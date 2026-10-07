Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Autor:
  10:48

Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem Velekem (vpravo) a Stormmy s Martinem Liškou. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Velká pardubická patří mezi největší sázkařské události českého sportovního roku. Nabídka kurzů přitom zdaleka nekončí u tipu na vítěze slavného dostihu. Sázkové kanceláře vypisují také řadu speciálních příležitostí – sázet lze například na počet koní v cíli, problémy na Taxisově příkopu nebo věk vítězného koně.

Tipsport připravil pro 136. ročník Velké pardubické rozsáhlou nabídku doprovodných sázek. Podívejte se na některé z nejzajímavějších možností. Kurzy na vítěze závodu najdete v samostatném textu ZDE.

Kolik koní dokončí Velkou pardubickou?

Velká pardubická je mimořádnou zkouškou koní i jezdců a každý rok část startovního pole závod nedokončí. Vsadit si proto nemusíte pouze na konkrétního vítěze, ale také na to, kolik koní se dostane až do cíle.

Například na to, že závod dokončí alespoň sedm koní, je vypsán kurz 1,67. Pokud jich do cíle dorazí méně než sedm, platí kurz 2,07.

Počet koní v cíliMéněKurzAlespoňKurz
hranice 5méně než 55,315 a více1,12
hranice 6méně než 62,946 a více1,35
hranice 7méně než 72,077 a více1,67
hranice 8méně než 81,608 a více2,19

Kolik koní skončí na Taxisově příkopu?

Jedním ze symbolů Velké pardubické je obávaný Taxisův příkop, který je čtvrtou překážkou dostihu.

Velká pardubická 2026

Tipovat lze počet koní, kteří právě na Taxisově příkopu skončí. Do této statistiky Tipsport započítává pád koně (PN), pád jezdce (ZN) i odmítnutí skoku (SN).

Kurz na to, že na Taxisu skončí alespoň jeden kůň, je 1,53. Pokud naopak všichni účastníci překážku zvládnou bez některého z uvedených problémů, odpovídá tomu sázka „méně než 1“ v kurzu 2,34.

Počet koní, kteří skončí na TaxisuMéněKurzAlespoňKurz
hranice 1méně než 12,341 a více1,53
hranice 2méně než 21,552 a více2,29
hranice 3méně než 31,253 a více3,56
hranice 4méně než 41,104 a více5,81

Vyhraje desetiletý nebo starší kůň?

Další speciální sázka se zaměřuje na věk vítěze 136. Velké pardubické. Tipovat lze, zda slavný dostih ovládne kůň ve věku deset let a více.

Podle vypsaných kurzů je právě tato varianta favorizovaná. Na vítězství desetiletého nebo staršího koně vypsal Tipsport kurz 1,33, opačnou možnost nabízí v kurzu 3,05.

Věk vítězného koněAnoNe
10 let a více1,333,05

Kdo bude nejlepším koněm českého chovu?

Samostatnou nabídku má také souboj koní českého chovu. Nejnižší kurz má Sacamiro, u kterého Tipsport nabízí na variantu „ano“ 1,55. Následují Čáryjape s kurzem 3,00 a Greek Dessert s kurzem 6,00.

KůňAnoNe
Sacamiro1,552,29
Čáryjape3,001,34
Greek Dessert6,001,09

Jaký bude vítězný čas ve Velké pardubické?

Sázet lze také na čas vítězného koně. Tipsport stanovil hranici na 9:21,55 minuty, přičemž obě varianty mají před startem naprosto vyrovnaný kurz 1,85.

Vítězný časKurz
9:21,55 a méně1,85
více než 9:21,551,85

Další zajímavé kurzy na Velkou pardubickou

Speciální nabídka k Velké je však daleko širší. Tipovat lze například, zda závod vyhraje český jezdec či jezdkyně, zda triumfuje některý z dvojice Final Orders – Godfrey, nebo z jakého chovu bude pocházet vítězný kůň. Vypsaná je dokonce sázka na startovní číslo budoucího vítěze.

SázkaTipKurz
Vyhraje český jezdec/jezdkyněano1,40
Vyhraje Final Orders nebo Godfreyano1,45
Vyhraje kůň britského chovuano2,60
Vyhraje kůň českého chovuano5,50
Vyhraje kůň francouzského chovuano1,67
Startovní číslo vítězeméně než 63,05
Startovní číslo vítěze6 a více1,33

Kdo vyhraje Velkou pardubickou 2026?

celkem hlasů: 150
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

7. října 2026  11:14

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

7. října 2026  10:57

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem...

Velká pardubická patří mezi největší sázkařské události českého sportovního roku. Nabídka kurzů přitom zdaleka nekončí u tipu na vítěze slavného dostihu. Sázkové kanceláře vypisují také řadu...

7. října 2026  10:48

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

7. října 2026  10:10

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

7. října 2026  10:07

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

7. října 2026  10:06

Liberec - Frölunda v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, kurzy

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Liberc...

Hokejisté LIberce přivítají v úterý 6. října od 18:00 na domácím ledě pětinásobného šampiona Ligy mistrů Frölundu. Severočeši drží v tabulce postupovou 15. příčku a potřebují bodovat, soupeř však...

6. října 2026  15:02

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

6. října 2026  14:52

Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti

V Česku skončily volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Teď začíná...

Komunální volby v roce 2026 se uskuteční v novém, pevně stanoveném podzimním termínu. Voliči budou vybírat své zástupce do obecních zastupitelstev a ve statutárních městech i do zastupitelstev...

6. října 2026  14:44

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli září český reprezentant Jiří Lehečka, který se probojoval až do...

6. října 2026  13:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň – Skellefteå v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, sázkové kurzy

Plzeňští hokejisté se radují z gólu.

Hokejisty Plzně čeká v Lize mistrů atraktivní souboj o první místo. V pátém utkání základní části přivítají švédského mistra Skellefteå AIK. Oba týmy zatím prošly soutěží bez ztráty bodu a už...

6. října 2026  11:19

Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho.

České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v...

6. října 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.