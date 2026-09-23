Hlavní kandidáti podle sázkových kanceláří
Bookmakeři sázkových kanceláří Tipsport a Fortuna vypsali sedm jmen, na která si můžete vsadit. Za největší favority na primátorský post v Praze považují Petra Hlaváčka a Tomáše Portlíka. Na oba je kurz přibližně 1,9.
- Petr Hlaváček (STAN)
- Tomáš Portlík (SPOLU)
- Adam Scheinherr (Praha sobě)
- Jan Hušbauer (ANO)
- Tereza Nislerová (Piráti)
- Klára Sovová (Motoristé sobě)
- Milan Urban (SPD)
- Současný primátor Bohuslav Svoboda svůj mandát neobhajuje
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Představení kandidátů a sázkové kurzy
Petr Hlaváček – kurz 1,8
Petr Hlaváček je lídrem pražského STAN a podle sázkových kanceláří jeden z hlavních favoritů. Architekt a urbanista působí jako náměstek pražského primátora pro územní rozvoj. V minulosti vedl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a do pražského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2018.
Témata v kampani: dostupné bydlení, rozvoj města, doprava a parkování.
Tomáš Portlík – kurz 1,9
Tomáš Portlík vede kandidátku SPOLU pro Prahu a podle bookmakerů je druhým hlavním favoritem. Je starostou Prahy 9 a dlouholetým komunálním politikem. V pražském zastupitelstvu působí od roku 2018 a v lednu 2026 se stal prvním místopředsedou ODS.
Témata v kampani: bytová výstavba, doprava a parkování, dostavba městského okruhu a metra D.
Adam Scheinherr – kurz 5
Adam Scheinherr je předseda uskupení Prahy sobě a vede společnou kandidátku se Zelenými a KDU-ČSL. V letech 2018 až 2023 byl náměstkem pražského primátora pro dopravu.
Témata v kampani: dostupné bydlení, doprava, výstavba metra a škol.
Jan Hušbauer – kurz 6
Jan Hušbauer vede pražskou kandidátku ANO. Je zastupitelem Prahy 4 a místostarostou této městské části, zároveň působí v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. V červnu 2026 převzal vedení zastupitelského klubu ANO po Ondřeji Prokopovi.
Témata v kampani: velké dopravní stavby, parkování, výstavba obecních bytů a bezpečnost.
Tereza Nislerová – kurz 15
Tereza Nislerová je lídryní pražských Pirátů. Ekonomka a manažerka působí jako zastupitelka Prahy 4. Před vstupem do komunální politiky pracovala mimo jiné v Evropské komisi a společnosti ORLEN Unipetrol.
Témata v kampani: dostupné bydlení, rychlejší bytová výstavba, doprava a regulace krátkodobých pronájmů.
Klára Sovová – kurz 88
Klára Sovová vede pražskou kandidátku Motoristů sobě. Advokátka a podnikatelka se o mandát v pražském zastupitelstvu uchází poprvé. V kampani pro Prahu se zaměřuje mimo jiné na dopravu a podporu řidičů.
Témata v kampani: výstavba bytů, dokončení vnitřního okruhu, doprava a omezení některých cyklopruhů.
Milan Urban – kurz 88
Milan Urban je lídrem SPD. Architekt a urbanista působí v pražském zastupitelstvu od roku 2022. V minulosti byl spojen také s TOP 09.
Témata v kampani: dostupné bydlení, městská infrastruktura, doprava a parkování.