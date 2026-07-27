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Oktagon 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Kamil Jurek
  18:49

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové | foto: OKTAGON MMA

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

MMA Oktagon 92: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Česko-slovenská MMA organizace Oktagon pořádá už svůj 92. turnaj v pořadí, těšit se opět můžeme na přehlídku parádních zápasů. Datum je sobota 1. srpna 2026 a dějištěm ikonický stadion na ostrově Štvanice v Praze. Zápasí se tedy pod otevřeným nebem.

Celkem je na programu deset fightů a v akci uvidíme jména jako Lucia Szabová, Lucie Pudilová, Will Fleury, Makhmud Muradov či David Kozma.

Oktagon 92 – informace
Datum:sobota 1. srpna 2026 od 18:30
Dějiště:ostrov Štvanice, Praha
Karta:celkem 10 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Szabová vs. Pudilová

Oktagon 92: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy

Zápasovou kartu pro Oktagon 92 tvoří hned několik velmi zajímavých duelů v různých váhových kategoriích.

Nechybí řada českých zápasníků jako jsou David Hošek, Jakub Tichota, Miroslav Brož či Tomáš Mudroch, v jediném čistě českém zápase uvidíme Jakuba Batfalského proti Vojtěchu Kholovi.

Zapomenout nesmíme ani na Davida Kozmu, který jde ve welterové váze proti Davidu Zawadovi, pak už následuje vyvrcholení v podobě titulových zápasů Will Fleury vs. Makhmud Muradov, který nahradil zraněného Daniela Škvora, a slovensko-česká ženská bitva mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou.

Oktagon 92: Szabová vs. Pudilová – karta zápasů a kurzy
Zápas, časKurzyVáha
Lucia Szabová – Lucie Pudilová
(23:00)		1,19 – 4,03Bantamweight
(o titul)
Will Fleury – Makhmud Muradov
(22:30)		1,75 – 1,93Light heavyweight
(o titul)
David Kozma – David Zawada
(22:15)		1,42 – 2,59Welterweight
Hafeni Nafuka – Tomáš Mudroch
(21:50)		2,24 – 1,56Lightweight
Jakub Batfalský – Vojtěch Khol
(21:30)		1,39 – 2,69Featherweight
Miroslav Brož – Rafael Aronov
(21:15)		1,62 – 2,12Catchweight 80 kg
Jakub Tichota – Firas Daud
(20:50)		1,60 – 2,16Featherweight
David Hošek – Daniel Schwindt
(20:00)		2,08 – 1,64Middleweight
Roman Paulus – Harun Kurt
(19:00)		1,93 – 1,75Bantamweight
Ivan Klevets – Kevin Enz
(18:30)		1,48 – 2,42Lightweight

Uvedené kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit. Časy jsou pouze orientační.

Vstupenky na Oktagon 92 v Praze, lístky

Oficiální prodejce lístků pro Oktagon 92 Ticketportal hlásí vyprodáno, ke vstupenkám se tak můžete dostat už jen přes Ticketswap nebo různé servery jako Bazoš, Facebook a podobně, kde lístky prodávají lidé, kteří mají vstupenky navíc nebo se na akci nemohou dostavit.

Kde sledovat živý přenos Oktagonu 92?

Možností, jak sledovat Oktagon 92 z pražské Štvanice, je hned několik. Pokud tedy nebudete přímo na místě, máte možnost se ke streamu dostat následovně:

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