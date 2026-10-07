Tipsport připravil pro 136. ročník Velké pardubické rozsáhlou nabídku doprovodných sázek. Podívejte se na některé z nejzajímavějších možností. Kurzy na vítěze závodu najdete v samostatném textu ZDE.
Kolik koní dokončí Velkou pardubickou?
Velká pardubická je mimořádnou zkouškou koní i jezdců a každý rok část startovního pole závod nedokončí. Vsadit si proto nemusíte pouze na konkrétního vítěze, ale také na to, kolik koní se dostane až do cíle.
Například na to, že závod dokončí alespoň sedm koní, je vypsán kurz 1,67. Pokud jich do cíle dorazí méně než sedm, platí kurz 2,07.
|Počet koní v cíli
|Méně
|Kurz
|Alespoň
|Kurz
|hranice 5
|méně než 5
|5,31
|5 a více
|1,12
|hranice 6
|méně než 6
|2,94
|6 a více
|1,35
|hranice 7
|méně než 7
|2,07
|7 a více
|1,67
|hranice 8
|méně než 8
|1,60
|8 a více
|2,19
Kolik koní skončí na Taxisově příkopu?
Jedním ze symbolů Velké pardubické je obávaný Taxisův příkop, který je čtvrtou překážkou dostihu.
Velká pardubická 2026
Tipovat lze počet koní, kteří právě na Taxisově příkopu skončí. Do této statistiky Tipsport započítává pád koně (PN), pád jezdce (ZN) i odmítnutí skoku (SN).
Kurz na to, že na Taxisu skončí alespoň jeden kůň, je 1,53. Pokud naopak všichni účastníci překážku zvládnou bez některého z uvedených problémů, odpovídá tomu sázka „méně než 1“ v kurzu 2,34.
|Počet koní, kteří skončí na Taxisu
|Méně
|Kurz
|Alespoň
|Kurz
|hranice 1
|méně než 1
|2,34
|1 a více
|1,53
|hranice 2
|méně než 2
|1,55
|2 a více
|2,29
|hranice 3
|méně než 3
|1,25
|3 a více
|3,56
|hranice 4
|méně než 4
|1,10
|4 a více
|5,81
Vyhraje desetiletý nebo starší kůň?
Další speciální sázka se zaměřuje na věk vítěze 136. Velké pardubické. Tipovat lze, zda slavný dostih ovládne kůň ve věku deset let a více.
Podle vypsaných kurzů je právě tato varianta favorizovaná. Na vítězství desetiletého nebo staršího koně vypsal Tipsport kurz 1,33, opačnou možnost nabízí v kurzu 3,05.
|Věk vítězného koně
|Ano
|Ne
|10 let a více
|1,33
|3,05
Kdo bude nejlepším koněm českého chovu?
Samostatnou nabídku má také souboj koní českého chovu. Nejnižší kurz má Sacamiro, u kterého Tipsport nabízí na variantu „ano“ 1,55. Následují Čáryjape s kurzem 3,00 a Greek Dessert s kurzem 6,00.
|Kůň
|Ano
|Ne
|Sacamiro
|1,55
|2,29
|Čáryjape
|3,00
|1,34
|Greek Dessert
|6,00
|1,09
Jaký bude vítězný čas ve Velké pardubické?
Sázet lze také na čas vítězného koně. Tipsport stanovil hranici na 9:21,55 minuty, přičemž obě varianty mají před startem naprosto vyrovnaný kurz 1,85.
|Vítězný čas
|Kurz
|9:21,55 a méně
|1,85
|více než 9:21,55
|1,85
Další zajímavé kurzy na Velkou pardubickou
Speciální nabídka k Velké je však daleko širší. Tipovat lze například, zda závod vyhraje český jezdec či jezdkyně, zda triumfuje některý z dvojice Final Orders – Godfrey, nebo z jakého chovu bude pocházet vítězný kůň. Vypsaná je dokonce sázka na startovní číslo budoucího vítěze.
|Sázka
|Tip
|Kurz
|Vyhraje český jezdec/jezdkyně
|ano
|1,40
|Vyhraje Final Orders nebo Godfrey
|ano
|1,45
|Vyhraje kůň britského chovu
|ano
|2,60
|Vyhraje kůň českého chovu
|ano
|5,50
|Vyhraje kůň francouzského chovu
|ano
|1,67
|Startovní číslo vítěze
|méně než 6
|3,05
|Startovní číslo vítěze
|6 a více
|1,33