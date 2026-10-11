Kdy a kde sledovat Karla Sedláčka dnes (11. 10.) živě: live stream online
Šipkař Karel Sedláček má aktuálně skvělou formu, což potvrzuje i na Evropské tour ve Švýcarsku. Porazil už dva soupeře, nyní jej v neděli 11. října od 12:00 čeká Josh Rock, světový hráč číslo osm. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 11. října 2026 od 12:00
|Fáze:
|osmifinále
|Dějiště:
|St. Jakobshalle, Basilej, Švýcarsko
|Vzájemné zápasy:
|4:1 pro Rocka
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílá tento turnaj placený kanál Sport 2, najdete jej i na Oneplay nebo lze spustit stream prostřednictvím PDC TV.
Kurzy na Sedláčka v dnešním osmifinále Swiss Darts Trophy
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí tento duel poměrně vyrovnaně, kurz na Karla Sedláčka je totiž jen lehce nad hranicí 2,00.
Josh Rock je sice osmým šipkařem světa, momentálně se ale nenachází v optimální formě – i proto je kurz na jeho postup 1,75.
Sedláček se veze na vítězné vlně
Karel Sedláček letos sehrál několik podařených zápasů, to nejlepší si ale schoval na turnaj Players Championship 30 v Nizozemsku. Poradil si totiž se všemi sedmi soupeři, včetně Hety, Aspinalla nebo Dobeyho a ovládl podnik této série jako první Čech v historii.
Dodané sebevědomí už zužitkoval na aktuálním Swiss Darts Trophy, kde se dostal až jako náhradník. Proti Bialeckému zapsal průměr lehce nad 100, ještě cennější vítězství si připsal ve druhém kole proti nasazené jedenáctce Nijmanovi. I tento duel získal poměrem 6:4.
Vítězná šňůra tak nyní čítá už 9 zápasů a „Zlej Kája“ určitě není bez šance ani dnes, byť jej čeká papírově nejtěžší soupeř.
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Rock ve Švýcarsku těsně porazil Chisnalla
Josh Rock už má za sebou v šipkách řadu úspěchů – jen letos získal trofej na Evropské tour v Rakousku, došel do semifinále UK Open a poprvé si zahrál prestižní seriál Premier League.
Na posledních akcích ale nebyl v nejlepší formě – na Players Championship 29 vypadl v osmifinále, o den později hned v prvním kole a na úvodním soupeři skončil i na World Grand Prix.
Chuť si spravil až nyní ve Švýcarsku, proti Chisnallovi se ale pořádně nadřel – ztratil náskok 4:2 a nakonec rozhodoval až závěrečný jedenáctý leg. V něm si pomohl dvěma sehrávkami za 140, zápas uzavřel na 40.
Jaká je aktuální forma obou šipkařů?
|Sedláček
|2. kolo
|vs. Nijman (6:4)
|1. kolo
|vs. Bialecki (6:4)
|Rock
|2. kolo
|vs. Chisnall (6:5)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Karel Sedláček se s Joshem Rockem utkal už celkem pětkrát, ve vzájemné bilanci prohrává 1:4. Téměř vždy ale šlo o těsné zápasy, kde se rozhodovalo až v samotném závěru.
- 30. 8. 2025: Rock (6:5)
- 14. 4. 2025: Sedláček (6:5)
- 18. 3. 2025: Rock (6:5)
- 31. 10. 2024: Rock (6:4)
- 30. 10. 2024: Rock (6:2)