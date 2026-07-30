Kurzy na počasí: Odolá hranice 28,3 °C?
Sázkové kanceláře se při vyhodnocování tiketů budou řídit výhradně oficiálními údaji Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle aktuálně vypsaných kurzů se bookmakeři Tipsportu mírně přiklánějí k tomu, že nás čeká o něco chladnější den.
Na to, že rtuť teploměru zůstane pod hranicí 28,3 °C, je vypsán kurz 1,75. Kdo naopak věří v návrat tropických teplot a očekává, že teplota tuto metu pokoří nebo se jí vyrovná, může zkusit štěstí s kurzem 1,94.
|Maximální teplota 15. 8. 2026 (Praha-Ruzyně)
|Kurz
|Méně než 28,3 °C
|1,75
|28,3 °C a více
|1,94
Historický pohled: Jak bylo 15. srpna v minulých letech?
Vypsaná hranice 28,3 °C nepředstavuje pro polovinu srpna žádný absolutní extrém, přesto z historických dat vyplývá, že její překonání není automatické. Počasí v tento letní den v Česku dokáže být velmi proměnlivé.
Při pohledu na data z posledních dvaceti let vidíme obrovské rozdíly. Zatímco například v roce 2005 dosáhla maximální teplota jen na chladných 15 °C, v loňském roce (2025) se naopak vyšplhala k úmorným 36 °C. Zde je kompletní přehled maximálních a minimálních teplot pro 15. srpen od roku 2004:
|Rok
|Maximální teplota (°C)
|Minimální teplota (°C)
|2004
|24
|12
|2005
|15
|12
|2006
|20
|12
|2007
|29
|17
|2008
|21
|11
|2009
|27
|11
|2010
|28
|15
|2011
|19
|15
|2012
|26
|9
|2013
|26
|8
|2014
|20
|10
|2015
|29
|18
|2016
|24
|13
|2017
|29
|12
|2018
|25
|15
|2019
|23
|9
|2020
|25
|18
|2021
|30
|16
|2022
|29
|15
|2023
|32
|17
|2024
|30
|20
|2025
|36
|17