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Hlaváček, Portlík nebo někdo jiný? Kdo bude primátorem Prahy a jaké jsou kurzy

Autor:
  13:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Pražané v říjnových komunálních volbách rozhodnou o novém složení zastupitelstva, které následně zvolí primátora hlavního města. Kdo se o tento post uchází a jaké kurzy na jednotlivé kandidáty vypsaly sázkové kanceláře? Přinášíme přehled sedmi jmen, na která je aktuálně možné sázet.

Hlavní kandidáti podle sázkových kanceláří

Bookmakeři sázkových kanceláří Tipsport a Fortuna vypsali sedm jmen, na která si můžete vsadit. Za největší favority na primátorský post v Praze považují Petra Hlaváčka a Tomáše Portlíka. Na oba je kurz přibližně 1,9.

Kdo kandiduje v Praze? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Představení kandidátů a sázkové kurzy

Petr Hlaváček – kurz 1,8

Petr Hlaváček je lídrem pražského STAN a podle sázkových kanceláří jeden z hlavních favoritů. Architekt a urbanista působí jako náměstek pražského primátora pro územní rozvoj. V minulosti vedl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a do pražského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2018.

Témata v kampani: dostupné bydlení, rozvoj města, doprava a parkování.

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Tomáš Portlík – kurz 1,9

Tomáš Portlík vede kandidátku SPOLU pro Prahu a podle bookmakerů je druhým hlavním favoritem. Je starostou Prahy 9 a dlouholetým komunálním politikem. V pražském zastupitelstvu působí od roku 2018 a v lednu 2026 se stal prvním místopředsedou ODS.

Témata v kampani: bytová výstavba, doprava a parkování, dostavba městského okruhu a metra D.

Tomáš Portlík za ODS (21. září 2026)

Adam Scheinherr – kurz 5

Adam Scheinherr je předseda uskupení Prahy sobě a vede společnou kandidátku se Zelenými a KDU-ČSL. V letech 2018 až 2023 byl náměstkem pražského primátora pro dopravu.

Témata v kampani: dostupné bydlení, doprava, výstavba metra a škol.

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Jan Hušbauer – kurz 6

Jan Hušbauer vede pražskou kandidátku ANO. Je zastupitelem Prahy 4 a místostarostou této městské části, zároveň působí v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. V červnu 2026 převzal vedení zastupitelského klubu ANO po Ondřeji Prokopovi.

Témata v kampani: velké dopravní stavby, parkování, výstavba obecních bytů a bezpečnost.

Jan Hušbauer, lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4

Tereza Nislerová – kurz 15

Tereza Nislerová je lídryní pražských Pirátů. Ekonomka a manažerka působí jako zastupitelka Prahy 4. Před vstupem do komunální politiky pracovala mimo jiné v Evropské komisi a společnosti ORLEN Unipetrol.

Témata v kampani: dostupné bydlení, rychlejší bytová výstavba, doprava a regulace krátkodobých pronájmů.

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Klára Sovová – kurz 88

Klára Sovová vede pražskou kandidátku Motoristů sobě. Advokátka a podnikatelka se o mandát v pražském zastupitelstvu uchází poprvé. V kampani pro Prahu se zaměřuje mimo jiné na dopravu a podporu řidičů.

Témata v kampani: výstavba bytů, dokončení vnitřního okruhu, doprava a omezení některých cyklopruhů.

„Praha ročně dotuje MHD zhruba 24 miliardami korun a jen čtyři nebo pět miliard...

Milan Urban – kurz 88

Milan Urban je lídrem SPD. Architekt a urbanista působí v pražském zastupitelstvu od roku 2022. V minulosti byl spojen také s TOP 09.

Témata v kampani: dostupné bydlení, městská infrastruktura, doprava a parkování.

Milan Urban
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Témata: Tomáš Portlík

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