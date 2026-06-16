Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

  9:06
Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském Sondriu, a program je zkrácený z osmi na pět etap. Na startovní listině jsou i dva čeští cyklisté. Program, trasu, favority i kde závod sledovat najdete v našem přehledu.

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie. | foto: AP

Okolo Švýcarska 2026 v přehledu
Ročník89. ročník
Termín17.–21. června 2026
ZeměItálie (start), Švýcarsko
StartSondrio (Itálie)
CílVillars-sur-Ollon (Švýcarsko)
Počet etap5
Celková délka634,4 km
KategorieUCI WorldTour (2.UWT)
Účast20 týmů (18 UCI WorldTeams + 2 UCI ProTeams), cca 140 jezdců
Obhájce tituluJoão Almeida (UAE Team Emirates XRG)
TV / streamEurosport 1 a 2, HBO Max

Kde sledovat Kolem Švýcarska 2026

Závod přenáší v přímém přenosu stanice Eurosport 1, záznamy a sestřihy najdou diváci na Eurosportu 2. Obě stanice jsou součástí nabídky většiny tuzemských operátorů, mimo jiné Telly, Oneplay, Vodafone TV, Magenta TV nebo Antik.

Alternativou ke sledování je i streamovací služba HBO Max, která nabízí všech pět etap mužského závodu i paralelně jedoucí ženskou kategorii. Práva na vysílání závodů UCI WorldTour drží Eurosport a HBO Max dlouhodobě.

Program a etapy Tour de Suisse 2026

Letošní ročník tvoří pět etap od středy do neděle. První tři etapy mají kopcovitý profil, čtvrtou je individuální časovka a závěr obstará horská etapa s cílem ve stoupání. Úvodní etapa se jede celá na italském území, zbylé čtyři ve Švýcarsku.

DatumEtapaTrasaTypDélkaPřevýšení
17. 6.1.Sondrio (ITA)kopcovitá144 km2 455 m
18. 6.2.Locarno kopcovitá157,7 km2 110 m
19. 6.3.Bad Ragazkopcovitá157,9 km2 690 m
20. 6.4.Aarburgindividuální časovka23,8 km270 m
21. 6.5.Villars-sur-Ollon horská151 km4 226 m

Trasa Tour de Suisse 2026

Závod začíná v italském Sondriu technicky náročným okruhem, který profilem připomíná Lombardii. Druhá a třetí etapa nabízejí zvlněný terén kolem Lago Maggiore a stoupání Schwägalp v okolí Bad Ragaz. Časovka ve městě Aarburg měří necelých 24 kilometrů a je rychlá a technická.

Rozhodující je závěrečná, takzvaná královská etapa ve Villars-sur-Ollon. Na okruhu kolem stoupání Col de la Croix nasbírá peloton přes 4 200 výškových metrů, a právě tady se s velkou pravděpodobností rozhodne o celkovém vítězi. Novinkou letošního ročníku je také to, že mužský a ženský závod se jedou poprvé převážně po stejné trase; ženy startují každý den před muži.

Favorité Tour de Suisse 2026

Jasným favoritem je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG), který si na Tour de Suisse připíše premiéru. Svůj poslední etapový závod před Tour de France vyhrál v každé z uplynulých pěti sezon a na letošní Tour de Romandie ovládl čtyři etapy. Profil se třemi kopcovitými dny, časovkou a horským závěrem mu vyhovuje.

Mezi hlavní vyzyvatele patří:

  • Primož Roglič (Red Bull - Bora - Hansgrohe): nejvýraznější soupeř v boji o celkové pořadí, na Tour de Suisse rovněž debutuje.
  • Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling): jezdec schopný potrápit favority v kratších stoupáních.
  • Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech): kandidát na etapová vítězství.
  • Antonio Tiberi a Lenny Martinez (Bahrain Victorious): dvojice pro celkové pořadí.
  • Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): vrací se k etapovým závodům po zdravotních potížích.

Na startu je i obhájce titulu João Almeida (UAE Team Emirates XRG), který letos v sestavě plní roli opory pro Pogačara.

Čeští jezdci na Tour de Suisse 2026

Na startovní listině figurují dva čeští závodníci.

Mathias Vacek (Lidl-Trek) je silný časovkář a všestranný jezdec. V týmu plní roli opory pro kopcovité etapy a na vhodném profilu může pomýšlet i na únik nebo dobrý etapový výsledek.

