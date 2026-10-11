Kdy a kde sledovat Sedláčka dnes (11. 10.) živě: live stream online
Český šipkař Karel Sedláček má za sebou na Swiss Darts Trophy už tři vítězné zápasy. Po Sebastianu Białeckém a Wesselu Nijmanovi si v osmifinále poradil také s Joshem Rockem. V neděli 11. října od 18:00 jej čeká čtvrtfinálový duel proti Jonnymu Claytonovi.
Přímý přenos můžete sledovat prostřednictvím live streamu Tipsportu.
|Datum:
|neděle 11. října 2026 od 18:00
|Fáze:
|čtvrtfinále
|Turnaj:
|PDC European Tour – Swiss Darts Trophy
|Dějiště:
|St. Jakobshalle, Basilej, Švýcarsko
|Formát:
|na 6 vítězných legů
|Kde sledovat:
|Sport 2, Tipsport, PDCTV
V televizi vysílá tento turnaj placený kanál Sport 2, najdete jej i na Oneplay nebo lze spustit stream prostřednictvím PDC TV.
Kurzy na Sedláčka ve čtvrtfinále Swiss Darts Trophy
Karel Sedláček nastoupí proti dalšímu hráči světové špičky. Jonny Clayton patří mezi nasazené účastníky Swiss Darts Trophy, český reprezentant však v Basileji ukázal, že se dokáže prosadit i proti papírově silnějším soupeřům. Clayton je favoritem v kurzu 1,45, na Sedláčka lze vsadit v kurzu 2,71.
Sedláček vyřadil světovou osmičku Rocka
Karel Sedláček prožívá mimořádně povedené období. Na nedávném turnaji Players Championship 30 v Nizozemsku získal svůj premiérový titul na tomto okruhu a stal se prvním českým šipkařem, kterému se to podařilo.
Výbornou formu si přenesl také do Basileje, přestože se na Swiss Darts Trophy dostal až jako náhradník. V prvním kole zdolal Sebastiana Białeckého 6:4 a stejným výsledkem následně vyřadil nasazeného Wessela Nijmana.
Ještě výraznější úspěch přišel v nedělním osmifinále. Sedláček nastoupil proti Joshi Rockovi, osmému hráči světového žebříčku, a zvítězil přesvědčivě 6:2.
Český reprezentant tak prodloužil svou vítěznou sérii na deset zápasů a poprvé na letošním Swiss Darts Trophy postoupil mezi nejlepší osmičku.
Clayton ve Švýcarsku předvádí výborné výkony
Jonny Clayton patří k nejzkušenějším hráčům světové šipkařské špičky. Velšský reprezentant, přezdívaný The Ferret, vstoupil do Swiss Darts Trophy až ve druhém kole jako nasazená trojka.
V úvodním utkání si poradil s Maikem Kuivenhovenem jednoznačně 6:1. Zaujal vynikajícím tříšipkovým průměrem 108,81 bodu, kterým jen potvrdil své kvality.
Osmifinálový duel proti Robu Crossovi byl vyrovnanější, Clayton jej však zvládl poměrem 6:4 a zajistil si postup do večerního čtvrtfinále.
Jaká je aktuální forma obou šipkařů?
|Sedláček a Clayton na Swiss Darts Trophy 2026
|Výsledek
|Karel Sedláček
|Osmifinále vs. Josh Rock
|6:2
|2. kolo vs. Wessel Nijman
|6:4
|1. kolo vs. Sebastian Białecki
|6:4
|Jonny Clayton
|Osmifinále vs. Rob Cross
|6:4
|2. kolo vs. Maik Kuivenhoven
|6:1
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy: Sedláček – Clayton (H2H)
|Datum
|Turnaj
|Zápas
|Výsledek
|11. 7. 2026
|European Tour
|Clayton – Sedláček
|6:1
|16. 6. 2026
|Players Championship 21
|Sedláček – Clayton
|5:6
|8. 7. 2025
|Players Championship 20
|Sedláček – Clayton
|3:6
|17. 6. 2025
|Players Championship 17
|Clayton – Sedláček
|4:6
|21. 5. 2023
|Players Championship 12
|Clayton – Sedláček
|6:0
|12. 3. 2023
|Players Championship 6
|Clayton – Sedláček
|6:3
|2. 11. 2021
|Players Championship 28
|Clayton – Sedláček
|2:6