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Okolo Slovenska 2026: Program, etapy, trasa a startovní listina

Kristýna Polášková
  7:00

Francouz Paul Magnier z Quick-Stepu slaví vítězství v osmnácté etapě italského Gira | foto: Reuters

Jubilejní 70. ročník závodu Okolo Slovenska se uskuteční od 16. do 20. září 2026. Peloton během pěti etap urazí 889,4 kilometru, závod vyvrcholí horským dojezdem na Kráľovu hoľu. Vybrané etapy odvysílá živě stanice Dvojka. Podívejte se na kompletní profil trasy, harmonogram etap a startovní listinu.
Základní informace o závodu Okolo Slovenska
DetailInformace
Termín16. – 20. září 2026
Ročník70.
Celková délka889,4 km
Celkové převýšeníTéměř 11 000 m
Počet etap5
TV PřenosDvojka

Program a trasy etap Okolo Slovenska 2026

Rozpis jubilejního ročníku nabízí kopcovité profily, jednu rovinatou etapu a závěrečnou horskou zkoušku.

Program a trasy etap
EtapaDatumTrasaDélkaPřevýšeníStart – Cíl
1.Středa 16. 9.Košice – Košice162,6 km2 510 m13:10 – 17:15
2.Čtvrtek 17. 9.Levoča – Liptovský Mikuláš186,8 km2 660 m12:45 – 17:15
3.Pátek 18. 9.Tvrdošín – Dohňany195,1 km2 100 m12:40 – 17:15
4.Sobota 19. 9.Beluša – Galanta197,5 km800 m12:40 – 17:15
5.Neděle 20. 9.Sliač – Kráľova hoľa147,4 km2 910 m10:15 – 14:15

Specifika jednotlivých etap

  • 1. etapa (Košice – Košice): Kopcovitý úvod s pěti horskými prémiemi (včetně stoupání na Jahodnou či Folkmár). Profil příliš nepřeje klasickým sprinterům.
  • 2. etapa (Levoča – Liptovský Mikuláš): Trasa přes Spiš, Vysoké Tatry a Liptov. Klíčovým bodem je horská prémie 1. kategorie na Štrbském Plese, z vrcholu však do cíle zbývá velká porce kilometrů.
  • 3. etapa (Tvrdošín – Dohňany): Etapa přes Oravu a Kysuce zasahuje i na území České republiky (přejezd přes Bumbálku, Velké Karlovice a stoupání na Kohútku). Obsahuje celkem pět horských prémií.
  • 4. etapa (Beluša – Galanta): Nejdelší a profilově nejjednodušší etapa ročníku. Postrádá kategorizovaná stoupání a je určena pro hromadný dojezd čistokrevných sprinterů.
  • 5. etapa (Sliač – Kráľova hoľa): Královská zkouška celého závodu. Měří 147,4 km a vrcholí 11,7 km dlouhým stoupáním kategorie HC na Kráľovu hoľu (1 946 m n. m.) s průměrným sklonem 8,8 % a pasážemi dosahujícími až 12 %.

Týmy a favorité Okolo Slovenska

Peloton tvoří 20 sedmičlenných týmů z různých úrovní světové cyklistiky. Startovní pole zahrnuje tři týmy nejvyšší kategorie WorldTour, dva ProTeamy a patnáct kontinentálních stájí. Závodu se účastní jezdci z 28 zemí.

  • Týmy UCI WorldTeams: Soudal Quick-Step, Lotto-Intermarché, Groupama-FDJ United.
  • Týmy UCI ProTeams: Cofidis, Team Novo Nordisk.
  • České a slovenské zastoupení (CT): ATT Investments, Kasper Crypto4me, Dukla Banská Bystrica.

Favorité

Pro rovinaté dojezdy je největším favoritem dvaadvacetiletý Francouz Paul Magnier (Soudal Quick-Step), který na Okolo Slovenska v minulém roce vyhrál čtyři etapy a letos získal dres pro vítěze bodovací soutěže na Giro d’Italia.

Okruh favoritů pro celkovou klasifikaci s horským dojezdem zahrnuje španělského univerzála Iona Izagirreho (Cofidis), který absolvoval 19 závodů Grand Tours, a Belgičana Lennerta Van Eetvelta (Lotto-Intermarché). V barvách Soudal Quick-Step startuje také vítěz z roku 2019 Yves Lampaert.

Česká a slovenská účast

Slovenskou cyklistiku reprezentuje dvanáct jezdců. Jediným domácím zástupcem ve stáji kategorie WorldTour je Martin Svrček (Soudal Quick-Step). Z pozice lídrů v kopcovitém terénu by se z domácích měli prosazovat Samuel Novák a Richard Riška. Loňský nejlepší Slovák Lukáš Kubiš na startu chybí.

Za české kontinentální týmy startuje například sprinterský lídr Dominik Neuman (ATT Investments) a zkušená sestava Kasper Crypto4me, ve které figurují Josef Černý, Michael Kukrle či Milan Kadlec.

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