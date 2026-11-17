Kdy a kde sledovat Karla Sedláčka dnes (17. 11.) živě: live stream online
Karel Sedláček se ve druhém, a zároveň závěrečném skupinovém představení na Grand Slam of Darts 2026 pokusí napravit úvodní zaváhání, proti Nathanu Aspinallovi to ale bude mít těžké. Na řadu jdou dnes jako poslední, začít by se tedy mělo v úterý 17. listopadu od 22:55. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 17. listupadu 2026 od 22:55
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Wolverhampton, Anglie
|Vzájemné zápasy:
|6:2 pro Aspinalla
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy zajistí placený kanál Nova Sport 2, který získáte například u poskytovatelů Oneplay, Telly, Vodafone TV, CANAL+ nebo Magenta TV.
Kurzy na Sedláčka na Grand Slamu 2026
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Sedláček prohraje i tento zápas a s Grand Slamem se rozloučí. Odpovídá tomu vypsaný kurz kolem 2,90.
Aspinall v prvním duelu na Grand Slam of Darts zazářil a je výrazným favoritem i tentokrát, přestože poslední vzájemný duel prohrál. Kurz na jeho vítězství se pohybuje okolo 1,40.
Sedláček neudržel výrazné vedení
Karel Sedláček se na letošní Grand Slam dostal díky vyhranému turnaji Players Championship, stejně jako při loňské premiéře mu ale hrozí konec už ve skupině. Úvodní zápas přitom rozehrál skvěle.
Proti Kuivenhovenovi byl nejlepší český šipkař favoritem a v první polovině zápasu to potvrzoval, dostal se totiž do vedení 4:1. Vytoužený poslední leg ale získat nedokázal, nevyužil několik match darts a nizozemský hráč nabídnutou šanci využil a zápas otočil.
I přes zaváhání má stále Sedláček šanci na postup, Aspinalla ale dnes musí porazit maximálně 5:2. Ostatní výsledky posunou dále favorizovaného Angličana.
|
Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
Aspinall v úvodním duelu zazářil
Nathan Aspinall, který je momentálně jedenáctým hráčem světa, byl už před turnajem jasným favoritem na postup ze skupiny P, v úvodním duelu s Kivenhovenem to jenom potvrdil.
Ztratil sice úvodní leg, pak se ale rozjel a předváděl parádní šipky – zahrál čtyřikrát maximální počet, nejvýše zavřel 149 bodů, úspěšné zavírání 56 % a průměr na tři šipky se nakonec zastavil na čísle 111,68.
Anglický hráč tak má postup na dosah, stačí mu dnes uhrát 3 legy. Loni na Grand Slamu ze skupiny neprošel, v minulosti si ale na tomto turnaji zahrál i o titul – před čtyřmi lety ve finále prohrál s Michaelem Smithem.
Jaká je aktuální forma obou šipkařů?
|Sedláček
|skupina
|vs. Kuivenhoven (4:5)
|Aspinall
|skupina
|vs. Kuivenhoven (5:1)
Vzájemné zápasy (H2H)
Karel Sedláček si s Nathanem Aspinallem zahrál už celkem osmkrát, kromě Evropské Tour šlo hlavně o turnaje série Players Championship. Jediný letošní duel je právě z PC, konkrétně turnaje, který český šipkař celý vyhrál.
- 23. 9. 2026: Sedláček (6:3)
- 21. 11. 2025: Aspinall (6:3)
- 29. 10. 2025: Aspinall (6:4)
- 17. 2. 2025: Sedláček (6:3)
- 4. 9. 2022: Aspinall (6:4)
- 7. 5. 2022: Aspinall (6:2)
- 8. 7. 2021: Aspinall (6:5)
- 14. 9. 2020: Aspinall (6:0)