Jan Hirt (NSN Cycling Team) je zkušený vrchař, vítěz etapy na Giru d’Italia 2022 a celkový vítěz závodu Kolem Ománu 2022. Na Tour de Suisse bude patřit mezi české naděje v horských etapách.

Týmy na Tour de Suisse 2026

Závodu se účastní 20 týmů: 18 z kategorie UCI WorldTeams a 2 z kategorie UCI ProTeams.

TýmZeměDivize
Alpecin-Premier TechBelgieWorldTeam
Bahrain VictoriousBahrajnWorldTeam
Decathlon CMA CGM TeamFrancieWorldTeam
EF Education-EasyPostUSAWorldTeam
Groupama-FDJ UnitedFrancieWorldTeam
Lidl-TrekNěmeckoWorldTeam
Lotto-IntermarchéBelgieWorldTeam
Movistar TeamŠpanělskoWorldTeam
Netcompany IneosVelká BritánieWorldTeam
NSN Cycling TeamŠvýcarskoWorldTeam
Red Bull – Bora – HansgroheNěmeckoWorldTeam
Soudal Quick-StepBelgieWorldTeam
Team Jayco AlUlaAustrálieWorldTeam
Team Picnic-PostNLNizozemskoWorldTeam
Team Visma | Lease a BikeNizozemskoWorldTeam
UAE Team Emirates XRGSAEWorldTeam
Uno-X MobilityNorskoWorldTeam
XDS Astana TeamKazachstánWorldTeam
Pinarello – Q36.5 Pro Cycling TeamŠvýcarskoProTeam
Tudor Pro Cycling TeamŠvýcarskoProTeam
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

Hertogenbosch 2026: program, favorité a kde sledovat

Felix Auger-Aliassime ve čtvrtfinále Roland Garros

Travnatá tenisová sezona začíná a její otevření tradičně obstarává turnaj v nizozemském Rosmalenu, známý také jako Libéma Open v ’s-Hertogenboschi. Podnik dlouhodobě slouží elitním hráčům a hráčkám...

6. den MS ve fotbale 2026: Francie nastoupí proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie.

Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském...

16. června 2026  9:06

6. den MS ve fotbale 2026: Francie nastoupí proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

16. června 2026  7:29

Saúdská Arábie – Uruguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Uruguayský záložník Federico Valverde na Copa America

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují v rámci skupiny H týmy Saúdské Arábie a Uruguaye. V tomto článku najdete informace o přímém přenosu zápasu Saúdská Arábie - Uruguay, aktuální formě...

15. června 2026  13:06

Belgie – Egypt v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kapitán Belgie Kevin De Bruyne v utkání se Slovenskem.

V úvodním zápase skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se utkají výběry Belgie a Egypta. Kde zápas sledovat, kdo je favorit a jaké jsou předpokládané sestavy?

15. června 2026  11:42

Španělsko – Kapverdy v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Gavi ze Španělska u míče, brání ho Jesús Pretell z Peru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z největších favoritů na celkové prvenství, úřadující evropští šampioni ze Španělska. Ve skupině H je na úvod v americké Atlantě čeká...

15. června 2026  11:25

Írán – Nový Zéland v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Alireza Džahanbachš v dresu Íránu.

Souboj outsiderů skupiny G, to je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Írán vs. Nový Zéland. Přečtěte si o cestách těchto týmů na MS, jakou mají formu a kde utkání sledovat.

15. června 2026  10:57

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

15. června 2026

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i tři české tenistky. V našem přehledu...

15. června 2026  7:59

WTA Nottingham 2026: Program turnaje, nasazené hráčky a česká účast

Marie Bouzková ve druhém kole Wimbledonu

Travnatý turnaj v Nottinghamu slouží tenistkám jako příprava na Wimbledon. V pavouku se představí čtyři Češky včetně vítězky z roku 2016 Karolíny Plíškové. V přehledu najdete program, historii...

15. června 2026

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

15. června 2026

Tenis ATP Londýn 2026: program a kde sledovat živě Lehečku a Menšíka

Australan Alex de Minaur se natahuje k bekhendovému úderu v osmifinále US Open.

Travnatá tenisová sezona pokračuje turnajem v britské metropoli. Mužský turnaj v Londýně oficiálně pojmenovaný HSBC Championships, probíhá v areálu Queen’s Clubu a slouží jako příprava na Wimbledon....

15. června 2026

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

14. června 2026  10:40,  aktualizováno  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.