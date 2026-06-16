|Ročník
|89. ročník
|Termín
|17.–21. června 2026
|Země
|Itálie (start), Švýcarsko
|Start
|Sondrio (Itálie)
|Cíl
|Villars-sur-Ollon (Švýcarsko)
|Počet etap
|5
|Celková délka
|634,4 km
|Kategorie
|UCI WorldTour (2.UWT)
|Účast
|20 týmů (18 UCI WorldTeams + 2 UCI ProTeams), cca 140 jezdců
|Obhájce titulu
|João Almeida (UAE Team Emirates XRG)
|TV / stream
|Eurosport 1 a 2, HBO Max
Kde sledovat Kolem Švýcarska 2026
Závod přenáší v přímém přenosu stanice Eurosport 1, záznamy a sestřihy najdou diváci na Eurosportu 2. Obě stanice jsou součástí nabídky většiny tuzemských operátorů, mimo jiné Telly, Oneplay, Vodafone TV, Magenta TV nebo Antik.
Alternativou ke sledování je i streamovací služba HBO Max, která nabízí všech pět etap mužského závodu i paralelně jedoucí ženskou kategorii. Práva na vysílání závodů UCI WorldTour drží Eurosport a HBO Max dlouhodobě.
Program a etapy Tour de Suisse 2026
Letošní ročník tvoří pět etap od středy do neděle. První tři etapy mají kopcovitý profil, čtvrtou je individuální časovka a závěr obstará horská etapa s cílem ve stoupání. Úvodní etapa se jede celá na italském území, zbylé čtyři ve Švýcarsku.
|Datum
|Etapa
|Trasa
|Typ
|Délka
|Převýšení
|17. 6.
|1.
|Sondrio (ITA)
|kopcovitá
|144 km
|2 455 m
|18. 6.
|2.
|Locarno
|kopcovitá
|157,7 km
|2 110 m
|19. 6.
|3.
|Bad Ragaz
|kopcovitá
|157,9 km
|2 690 m
|20. 6.
|4.
|Aarburg
|individuální časovka
|23,8 km
|270 m
|21. 6.
|5.
|Villars-sur-Ollon
|horská
|151 km
|4 226 m
Trasa Tour de Suisse 2026
Závod začíná v italském Sondriu technicky náročným okruhem, který profilem připomíná Lombardii. Druhá a třetí etapa nabízejí zvlněný terén kolem Lago Maggiore a stoupání Schwägalp v okolí Bad Ragaz. Časovka ve městě Aarburg měří necelých 24 kilometrů a je rychlá a technická.
Rozhodující je závěrečná, takzvaná královská etapa ve Villars-sur-Ollon. Na okruhu kolem stoupání Col de la Croix nasbírá peloton přes 4 200 výškových metrů, a právě tady se s velkou pravděpodobností rozhodne o celkovém vítězi. Novinkou letošního ročníku je také to, že mužský a ženský závod se jedou poprvé převážně po stejné trase; ženy startují každý den před muži.
Favorité Tour de Suisse 2026
Jasným favoritem je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG), který si na Tour de Suisse připíše premiéru. Svůj poslední etapový závod před Tour de France vyhrál v každé z uplynulých pěti sezon a na letošní Tour de Romandie ovládl čtyři etapy. Profil se třemi kopcovitými dny, časovkou a horským závěrem mu vyhovuje.
Mezi hlavní vyzyvatele patří:
- Primož Roglič (Red Bull - Bora - Hansgrohe): nejvýraznější soupeř v boji o celkové pořadí, na Tour de Suisse rovněž debutuje.
- Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling): jezdec schopný potrápit favority v kratších stoupáních.
- Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech): kandidát na etapová vítězství.
- Antonio Tiberi a Lenny Martinez (Bahrain Victorious): dvojice pro celkové pořadí.
- Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): vrací se k etapovým závodům po zdravotních potížích.
Na startu je i obhájce titulu João Almeida (UAE Team Emirates XRG), který letos v sestavě plní roli opory pro Pogačara.
Čeští jezdci na Tour de Suisse 2026
Na startovní listině figurují dva čeští závodníci.
Mathias Vacek (Lidl-Trek) je silný časovkář a všestranný jezdec. V týmu plní roli opory pro kopcovité etapy a na vhodném profilu může pomýšlet i na únik nebo dobrý etapový výsledek.
Jan Hirt (NSN Cycling Team) je zkušený vrchař, vítěz etapy na Giru d’Italia 2022 a celkový vítěz závodu Kolem Ománu 2022. Na Tour de Suisse bude patřit mezi české naděje v horských etapách.
Týmy na Tour de Suisse 2026
Závodu se účastní 20 týmů: 18 z kategorie UCI WorldTeams a 2 z kategorie UCI ProTeams.
|Tým
|Země
|Divize
|Alpecin-Premier Tech
|Belgie
|WorldTeam
|Bahrain Victorious
|Bahrajn
|WorldTeam
|Decathlon CMA CGM Team
|Francie
|WorldTeam
|EF Education-EasyPost
|USA
|WorldTeam
|Groupama-FDJ United
|Francie
|WorldTeam
|Lidl-Trek
|Německo
|WorldTeam
|Lotto-Intermarché
|Belgie
|WorldTeam
|Movistar Team
|Španělsko
|WorldTeam
|Netcompany Ineos
|Velká Británie
|WorldTeam
|NSN Cycling Team
|Švýcarsko
|WorldTeam
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|Německo
|WorldTeam
|Soudal Quick-Step
|Belgie
|WorldTeam
|Team Jayco AlUla
|Austrálie
|WorldTeam
|Team Picnic-PostNL
|Nizozemsko
|WorldTeam
|Team Visma | Lease a Bike
|Nizozemsko
|WorldTeam
|UAE Team Emirates XRG
|SAE
|WorldTeam
|Uno-X Mobility
|Norsko
|WorldTeam
|XDS Astana Team
|Kazachstán
|WorldTeam
|Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team
|Švýcarsko
|ProTeam
|Tudor Pro Cycling Team
|Švýcarsko
|ProTeam