|Players Championship Finals 2026 - informace
|Datum:
|27. – 29. listopadu 2026
|Místo:
|Butlin’s Minehead, Anglie
|Češi:
|Karel Sedláček
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
Players Championship Finals 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Série 34 turnajů Players Championship vyvrcholí na konci listopadu finálovým turnajem v Minehead, kde se kvalifikovalo celkem 64 hráčů. České fanoušky těší, že se to potřetí v řadě podařilo i Karlu Sedláčkovi, celkově si na této akci zahraje počtvrté.
Podle speciálního žebříčku sestaveného pouze pro turnaje této série proběhlo nasazení hráčů do pavouku. Hraje se na legy, formát je 501 se zavíráním na double, nebo bulls-eye (střed).
- 1. a 2. kolo: 6 vítězných legů (best of 11)
- osmifinále, čtvrtfinále: 10 vítězných legů (best of 19)
- semifinále, finále: 11 vítězných legů (best of 21)
Finále Players Championship Darts 2026: program, výsledky, pavouk
Celá akce se hraje pouhé 3 dny. V pátek se uskuteční celé první kolo, sobota patří druhému kolu a osmifinále a v neděli už se turnaj dohraje až do konce. Vítěze poznáme v pozdních večerních hodinách.
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Sedláček – Anderson
|27. 11., 16:40
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Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
PC Finals 2026 Minehead: hráči i s Karlem Sedláčkem
Všech 64 šipkařů se na akci dostalo po celoročním sbírání bodů z podniků této série, velkým překvapením je neúčast Luke Littlera. Ten se rozhodl sbírat potřebné prize money až ke konci, nakonec si ale zahrál jen na dvou podnicích. Titul z loňska tedy neobhájí.
Český hráč Karel Sedláček naopak v letošní sezoně startoval na všech 34 akcích, kromě historické výhry na 30. turnaji přidal ještě dvě semifinále a dvě čtvrtfinále, na mnohých dalších přidal čtvrtá kola. Stačilo mu to na kvalifikaci z 11. místa.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|2
|Chris Dobey
|Anglie
|3
|Kevin Doets
|Nizozemsko
|4
|Luke Woodhouse
|Anglie
|5
|Jermaine Wattimena
|Nizozemsko
|6
|Andrew Gilding
|Anglie
|7
|Luke Humphries
|Anglie
|8
|Beau Greavesová
|Anglie
|9
|Ross Smith
|Anglie
|10
|Danny Noppert
|Nizozemsko
|11
|Karel Sedláček
|Česko
Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online
Ty nejlepší šipky mohou fanoušci sledovat na webu Tipsportu zde, platí to i o Players Championship Finals 2026 v Minehead. Alternativně jsou dostupné i přenosy u Chance.
O televizní přenosy se pravidelně stará Nova Sport 2, přístup k tomuto placenému kanálu si pořídíte například přes Telly, Oneplay, Magenta TV, Telly, Vodafone TV či CANAL+, což je bývalý Skylink.
Prize money, finanční odměny
Odměny pro PC Finals 2026 byly navýšeny, nově se rozdělí celkem 750 000 britských liber (asi 22 milionů korun). Vítěz si přilepší o zhruba 3,8 milionu.
- vítěz: 130 000 liber
- finalista: 70 000 liber
- semifinalista: 40 000 liber
- čtvrtfinalista: 27 500 liber
- osmifinalista: 15 000 liber
- účastník 2. kola: 7 000 liber
- účastník 1. kola: 4 000 liber
Vítězové turnaje a historie
První finále Players Championship Finals se uskutečnilo už v roce 2009, nejlepší byl tehdy legendární Phil Taylor. K tomu stihl přidat ještě dva další tituly.
Poté se výrazněji začal prosazovat Michael van Gerwen, který nakonec vybojoval rekordních 7 trofejí, další dvě finále prohrál. Více než jednou uspěl ještě Luke Humphries.
Dějištěm byl na úvodní dva ročníky anglický Purfleet, pak se akce na další dva roky přesunula do Doncasteru. V Minehead se poprvé hrálo v roce 2012, kromě jedné covidové pauzy v Coventry tady turnaj zůstal dodnes.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Luke Littler
|2024
|Luke Humphries
|2023
|Luke Humphries
|2022
|Michal van Gerwen
|2021
|Peter Wright
|2020
|Michal van Gerwen
|2019
|Michal van Gerwen
|2018
|Daryl Gurney
|2017
|Michael van Gerwen
|2016
|Michael van Gerwen
|2015
|Michael van Gerwen