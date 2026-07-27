MMA Oktagon 92: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Česko-slovenská MMA organizace Oktagon pořádá už svůj 92. turnaj v pořadí, těšit se opět můžeme na přehlídku parádních zápasů. Datum je sobota 1. srpna 2026 a dějištěm ikonický stadion na ostrově Štvanice v Praze. Zápasí se tedy pod otevřeným nebem.
Celkem je na programu deset fightů a v akci uvidíme jména jako Lucia Szabová, Lucie Pudilová, Will Fleury, Makhmud Muradov či David Kozma.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 18:30
|Dějiště:
|ostrov Štvanice, Praha
|Karta:
|celkem 10 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Szabová vs. Pudilová
Oktagon 92: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy
Zápasovou kartu pro Oktagon 92 tvoří hned několik velmi zajímavých duelů v různých váhových kategoriích.
Nechybí řada českých zápasníků jako jsou David Hošek, Jakub Tichota, Miroslav Brož či Tomáš Mudroch, v jediném čistě českém zápase uvidíme Jakuba Batfalského proti Vojtěchu Kholovi.
Zapomenout nesmíme ani na Davida Kozmu, který jde ve welterové váze proti Davidu Zawadovi, pak už následuje vyvrcholení v podobě titulových zápasů Will Fleury vs. Makhmud Muradov, který nahradil zraněného Daniela Škvora, a slovensko-česká ženská bitva mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou.
|Zápas, čas
|Kurzy
|Váha
|Lucia Szabová – Lucie Pudilová
(23:00)
|1,19 – 4,03
|Bantamweight
(o titul)
|Will Fleury – Makhmud Muradov
(22:30)
|1,75 – 1,93
|Light heavyweight
(o titul)
|David Kozma – David Zawada
(22:15)
|1,42 – 2,59
|Welterweight
|Hafeni Nafuka – Tomáš Mudroch
(21:50)
|2,24 – 1,56
|Lightweight
|Jakub Batfalský – Vojtěch Khol
(21:30)
|1,39 – 2,69
|Featherweight
|Miroslav Brož – Rafael Aronov
(21:15)
|1,62 – 2,12
|Catchweight 80 kg
|Jakub Tichota – Firas Daud
(20:50)
|1,60 – 2,16
|Featherweight
|David Hošek – Daniel Schwindt
(20:00)
|2,08 – 1,64
|Middleweight
|Roman Paulus – Harun Kurt
(19:00)
|1,93 – 1,75
|Bantamweight
|Ivan Klevets – Kevin Enz
(18:30)
|1,48 – 2,42
|Lightweight
Uvedené kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit. Časy jsou pouze orientační.
Vstupenky na Oktagon 92 v Praze, lístky
Oficiální prodejce lístků pro Oktagon 92 Ticketportal hlásí vyprodáno, ke vstupenkám se tak můžete dostat už jen přes Ticketswap nebo různé servery jako Bazoš, Facebook a podobně, kde lístky prodávají lidé, kteří mají vstupenky navíc nebo se na akci nemohou dostavit.
Kde sledovat živý přenos Oktagonu 92?
Možností, jak sledovat Oktagon 92 z pražské Štvanice, je hned několik. Pokud tedy nebudete přímo na místě, máte možnost se ke streamu dostat následovně:
- kanál Premier Sport 3 – sledujte přes Telly zde
- přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
- oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu Oktagonu