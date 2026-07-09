|Informace
|Detaily
|Datum konání
|Sobota 11. července 2026
|Čas zahájení
|17:30 SELČ
|Místo konání
|Lanxess Arena, Kolín nad Rýnem, Německo
|Hlavní zápas
|Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko (o titul střední váhy)
|Živý přenos
|OKTAGON.TV (PPV za 319 Kč)
OKTAGON 91: Hlavní zápasy
Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko
Odveta bitvy o evropský trůn a souboj o všechno ve střední váze. Lednové finále evropské MMA ligy mistrů ovládl legendární Polák Krzysztof Jotko, když úřadujícího šampiona Engizeka ukončil hned v 1. kole. Engizek tehdy šokující porážkou přišel o svou 10letou neporazitelnost.
Mago Machaev vs. Gjoni Palokaj
Další titulová bitva večera, tentokrát v pérové váze. Rakouský Mago Machaev vyhlásil, že obhájí pás s kýmkoliv a kdekoliv. Výzvu okamžitě přijal rozjetý Gjoni Palokaj, který v organizaci OKTAGON dosud nenašel přemožitele a drží úctyhodnou bilanci 8 vítězství v řadě.
Patrik Kincl vs. Hojat Khajevand
Návrat krále střední váhy. Někdejší čtyřnásobný šampion divize a bývalá absolutní jednička OKTAGONu napříč všemi vahami Patrik Kincl se vrací do klece. Naposledy si v prosinci připsal jednoznačné vítězství na body nad slovenským bojovníkem Robertem Pukačem.
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OKTAGON 91: Kurzy a fight card
Níže naleznete kompletní kartu zápasů rozdělenou na hlavní kartu, Prelims a Free Prelims, včetně kurzů sázkové kanceláře Synot Tip na vítěze jednotlivých duelů.
|Zápas
|Kurz (1)
|Kurz (2)
|Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko
|2,63
|1,43
|Zápas
|Kurz (1)
|Kurz (2)
|Mago Machaev vs. Gjoni Palokaj
|1,23
|3,75
|Divize
|Zápas
|Kurz (1)
|Kurz (2)
|Middleweight
|Patrik Kincl vs. Hojat Khajevand
|1,33
|3,05
|Welterweight
|Cihad Akipa vs. Máté Kertész
|1,38
|2,81
|Heavyweight
|Olutobi Kalejaiye vs. Marc Doussis
|3,84
|1,22
|Welterweight
|Tamerlan Dulatov vs. Nikola Janković
|1,03
|9,47
|Divize / Váha
|Zápas
|Kurz (1)
|Kurz (2)
|Catchweight 88 kg
|Kamil Oniszczuk vs. Mick Stanton
|1,34
|3,00
|Lightweight
|Altin Zenuni vs. Patrik Šebek
|1,30
|3,22
|Welterweight
|Iwan Tagner vs. Maiwand Hamras
|1,22
|3,84
|Heavyweight
|Nicolaj Wagner vs. Jackson Ross
|4,30
|1,18
|Flyweight
|Aaron Aby vs. Zoran Milic
|1,60
|2,20
Kde sledovat OKTAGON 91 živě? (PPV a Live Stream)
Pro fanoušky, kteří nebudou přímo v kolínské Lanxess Areně, existuje několik spolehlivých možností, jak sledovat celý turnaj online:
- Oficiální PPV na OKTAGON.TV Nejlepší variantou pro sledování ve vysokém rozlišení s kompletním studiem a rozhovory je zakoupení oficiálního živého přenosu. Cena PPV v předprodeji činí 319 Kč. Stream můžete sledovat na počítači, mobilu nebo přes chytrou TV.
- Free Prelims na YouTube Úvodní amatérský zápas karty (Furkan Ugur vs. Jakub Zaopal) a tradiční diskusní studio před turnajem bude možné sledovat zcela zdarma na oficiálním YouTube kanálu organizace OKTAGON MMA.