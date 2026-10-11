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Sedláček vs. Clayton v TV: Kurzy a kde sledovat šipky dnes živě

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  13:43

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa. | foto: AP

Karel Sedláček pokračuje ve skvělém tažení na Swiss Darts Trophy 2026. Po vítězství 6:2 nad světovou osmičkou Joshem Rockem postoupil do čtvrtfinále, ve kterém se v neděli 11. října utká s Velšanem Jonnym Claytonem. Zápas začíná v 18:00. Kde sledovat českého šipkaře živě a jaké jsou sázkové kurzy?

Kdy a kde sledovat Sedláčka dnes (11. 10.) živě: live stream online

Český šipkař Karel Sedláček má za sebou na Swiss Darts Trophy už tři vítězné zápasy. Po Sebastianu Białeckém a Wesselu Nijmanovi si v osmifinále poradil také s Joshem Rockem. V neděli 11. října od 18:00 jej čeká čtvrtfinálový duel proti Jonnymu Claytonovi.

Přímý přenos můžete sledovat prostřednictvím live streamu Tipsportu.

Sedláček – Clayton na Swiss Darts Trophy 2026
Datum:neděle 11. října 2026 od 18:00
Fáze:čtvrtfinále
Turnaj:PDC European Tour – Swiss Darts Trophy
Dějiště:St. Jakobshalle, Basilej, Švýcarsko
Formát:na 6 vítězných legů
Kde sledovat:Sport 2, Tipsport, PDCTV

V televizi vysílá tento turnaj placený kanál Sport 2, najdete jej i na Oneplay nebo lze spustit stream prostřednictvím PDC TV.

Kurzy na Sedláčka ve čtvrtfinále Swiss Darts Trophy

Karel Sedláček nastoupí proti dalšímu hráči světové špičky. Jonny Clayton patří mezi nasazené účastníky Swiss Darts Trophy, český reprezentant však v Basileji ukázal, že se dokáže prosadit i proti papírově silnějším soupeřům. Clayton je favoritem v kurzu 1,45, na Sedláčka lze vsadit v kurzu 2,71.

Sedláček vyřadil světovou osmičku Rocka

Karel Sedláček prožívá mimořádně povedené období. Na nedávném turnaji Players Championship 30 v Nizozemsku získal svůj premiérový titul na tomto okruhu a stal se prvním českým šipkařem, kterému se to podařilo.

Výbornou formu si přenesl také do Basileje, přestože se na Swiss Darts Trophy dostal až jako náhradník. V prvním kole zdolal Sebastiana Białeckého 6:4 a stejným výsledkem následně vyřadil nasazeného Wessela Nijmana.

Ještě výraznější úspěch přišel v nedělním osmifinále. Sedláček nastoupil proti Joshi Rockovi, osmému hráči světového žebříčku, a zvítězil přesvědčivě 6:2.

Český reprezentant tak prodloužil svou vítěznou sérii na deset zápasů a poprvé na letošním Swiss Darts Trophy postoupil mezi nejlepší osmičku.

Clayton ve Švýcarsku předvádí výborné výkony

Jonny Clayton patří k nejzkušenějším hráčům světové šipkařské špičky. Velšský reprezentant, přezdívaný The Ferret, vstoupil do Swiss Darts Trophy až ve druhém kole jako nasazená trojka.

V úvodním utkání si poradil s Maikem Kuivenhovenem jednoznačně 6:1. Zaujal vynikajícím tříšipkovým průměrem 108,81 bodu, kterým jen potvrdil své kvality.

Osmifinálový duel proti Robu Crossovi byl vyrovnanější, Clayton jej však zvládl poměrem 6:4 a zajistil si postup do večerního čtvrtfinále.

Jaká je aktuální forma obou šipkařů?

Sedláček a Clayton na Swiss Darts Trophy 2026Výsledek
Karel Sedláček
Osmifinále vs. Josh Rock6:2
2. kolo vs. Wessel Nijman6:4
1. kolo vs. Sebastian Białecki6:4
Jonny Clayton
Osmifinále vs. Rob Cross6:4
2. kolo vs. Maik Kuivenhoven6:1
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy: Sedláček – Clayton (H2H)

Předchozí vzájemné výsledky:
DatumTurnajZápasVýsledek
11. 7. 2026European TourClayton – Sedláček6:1
16. 6. 2026Players Championship 21Sedláček – Clayton5:6
8. 7. 2025Players Championship 20Sedláček – Clayton3:6
17. 6. 2025Players Championship 17Clayton – Sedláček4:6
21. 5. 2023Players Championship 12Clayton – Sedláček6:0
12. 3. 2023Players Championship 6Clayton – Sedláček6:3
2. 11. 2021Players Championship 28Clayton – Sedláček2:6
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