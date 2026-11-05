Kurzy na nového moderátora/moderátorku StarDance
Po odchodu Marka Ebena a Terezy Kostkové budou muset tvůrci StarDance vybrat novou moderátorskou dvojici. O jejich nástupcích zatím není rozhodnuto, sázková kancelář Fortuna už ale nabízí možnost vsadit si na konkrétní jména.
Podívejte se na přehled vybraných kandidátů a jejich aktuálních kurzů.
|Osobnost
|Kurz
|Dancingerová M.
|1,25
|Mareš L.
|1,30
|Bouček L.
|8,00
|Brzobohatá D.
|11,00
|Kopta V.
|12,00
|Kubelková I.
|13,00
|Gondíková A.
|13,00
|Prachař J.
|15,00
|Hes O.
|15,00
|Ruml M.
|15,00
|Vořánová S.
|15,00
|Háma A.
|15,00
|Dvořák J.
|15,00
|Kotek V.
|15,00
|Vojtek R.
|15,00
|Kovář K. (Kovy)
|15,00
|Bebarová T.
|20,00
|Cina J.
|20,00
|Dyk V.
|20,00
|Solaříková P.
|20,00
|Vondráčková L.
|25,00
|Witowská S.
|25,00
|Absolonová M.
|30,00
|Burešová E.
|30,00
Hlavní favorité na nové moderátory Stardance
Podle aktuálních kurzů Fortuny mají mezi možnými nástupci Marka Ebena a Terezy Kostkové největší šance dvě známé televizní osobnosti. Obě už navíc mají se StarDance vlastní zkušenost.
Marta Dancingerová (kurz 1,25)
Největší favoritkou na pozici nové moderátorky je podle kurzů Fortuny herečka Marta Dancingerová, známá například ze seriálů Zlatá labuť a Kukačky. Ve čtrnáctém ročníku StarDance soutěžila s tanečníkem Martinem Prágrem a společně se probojovali až do finále, v němž skončili druzí za Oskarem Hesem a Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.
Dancingerová tak prostředí soutěže dobře zná, zkušenosti s jejím moderováním však zatím nemá.
Leoš Mareš (kurz 1,30)
Mezi muži je podle kurzů Fortuny hlavním favoritem Leoš Mareš, který má za sebou řadu moderátorských zkušeností z televizních i dalších zábavních pořadů. Se StarDance se poprvé blíže seznámil v roce 2015, kdy soutěžil po boku tanečnice Kataríny Štumpfové. Později se zapojil také do StarDance Tour. Na rozdíl od Dancingerové má Mareš dlouholeté zkušenosti s moderováním velkých televizních pořadů.
Další kandidáti na moderování StarDance podle kurzů Fortuny
Vedle Marty Dancingerové a Leoše Mareše se v kurzové nabídce Fortuny objevují i další známé osobnosti.
Mezi možnými nástupci současných moderátorů se zmiňují například Adéla Gondíková a Václav Kopta. Dalšími kandidáty jsou Aleš Háma, Daniela Brzobohatá, Libor Bouček nebo Iva Kubelková, kteří mají zkušenosti s televizním moderováním.
V nabídce nechybějí ani herec Jakub Prachař, vítěz čtrnáctého ročníku StarDance Oskar Hes, zpěvák Vojtěch Dyk či youtuber Kovy (Karel Kovář).