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Kurzy na počasí: Bude 15. srpna v Praze více než 28,3 °C?

Kristýna Polášková
  15:07

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28. června 2026) | foto: MAFRA

Česko a výkyvy letních teplot přitahují pozornost nejen meteorologů, ale i sázkařů. Bookmakeři nově zařadili do své nabídky kurzy na počasí a možnost tipnout si maximální teplotu pro konkrétní den. V centru dění je tentokrát sobota 15. srpna 2026 a měření na meteorologické stanici Praha-Ruzyně. Klíčovou hranicí je hodnota 28,3 °C.

Kurzy na počasí: Odolá hranice 28,3 °C?

Sázkové kanceláře se při vyhodnocování tiketů budou řídit výhradně oficiálními údaji Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle aktuálně vypsaných kurzů se bookmakeři Tipsportu mírně přiklánějí k tomu, že nás čeká o něco chladnější den.

Na to, že rtuť teploměru zůstane pod hranicí 28,3 °C, je vypsán kurz 1,75. Kdo naopak věří v návrat tropických teplot a očekává, že teplota tuto metu pokoří nebo se jí vyrovná, může zkusit štěstí s kurzem 1,94.

Kurzy na počasí: Odolá hranice 28,3 °C?
Maximální teplota 15. 8. 2026 (Praha-Ruzyně)Kurz
Méně než 28,3 °C1,75
28,3 °C a více1,94

Historický pohled: Jak bylo 15. srpna v minulých letech?

Vypsaná hranice 28,3 °C nepředstavuje pro polovinu srpna žádný absolutní extrém, přesto z historických dat vyplývá, že její překonání není automatické. Počasí v tento letní den v Česku dokáže být velmi proměnlivé.

Při pohledu na data z posledních dvaceti let vidíme obrovské rozdíly. Zatímco například v roce 2005 dosáhla maximální teplota jen na chladných 15 °C, v loňském roce (2025) se naopak vyšplhala k úmorným 36 °C. Zde je kompletní přehled maximálních a minimálních teplot pro 15. srpen od roku 2004:

Tabulka s historickými teplotami pro 15. srpna v letech 2004 až 2025
RokMaximální teplota (°C)Minimální teplota (°C)
20042412
20051512
20062012
20072917
20082111
20092711
20102815
20111915
2012269
2013268
20142010
20152918
20162413
20172912
20182515
2019239
20202518
20213016
20222915
20233217
20243020
20253617
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