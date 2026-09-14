|Detail
|Informace
|Termín
|16. – 20. září 2026
|Ročník
|70.
|Celková délka
|889,4 km
|Celkové převýšení
|Téměř 11 000 m
|Počet etap
|5
|TV Přenos
|Dvojka
Program a trasy etap Okolo Slovenska 2026
Rozpis jubilejního ročníku nabízí kopcovité profily, jednu rovinatou etapu a závěrečnou horskou zkoušku.
|Etapa
|Datum
|Trasa
|Délka
|Převýšení
|Start – Cíl
|1.
|Středa 16. 9.
|Košice – Košice
|162,6 km
|2 510 m
|13:10 – 17:15
|2.
|Čtvrtek 17. 9.
|Levoča – Liptovský Mikuláš
|186,8 km
|2 660 m
|12:45 – 17:15
|3.
|Pátek 18. 9.
|Tvrdošín – Dohňany
|195,1 km
|2 100 m
|12:40 – 17:15
|4.
|Sobota 19. 9.
|Beluša – Galanta
|197,5 km
|800 m
|12:40 – 17:15
|5.
|Neděle 20. 9.
|Sliač – Kráľova hoľa
|147,4 km
|2 910 m
|10:15 – 14:15
Specifika jednotlivých etap
- 1. etapa (Košice – Košice): Kopcovitý úvod s pěti horskými prémiemi (včetně stoupání na Jahodnou či Folkmár). Profil příliš nepřeje klasickým sprinterům.
- 2. etapa (Levoča – Liptovský Mikuláš): Trasa přes Spiš, Vysoké Tatry a Liptov. Klíčovým bodem je horská prémie 1. kategorie na Štrbském Plese, z vrcholu však do cíle zbývá velká porce kilometrů.
- 3. etapa (Tvrdošín – Dohňany): Etapa přes Oravu a Kysuce zasahuje i na území České republiky (přejezd přes Bumbálku, Velké Karlovice a stoupání na Kohútku). Obsahuje celkem pět horských prémií.
- 4. etapa (Beluša – Galanta): Nejdelší a profilově nejjednodušší etapa ročníku. Postrádá kategorizovaná stoupání a je určena pro hromadný dojezd čistokrevných sprinterů.
- 5. etapa (Sliač – Kráľova hoľa): Královská zkouška celého závodu. Měří 147,4 km a vrcholí 11,7 km dlouhým stoupáním kategorie HC na Kráľovu hoľu (1 946 m n. m.) s průměrným sklonem 8,8 % a pasážemi dosahujícími až 12 %.
Týmy a favorité Okolo Slovenska
Peloton tvoří 20 sedmičlenných týmů z různých úrovní světové cyklistiky. Startovní pole zahrnuje tři týmy nejvyšší kategorie WorldTour, dva ProTeamy a patnáct kontinentálních stájí. Závodu se účastní jezdci z 28 zemí.
- Týmy UCI WorldTeams: Soudal Quick-Step, Lotto-Intermarché, Groupama-FDJ United.
- Týmy UCI ProTeams: Cofidis, Team Novo Nordisk.
- České a slovenské zastoupení (CT): ATT Investments, Kasper Crypto4me, Dukla Banská Bystrica.
Favorité
Pro rovinaté dojezdy je největším favoritem dvaadvacetiletý Francouz Paul Magnier (Soudal Quick-Step), který na Okolo Slovenska v minulém roce vyhrál čtyři etapy a letos získal dres pro vítěze bodovací soutěže na Giro d’Italia.
Okruh favoritů pro celkovou klasifikaci s horským dojezdem zahrnuje španělského univerzála Iona Izagirreho (Cofidis), který absolvoval 19 závodů Grand Tours, a Belgičana Lennerta Van Eetvelta (Lotto-Intermarché). V barvách Soudal Quick-Step startuje také vítěz z roku 2019 Yves Lampaert.
Česká a slovenská účast
Slovenskou cyklistiku reprezentuje dvanáct jezdců. Jediným domácím zástupcem ve stáji kategorie WorldTour je Martin Svrček (Soudal Quick-Step). Z pozice lídrů v kopcovitém terénu by se z domácích měli prosazovat Samuel Novák a Richard Riška. Loňský nejlepší Slovák Lukáš Kubiš na startu chybí.
Za české kontinentální týmy startuje například sprinterský lídr Dominik Neuman (ATT Investments) a zkušená sestava Kasper Crypto4me, ve které figurují Josef Černý, Michael Kukrle či Milan Kadlec.