má dobrou sezonu a na dnešního soupeře umí, i proto je na něj vypsán kurz kolem 1,55.
Sedláček se na ME dostal jako poslední
Karel Sedláček letos hraje pravděpodobně své nejlepší šipky v kariéře. Podařilo se mu vyhrát svůj první PDC rankingový titul v kariéře, na což nedávno navázal čtvrtfinálovou účastí na Evropské Tour ve Švýcarsku.
Posledně se představil na Dutch Darts Championship – ve 2. kole sice těsně nestačil na Schindlera, i tak mu to ale ke kvalifikaci na ME nakonec stačilo. Evropský šampionát si zahraje po čtyřech letech, tehdy vypadl hned v úvodu proti Michaelu Smithovi.
S momentální formou a rozpoložením by mohl pořádně potrápit i Rosse Smithe, přestože ho z dosavadních 6 zápasů ani jednou neporazil. Poslední duel je ale už osm měsíců starý.
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Smith ovládl celkové pořadí Evropské Tour
Ross Smith letos také zažívá podařený rok. Dokázal ovládnout dva podniky Evropské Tour a být v dalších dvou finále, díky čemuž skončil první na žebříčku a je zde nasazenou jedničkou. K tomu zvítězil i na dvou menších akcích Players Championship.
Největší úspěch ale přišel na World Series of Darts Finals, kde si Smith poradil mimo jiné s van Veenem a Pricem a získal svou celkově druhou trofej na premiérových PDC turnajích. Ta první je právě z Mistrovství Evropy před čtyřmi lety.
Poslední dva turnaje nevyšly anglickému šipkaři dle představ, v rámci European Tour ve Švýcarsku i Nizozemsku nestačil ve druhých zápasech z pozice favorita na Suljoviče, respektive Searleho.
Jaká je aktuální forma obou šipkařů?
|Sedláček
|European Tour 15
|2. kolo
|European Tour 14
|čtvrtfinále
|Players Championship 30
|vítěz
|Smith
|European Tour 15
|osmifinále
|European Tour 14
|osmifinále
|World Grand Prix
|osmifinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Karel Sedláček je pro Rosse Smithe oblíbeným soupeřem. Ze šesti dosavadních zápasů totiž dokázal sedmatřicetiletý Angličan vyhrát všechny, byť byly některé velmi těsné. Je zajímavé, že se všechny uskutečnily v rámci série jednodenních turnajů Players Championship.
- 24. 2. 2026: Smith (7:4)
- 25. 8. 2025: Smith (6:1)
- 21. 8. 2024: Smith (6:5)
- 19. 3. 2024: Smith (6:3)
- 19. 2. 2024: Smith (6:4)
- 22. 10. 2021: Smith (6:2)