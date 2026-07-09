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OKTAGON 91: Engizek - Jotko. Kurzy, zápasová karta, kde sledovat

Kristýna Polášková
  21:35

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body. | foto: OKTAGON MMA

V sobotu 11. července 2026 od 17:30 se německý Kolín nad Rýnem stane dějištěm turnaje OKTAGON 91. V akci uvidíme hned dvě ostře sledované titulové bitvy, očekávaný návrat bývalého krále napříč vahami Patrika Kincla i jubilejní zápas legendy organizace. Přinášíme vám kompletní přehled fight card, kurzy sázkových kanceláří a návod, kde sledovat zápasy živě.
Oktagon 91
InformaceDetaily
Datum konáníSobota 11. července 2026
Čas zahájení17:30 SELČ
Místo konáníLanxess Arena, Kolín nad Rýnem, Německo
Hlavní zápasKerim Engizek vs. Krzysztof Jotko (o titul střední váhy)
Živý přenosOKTAGON.TV (PPV za 319 Kč)

OKTAGON 91: Hlavní zápasy

Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko
Odveta bitvy o evropský trůn a souboj o všechno ve střední váze. Lednové finále evropské MMA ligy mistrů ovládl legendární Polák Krzysztof Jotko, když úřadujícího šampiona Engizeka ukončil hned v 1. kole. Engizek tehdy šokující porážkou přišel o svou 10letou neporazitelnost.

Mago Machaev vs. Gjoni Palokaj
Další titulová bitva večera, tentokrát v pérové váze. Rakouský Mago Machaev vyhlásil, že obhájí pás s kýmkoliv a kdekoliv. Výzvu okamžitě přijal rozjetý Gjoni Palokaj, který v organizaci OKTAGON dosud nenašel přemožitele a drží úctyhodnou bilanci 8 vítězství v řadě.

Patrik Kincl vs. Hojat Khajevand
Návrat krále střední váhy. Někdejší čtyřnásobný šampion divize a bývalá absolutní jednička OKTAGONu napříč všemi vahami Patrik Kincl se vrací do klece. Naposledy si v prosinci připsal jednoznačné vítězství na body nad slovenským bojovníkem Robertem Pukačem.

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OKTAGON 91: Kurzy a fight card

Níže naleznete kompletní kartu zápasů rozdělenou na hlavní kartu, Prelims a Free Prelims, včetně kurzů sázkové kanceláře Synot Tip na vítěze jednotlivých duelů.

Middleweight Title Fight (Hlavní zápas)
ZápasKurz (1)Kurz (2)
Kerim Engizek vs. Krzysztof Jotko2,631,43
Featherweight Title Fight (Co-main event)
ZápasKurz (1)Kurz (2)
Mago Machaev vs. Gjoni Palokaj1,233,75
Main Card (Hlavní karta)
DivizeZápasKurz (1)Kurz (2)
MiddleweightPatrik Kincl vs. Hojat Khajevand1,333,05
WelterweightCihad Akipa vs. Máté Kertész1,382,81
HeavyweightOlutobi Kalejaiye vs. Marc Doussis3,841,22
WelterweightTamerlan Dulatov vs. Nikola Janković1,039,47
Prelims (Předzápasy)
Divize / VáhaZápasKurz (1)Kurz (2)
Catchweight 88 kgKamil Oniszczuk vs. Mick Stanton1,343,00
LightweightAltin Zenuni vs. Patrik Šebek1,303,22
WelterweightIwan Tagner vs. Maiwand Hamras1,223,84
HeavyweightNicolaj Wagner vs. Jackson Ross4,301,18
FlyweightAaron Aby vs. Zoran Milic1,602,20

Kde sledovat OKTAGON 91 živě? (PPV a Live Stream)

Pro fanoušky, kteří nebudou přímo v kolínské Lanxess Areně, existuje několik spolehlivých možností, jak sledovat celý turnaj online:

  • Oficiální PPV na OKTAGON.TV Nejlepší variantou pro sledování ve vysokém rozlišení s kompletním studiem a rozhovory je zakoupení oficiálního živého přenosu. Cena PPV v předprodeji činí 319 Kč. Stream můžete sledovat na počítači, mobilu nebo přes chytrou TV.
  • Free Prelims na YouTube Úvodní amatérský zápas karty (Furkan Ugur vs. Jakub Zaopal) a tradiční diskusní studio před turnajem bude možné sledovat zcela zdarma na oficiálním YouTube kanálu organizace OKTAGON MMA.

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